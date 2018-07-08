تعرف على الجدول الكامل لجميع مباريات الزمالك في الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019

Advertisements

شهد اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر يوليو الحالي إجراء قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم المقبل 2018 / 2019 م في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم الجدول الكامل لجميع مباريات فريق الزمالك في الموسم المقبل.

وقد أسفرت القرعة عن مواجهة فريق الزمالك نظيره فريق بتروجيت في الأسبوع الأول من عمر المسابقة، على أن تُقام مباراة القمة بين فريق الزمالك وبين غريمه التقليدي فريق الأهلي في الأسبوع الأخير من المسابقة سواء في الدور الأول أو حتى في الدور الثاني.

Advertisements

وإليكم الآن جدول مباريات فريق الزمالك في الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م:

الأسبوع الأول: بتروجيت / الزمالك.

الأسبوع الثاني: الزمالك / الاتحاد السكندري.

الأسبوع الثالث: مصر المقاصة / الزمالك.

الأسبوع الرابع: الزمالك / نجوم المستقبل.

الأسبوع الخامس: إنبي / الزمالك.

الأسبوع السادس: الزمالك / طلائع الجيش.

الأسبوع السابع: سموحة / الزمالك.

الأسبوع الثامن: الزمالك / المقاولون العرب.

الأسبوع التاسع: الزمالك / الأهرام سبورت.

الأسبوع العاشر: الزمالك / الاسماعيلي.

الأسبوع الحادي عشر: الزمالك / المصري البورسعيدي.

الأسبوع الثاني عشر: الزمالك / وادي دجلة.

الأسبوع الثالث عشر: الزمالك / حرس الحدود.

الأسبوع الرابع عشر: الزمالك / الانتاج الحربي.

الأسبوع الخامس عشر: الزمالك / الداخلية.

الأسبوع السادس عشر: الزمالك / الجونة.

الأسبوع السابع عشر: الزمالك / الأهلي.

إقرأ أيضاً: تعرف على الجدول الكامل لجميع مباريات الأهلي في الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019