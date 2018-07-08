ملخص مباريات ربع نهائي كأس العالم روسيا 2018

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شهد يوم أمس السبت الموافق لليوم السابع من شهر يوليو الحالي إقامة آخر مباراتين ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم ملخص مباريات الدور ربع النهائي من عمر المونديال.

وقد أسفر الدور ربع النهائي من المونديال عن تأهل كلاً منتخب فرنسا إضافة إلى منتخب بلجيكا، وأيضاً منتخب إنجلترا وأخيراً منتخب كرواتيا إلى الدور نصف النهائي من عمر المونديال، وإليكم الآن ملخص مباريات الدور ربع النهائي.

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نجح المنتخب الفرنسي في التأهل إلى الدور نصف النهائي من عمر المونديال عقب تخطيه عقبة نظيره المنتخب الأوروغوياني، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب نجني نوفجراد على أرض دولة روسيا، ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

نجح المنتخب الإنجليزي في التأهل إلى الدور نصف النهائي من عمر المونديال عقب تخطيه عقبة نظيره المنتخب السويدي، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب سامارا أرينا على أرض دولة روسيا، ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

نجح المنتخب الكرواتي في التأهل إلى الدور نصف النهائي من عمر المونديال عقب تخطيه عقبة نظيره المنتخب الروسي، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب فيشت في مدينة سوتشي على أرض دولة روسيا، ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

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