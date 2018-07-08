ملخص مباريات ربع نهائي كأس العالم روسيا 2018

شهد يوم أمس السبت الموافق لليوم السابع من شهر يوليو الحالي إقامة آخر مباراتين ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم ملخص مباريات الدور ربع النهائي من عمر المونديال.
وقد أسفر الدور ربع النهائي من المونديال عن تأهل كلاً منتخب فرنسا إضافة إلى منتخب بلجيكا، وأيضاً منتخب إنجلترا وأخيراً منتخب كرواتيا إلى الدور نصف النهائي من عمر المونديال، وإليكم الآن ملخص مباريات الدور ربع النهائي.
ملخص مباراة فرنسا والأوروغواي الجمعة 6/7/2018 في كأس العالم روسيا 2018
نجح المنتخب الفرنسي في التأهل إلى الدور نصف النهائي من عمر المونديال عقب تخطيه عقبة نظيره المنتخب الأوروغوياني، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب نجني نوفجراد على أرض دولة روسيا، ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.
ملخص مباراة إنجلترا والسويد السبت 7/7/2018 في كأس العالم روسيا 2018
نجح المنتخب الإنجليزي في التأهل إلى الدور نصف النهائي من عمر المونديال عقب تخطيه عقبة نظيره المنتخب السويدي، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب سامارا أرينا على أرض دولة روسيا، ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.
ملخص مباراة كرواتيا وروسيا السبت 7/7/2018 في كأس العالم روسيا 2018
نجح المنتخب الكرواتي في التأهل إلى الدور نصف النهائي من عمر المونديال عقب تخطيه عقبة نظيره المنتخب الروسي، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب فيشت في مدينة سوتشي على أرض دولة روسيا، ضمن مباريات الدور ربع النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.
إقرأ أيضاً:
تردد قنوات بي إن ماكس الناقلة الحصرية لبطولة كأس العالم روسيا 2018
ملخص كامل لجميع مباريات ثمن نهائي كأس العالم روسيا 2018
ملخص أبرز مباريات دور المجموعات في كأس العالم روسيا 2018
التعليقات