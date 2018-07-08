تعرف على موعد مباريات نصف نهائي كأس العالم روسيا 2018

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يستعد العالم بأكمله في الأيام القليلة القادمة لمتابعة مباريات الدور نصف النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، حيث يواجه المنتخب الفرنسي نظيره المنتخب البلجيكي أولاً في مباراة منتظرة للغاية، فيما يواجه المنتخب الإنجليزي نظيره المنتخب الكرواتي في المباراة الثانية.

ومن المقرر أن تُقام المباراة الأولى بين المنتخب الفرنسي وبين نظيره المنتخب البلجيكي في مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق لليوم العاشر من عمر الشهر الحالي، وذلك على ملعب سانت بطرسبرج في مدينة سانت بطرسبرج على أرض دولة روسيا، كما تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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أما المباراة الثانية بين المنتخب الإنجليزي وبين نظيره المنتخب الكرواتي سوف تُقام في مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق لليوم الحادي عشر من الشهر الحالي أيضاً، وذلك على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، كما تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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