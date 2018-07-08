محمد الشناوي يحسم الجدل بخصوص أنباء رحيله عن الأهلي الصيف الحالي

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حسم اللاعب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني المصري الأول لكرة القدم اليوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر يوليو الحالي مستقبله، وذلك بخصوص الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة في مختلف وسائل الإعلام والصحف المصرية حول إمكانية رحيله عن صفوف القلعة الحمراء في الصيف الحالي.

فمن خلال تصريحات له اليوم الأحد للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد حارس المرمى محمد الشناوي أنه سعيد بتواجده في الوقت الحالي مع النادي الأهلي، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إنه سعيد أيضاً بتمسك النادي الأهلي به بشكل كبير.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار حارس المرمى محمد الشناوي إلى أن أي عرض سوف يتم تقديمه له في الفترة القادمة، لن يُناقشه مع أي أحد لأن القرار النهائي سوف يكون بيد النادي الأهلي وحده فقط لا غير، مشدداً في الوقت ذاته على أنه قاتل بقوة حينما خرج من النادي الأهلي لمدة سبع سنوات كاملة حتى يتمكن من العودة مرة أخرى إلى المارد الأحمر.

أما عن مشاركته مع المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا، فقد أكد حارس المرمى محمد الشناوي على أن مشاركة أي لاعب في المونديال يُعتبر بمثابة أمراً مشرفاً للغاية، مشدداً في الوقت ذاته على أن تألقه في المباراة الأولى في المونديال ضد منتخب الأوروغواي أعطاه دافعاً معنوياً كبيراً وأيضاً حملاً على أكتافه في الفترة القادمة.

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