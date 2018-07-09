قرار مفاجئ من مجلس الخطيب بخصوص مستقبل وليد أزارو مع الأهلي

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اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع من شهر يوليو الحالي قراراً مفاجئاً للغاية، وذلك بخصوص مستقبل المهاجم المغربي وليد أزارو مع النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أصدر النادي الأهلي بياناً رسمياً عبر الموقع الرسمي للنادي الاهلي اليوم الإثنين، وفي إطار ذلك البيان كشف الكابتن محمد فضل مدير التعاقدات بالنادي الأهلي كافة التفاصيل التي تتعلق بمستقبل المهاجم المغربي وليد أزارو مع النادي الأهلي.

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حيث أكد الكابتن محمد فضل أن ملف بيع المهاجم المغربي وليد أزارو إلى نادي هيبي فورتشن الصيني في الميركاتو الصيفي الحالي، قد تم إغلاقه بشكل نهائي بسبب بعض الأمور غير الإحترافية التي أسفرت عنها المفاوضات مع النادي الصيني في الأيام القليلة الماضية.

وفي إطار حديثه أيضاً، أشار الكابتن محمد فضل إلى أن عملية المفاوضات كانت تسير بشكل جيد للغاية من النادي الصيني، حيث تم الاتفاق مع النادي الصيني على دفع مبلغ 8 مليون و600 ألف يورو للنادي الأهلي، إضافة إلى حصول النادي الأهلي على عائد تصل نسبته إلى 15% في حالة بيع اللاعب في المستقبل لأي نادي آخر من أجل إتمام الصفقة.

ولكن كل هذه البنود تم تغييرها بشكل مفاجئ بعد قدوم أحد المحامين من إنجلترا ممثلاً عن النادي الصيني، حيث قام ذلك المحامي بتغيير كافة بنود التعاقد بين الطرفين من أجل إتمام الصفقة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويبقى الأمر الأساسي الذي دفع النادي الأهلي للتراجع عن إتمام الصفقة، هو طلب النادي الصيني إتمام الصفقة بموجب عقدين وليس عقداً واحداً فقط، حيث ينص العقد الأول على حصول النادي الأهلي على مبلغ 5 مليون يورو تحت مسمى القيمة الشرائية للاعب، فيما ينص العقد الثاني على حصول النادي الأهلي على المبلغ المتبقي من قيمة الصفقة تحت مسمى حقوق رعاية وهمية للنادي الأهلي.

ويأتي ذلك البند من طرف النادي الصيني تفادياً لدفع الضرائب في دولة الصين، وهو الأمر الذي جعل النادي يتراجع بشكل رسمي عن إتمام الصفقة نظراً لأن ذلك يُخالف كل لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وفي ختام حديثه شدد الكابتن محمد فضل على أن النادي الأهلي أغلق نهائياً ملف بيع المهاجم المغربي وليد أزارو، على أن يستمر الأخير مع المارد الأحمر في الفترة القادمة وخاصة في ظل حاجة النادي الأهلي إلى خدماته.

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