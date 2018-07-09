موعد مباريات ليفربول بمشاركة “محمد صلاح” في موسم 2018 / 2019

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موعد مباريات ليفربول، يستعد عشاق فريق ليفربول الإنجليزي في كل مكان حول العالم إلى متابعة فريقهُم في غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م، حيث يأمل عشاق نادي ليفربول هذه المرة أن ينجح فريق الريدز في الفوز بالألقاب الجماعية في نهاية الموسم، وليس مثلما كان الحال في الموسم الماضي حينما اكتفى فقط فريق ليفربول بشرف المنافسة إضافة إلى فوز بعض لاعبيه وعلى رأسهم المصري محمد صلاح بالجوائز الفردية على مدار الموسم بأكمله.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات فريق ليفربول في الموسم الجديد 2018 / 2019 م، وذلك انطلاقاً من المباريات الودية التي سوف يخوضها فريق الريدز بداية من شهر يوليو الحالي تحضيراً للموسم الجديد، كما سوف نستعرض لكم أيضاً موعد مباريات فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم القادم.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم موعد مباريات فريق ليفربول على مستوى بقية المسابقات سواء المحلية أو حتى القارية، والتي تتمثل تحديداً في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي وأيضاً مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

تشكيلة فريق ليفربول في موسم 2018 / 2019

يبدو أن الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول لن يُغير الكثير على تشكيلة فريقه من الناحية الهجومية في الموسم المقبل، وخاصة وأن فريق ليفربول يمتلك قوة هجومية ضاربة تتمثل في كلاً من الثلاثي المصري محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، إضافة إلى السنغالي ساديو ماني وأيضاً البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

ولكن تبقى أزمة فريق ليفربول الأساسية منذ الموسم الماضي هي من الناحية الدفاعية، علماً بأن المدرب الألماني يورغن كلوب حاول حل هذه الأزمة نوعاً ما حتى الآن، وذلك من خلال التعاقد أولاً مع متوسط الميدان الغيني نابي كيتا قادماً من صفوف نادي لايبزيغ الألماني، ومن ثم التعاقد مع متوسط الميدان البرازيلي فابينيو قادماً من صفوف نادي موناكو الفرنسي.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن الجميع داخل نادي ليفربول يعلم جيداً، أن الفريق لا يزال بحاجة إلى التعاقد مع مدافعين على مستوى عالي من أجل تدعيم الخطوط الخلفية لفريق الريدز، وخاصة وأنها كانت السبب الرئيسي في خسارة فريق ليفربول كافة ألقاب الموسم في نهاية المطاف.

وبكل تأكيد سوف تتكون قائمة ليفربول الأساسية في موسم 2018 / 2019 على النحو التالي:

حراسة المرمى: لوريس كاريوس / سيمون مينيوليه.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ناثان كلاين / جو جوميز / فيرجيل فان دايك / ديان لوفرين / راغنار كلافان / ألبيرتو مورينو / أندي روبرتسون.

خط الوسط: نابي كيتا / فابينيو / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم / أليكس أوكسليد تشامبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

موعد مباريات ليفربول الودية تحضيراً للموسم المقبل 2018 / 2019

يخوض فريق ليفربول العديد من المباريات الودية، وذلك استعداداً منه لانطلاقة الموسم القادم 2018 / 2019، علماً بأن بعض هذه المباريات سوف تكون أمام أندية صغيرة في بداية التحضيرات، ومن ثم سوف يرتفع النسق تدريجياً من خلال مواجهة فريق ليفربول لأندية كبيرة من العيار الثقيل.

وإليكم الآن جدول مباريات فريق ليفربول الودية تحضيراً للموسم المقبل:

ترانمير روفرز الإنجليزي / ليفربول، الثلاثاء 10/7/2018، الساعة 20:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

بوري الإنجليزي / ليفربول، السبت 14/7/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

بلاكبيرن روفرز الإنجليزي / ليفربول، الخميس 19/7/2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول / بوروسيا دورتموند الألماني، الأحد 22/7/2018، الساعة 22:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي الإنجليزي / ليفربول، الخميس 26/7/2018، الساعة 02:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد الإنجليزي / ليفربول، السبت 28/7/2018، الساعة 23:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول / نابولي الإيطالي، السبت 4/8/2018، الساعة 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول / تورينو الإيطالي، الثلاثاء 7/8/2018، الساعة 20:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

يسعى فريق ليفربول إلى تحقيق شيء مميز للغاية في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم القادم، وخاصة بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع في الترتيب، وهو الأمر الذي لا يرقى نهائياً إلى تطلعات جماهير نادي ليفربول، علماً بأن فريق ليفربول لم يعرف طعم الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق منذ موسم 1989 / 1990 م.

وإليكم الآن جميع مباريات فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019:

ليفربول / وست هام يونايتد، الجولة الأولى، الأحد 12/8/2018، الساعة 14:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

كريستال بالاس / ليفربول، الجولة الثانية، الإثنين 20/8/2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول / برايتون أند هوف ألبيون، الجولة الثالثة، السبت 25/8/2018، الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليستر سيتي / ليفربول، الجولة الرابعة، السبت 1/9/2018، الساعة 13:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

توتنهام هوتسبير / ليفربول، الجولة الخامسة، السبت 15/9/2018، الساعة 13:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

ليفربول / ساوثهامبتون، الجولة السادسة، السبت 22/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي / ليفربول، الجولة السابعة، السبت 29/9/2018، الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول / مانشستر سيتي، الجولة الثامنة، السبت 6/10/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

هدرسفيلد تاون / ليفربول، الجولة التاسعة، السبت 20/10/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

ليفربول / كارديف سيتي، الجولة العاشرة، السبت 27/10/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

أرسنال / ليفربول، الجولة الحادية عشر، السبت 3/11/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول / فولهام، الجولة الثانية عشر، السبت 10/11/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

واتفورد / ليفربول، الجولة الثالثة عشر، السبت 24/11/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول / ايفرتون، الجولة الرابعة عشر، السبت 1/12/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

بيرنلي / ليفربول، الجولة الخامسة عشر، الثلاثاء 4/12/2018، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

بورنموث / ليفربول، الجولة السادسة عشر، السبت 8/12/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول / مانشستر يونايتد، الجولة السابعة عشر، 15/12/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وولفرهامبتون / ليفربول، الجولة الثامنة عشر، السبت 22/12/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول / نيوكاسل يونايتد، الجولة التاسعة عشر، الأربعاء 26/12/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول / أرسنال، الجولة العشرين، السبت 29/12/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي / ليفربول، الجولة الحادية والعشرين، الثلاثاء 1/1/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

برايتون أند هوف ألبيون / ليفربول، الجولة الثانية والعشرين، السبت 12/1/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول / كريستال بالاس، الجولة الثالثة والعشرين، السبت 19/1/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول / ليستر سيتي، الجولة الرابعة والعشرين، الأربعاء 30/1/2019، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وست هام يونايتد / ليفربول، الجولة الخامسة والعشرين، السبت 2/2/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول / بورنموث، الجولة السادسة والعشرين، السبت 9/2/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد / ليفربول، الجولة السابعة والعشرين، السبت 23/2/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول / واتفورد، الجولة الثامنة والعشرين، الأربعاء 27/2/2018، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

إيفرتون / ليفربول، الجولة التاسعة والعشرين، السبت 2/3/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول / بيرنلي، الجولة الثلاثين، السبت 9/3/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فولهام / ليفربول، الجولة الحادية والثلاثين، السبت 16/3/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول / توتنهام هوتسبير، الجولة الثانية والثلاثين، السبت 30/3/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ساوثهامبتون / ليفربول، الجولة الثالثة والثلاثين، السبت 6/4/2019، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

ليفربول / تشيلسي، الجولة الرابعة والثلاثين، السبت 13/4/2019، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

كارديف سيتي / ليفربول، الجولة الخامسة والثلاثين، السبت 20/4/2019، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

ليفربول / هدرسفيلد تاون، الجولة السادسة والثلاثين، السبت 27/4/2019، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

نيوكاسل يونايتد / ليفربول، الجولة السابعة والثلاثين، السبت 4/5/2019، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

ليفربول / ولفرهامبتون، الجولة الثامنة والثلاثين، السبت 12/5/2019، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

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