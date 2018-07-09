رسمياً: الأهلي يكشف عن ثاني صفقاته في الميركاتو الصيفي الحالي

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أعلن النادي الأهلي رسمياً اليوم الإثنين الموافق لليوم التاسع من شهر يوليو الحالي عن تعاقده مع ثاني صفقاته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك في إطار سعي الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لتدعيم صفوف المارد الأحمر قبل انطلاقة الموسم القادم.

حيث أعلن النادي الأهلي عن تعاقده بشكل رسمي مع المدافع المالي ساليف كوليبالي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق مازيمبي الكونغولي، علماً بأن عقد المدافع المالي سوف يمتد مع المارد الأحمر لمدة موسمين قادمين.

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وقد جاء تعاقد النادي الأهلي مع المدافع المالي ساليف كوليبالي بناءً على رغبة خاصة من المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، وخاصة وأنه سبق له وأن كان مدرباً سابقاً لفريق مازيمبي في عام 2015، مما يؤكد على معرفته الجيدة باللاعب وقدراته الدفاعية التي سوف تُفيد النادي الأهلي بدون أدنى شك.

وكان النادي الأهلي قد أعلن عن ضم أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك من خلال التعاقد مع المدافع أحمد علاء قادماً من صفوف نادي الداخلية، علماً بأن مشكلة فريق الأهلي الرئيسية في الموسم الماضي كانت في خط دفاعه بشكل أساسي سواء على المستوى المحلي أو خاصة على مستوى مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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