اتحاد الكرة يقترب من التوصل إلى اتفاق مع مدرب برازيلي لتدريب المنتخب الوطني خلفاً لكوبر

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كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العاشر من شهر يوليو الحالي عن اقتراب الاتحاد المصري لكرة القدم من التوصل إلى اتفاق نهائي مع مدرب برازيلي، وذلك من أجل تولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري في الفترة القادمة خلفاً للمدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر الذي فشل في مونديال روسيا.

حيث أشارت المصادر إلى أن الكابتن حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمكلف بملف التعاقد مع مدير فني جديد للمنتخب الوطني المصري، بات قريباً للغاية من التوصل إلى اتفاق مع المدرب البرازيلي المخضرم دونجا، وذلك من أجل تولي منصب المدير الفني للمنتخب الوطني المصري في الفترة القادمة.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن العائق الوحيد حالياً من أجل إتمام عملية التعاقد بين الطرفين، هي الراتب السنوي الذي سوف يحصل عليه المدرب البرازيلي دونجا، حيث يرغب الأخير في الحصول على مبلغ 3 مليون يورو في العام الواحد مقابل الموافقة على عرض الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقد أكدت المصادر أيضاً أن الكابتن حازم إمام يُحاول في الوقت الراهن أن يقوم بتخفيض ذلك المبلغ نوعاً ما، حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب البرازيلي دونجا في الأيام القليلة القادمة.

وبدأ الاتحاد المصري لكرة القدم في عملية البحث عن مدير فني جديد للمنتخب الوطني المصري منذ أسبوعين تقريباً، وذلك تحديداً بعد إقصاء منتخب مصر من الدور الأول من مونديال روسيا الحالي، مما جعل الاتحاد المصري لكرة القدم يستقر على عدم تجديد عقد الجهاز الفني السابق للمنتخب الوطني المصري بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر.

ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم إلى حسم ملف المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني المصري في أسرع وقت ممكن في الأيام القليلة القادمة، وخاصة وأن المنتخب الوطني المصري سوف يخوض غمار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 في شهر سبتمبر القادم، علماً بأن بطولة كأس أمم أفريقيا سوف تُقام في صيف العام المقبل 2019 على أرض دولة الكاميرون.

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