تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من فرنسا وبلجيكا في مباراة اليوم بكأس العالم

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يشهد اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العاشر من شهر يوليو الحالي انطلاقة الدور نصف النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، والبداية سوف تكون اليوم مع مواجهة مرتقبة للغاية سوف تجمع بين المنتخب الفرنسي وبين نظيره المنتخب البلجيكي.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المنتظرة بين المنتخب الفرنسي وبين نظيره المنتخب البلجيكي في مساء اليوم الثلاثاء على ملعب سانت بطرسبرج في مدينة سانت بطرسبرج على أرض دولة روسيا، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني الفرنسي ديدييه ديشان بنسبة كبيرة على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: بنجامين / رافاييل فاران / صامويل أومتيتي / لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: نغولو كانتي / بليز ماتويدي / بول بوغبا / كيليان مبابي / أنطوان جريزمان.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم المدير الفني الإسباني روبيرتو مارتينيز بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة بلجيكية سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توبي / فينسنت كومباني / يان فيرتونغن.

خط الوسط: ناصر الشاذلي / أكسل فيتسل / مروان فيلايني / يانيك فيريرا كاراسكو / كيفين دي بروين / إيدين هازارد.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو.

وإليكم الآن طريق المنتخب الفرنسي انطلاقاً من مرحلة دور المجموعات وصولاً إلى الدور نصف النهائي من عمر المونديال:

منتخب فرنسا 1/2 منتخب أستراليا، الجولة الأولى من دور المجموعات.

منتخب فرنسا 0/1 منتخب بيرو، الجولة الثانية من دور المجموعات.

منتخب فرنسا 0/0 منتخب الدنمارك، الجولة الثالثة من دور المجموعات.

منتخب فرنسا 3/4 منتخب الأرجنتين، الدور ثمن النهائي.

منتخب فرنسا 0/2 منتخب الأوروغواي، الدور ربع النهائي.

أما الآن سوف نستعرض لكم طريق المنتخب البلجيكي انطلاقاً من مرحلة دور المجموعات وصولاً إلى الدور نصف النهائي من عمر المونديال:

منتخب بلجيكا 0/3 منتخب بنما، الجولة الأولى من دور المجموعات.

منتخب بلجيكا 2/5 منتخب تونس، الجولة الثانية من دور المجموعات.

منتخب بلجيكا 0/1 منتخب إنجلترا، الجولة الثالثة من دور المجموعات.

منتخب بلجيكا 2/3 منتخب اليابان، الدور ثمن النهائي.

منتخب بلجيكا 1/2 منتخب البرازيل، الدور ربع النهائي.

هذا وستكون مباراة فرنسا وبلجيكا منقولة بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، علماً بأن جميع مباريات بطولة كأس العالم سوف يتم نقلها تحديداً عبر باقة قنوات “بي إن ماكس سبورت”.

وسوف تكون مباراة فرنسا وبلجيكا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة فرنسا وبلجيكا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وسوف تكون مباراة فرنسا وبلجيكا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية.

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