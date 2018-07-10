موعد مباريات أرسنال بمشاركة “محمد النني” في موسم 2018 / 2019

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موعد مباريات أرسنال، يستعد عشاق نادي أرسنال لانطلاقة غمار الموسم الجديد 2018 / 2019، وخاصة وأن الموسم المقبل سوف يكون بمثابة حقبة جديدة تماماً لجماهير النادي اللندني، وذلك بسبب رحيل المدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينغر عن صفوف النادي أخيراً بعد 22 عاماً قضاها مع النادي اللندني.

ولا شك أن هذه السنوات الطويلة رفقة المدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينغر قد عرفت إنجازات كبيرة لنادي أرسنال، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق أرسنال نجح في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2003 / 2004 دون أن يتعرض إلى أي هزيمة على الإطلاق على مدار الموسم بأكمله.

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ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن جماهير نادي أرسنال قد عانت بشدة في السنوات العشرة الماضية بسبب كثرة خيبات الأمل على جميع المستويات، وخاصة بعدما فشل فريق أرسنال في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا سواء في الموسم الماضي أو حتى في الموسم القادم الذي لن يكون المدرب الفرنسي أرسين فينغر متواجداً فيه.

ويأمل عشاق نادي أرسنال الآن انطلاقاً من الموسم الحالي أن تتغير الكثير من الأشياء داخل الفريق اللندني، وذلك مع المدرب الإسباني أوناي إيمري الذي يجد نفسه تحت ضغوطات لا مثيل لها من أجل إعادة نادي أرسنال من جديد إلى مكانته الطبيعية على جميع المستويات.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات فريق أرسنال الودية، وذلك في إطار تحضيراته استعداداً لانطلاقة الموسم الجديد 2018 / 2019، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم أيضاً موعد مباريات أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم موعد مباريات أرسنال في مسابقة الدوري الأوروبي، إضافة إلى موعد مباريات أرسنال في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، وأيضاً موعد مباريات أرسنال في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباريات أرسنال الودية تحضيراً للموسم الجديد 2018 / 2019

بوريهام وود الإنجليزي / أرسنال، السبت 14/7/2018، الساعة 16 عصراً بتوقيت القاهرة.

أتلتيكو مدريد الإسباني / أرسنال ، الخميس 26/7/2018، الساعة 13:35 ظهراً بتوقيت القاهرة.

أرسنال / باريس سان جيرمان الفرنسي، السبت 28/7/2018، الساعة 13:35 ظهراً بتوقيت القاهرة.

أرسنال / تشيلسي الإنجليزي، الأربعاء 1/8/2018، الساعة 21:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

أرسنال / إشبيلية الإسباني، السبت 4/8/2018، الساعة 20 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباريات أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

أرسنال / مانشستر سيتي، الجولة الأولى، الأحد 12/8/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي / أرسنال، الجولة الثانية، السبت 18/8/2018، الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

أرسنال / وست هام يونايتد، الجولة الثالثة، السبت 25/8/2018، الساعة 16 عصراً بتوقيت القاهرة.

كارديف سيتي / أرسنال، الجولة الرابعة، الأحد 2/9/2018، الساعة 14:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

نيوكاسل يونايتد / أرسنال، الجولة الخامسة، السبت 15/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

أرسنال / إيفرتون، الجولة السادسة، الأحد 23/9/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

أرسنال / واتفورد، الجولة السابعة، السبت 29/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

فولهام / ارسنال، الجولة الثامنة، السبت 6/10/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

ارسنال / ليستر سيتي، الجولة التاسعة، السبت 20/10/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

كريستال بالاس / أرسنال، الجولة العاشرة، السبت 27/10/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

أرسنال / ليفربول، الجولة الحادية عشر، السبت 3/11/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

أرسنال / وولفرهامبتون، الجولة الثانية عشر، السبت 10/11/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

بورنموث / أرسنال، الجولة الثالثة عشر، السبت 24/11/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ارسنال / توتنهام هوتسبير، الجولة الرابعة عشر، السبت 1/12/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد / أرسنال، الجولة الخامسة عشر، الثلاثاء 4/12/2018، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

أرسنال / هدرسفيلد تاون، الجولة السادسة عشر، السبت 8/12/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ساوثهامبتون / أرسنال، الجولة السابعة عشر، السبت 15/12/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ارسنال / بيرنلي، الجولة الثامنة عشر، السبت 22/12/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

برايتون أند هوف ألبيون / أرسنال، الجولة التاسعة عشر، الأربعاء 26/12/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول / أرسنال، الجولة العشرين، السبت 29/12/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ارسنال / فولهام، الجولة الحادية والعشرين، الثلاثاء 1/1/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وست هام يونايتد / أرسنال، الجولة الثانية والعشرين، السبت 12/1/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

أرسنال / تشيلسي، الجولة الثالثة والعشرين، السبت 19/1/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

أرسنال / كارديف سيتي، الجولة الرابعة والعشرين، الثلاثاء 29/1/2019، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي / أرسنال، الجولة الخامسة والعشرين، السبت 2/2/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

هدرسفيلد تاون / أرسنال، الجولة السادسة والعشرين، السبت 9/2/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

أرسنال / ساوثهامبتون، الجولة السابعة والعشرين، السبت 23/2/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

أرسنال / بورنموث، الجولة الثامنة والعشرين، الثلاثاء 26/2/2019، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

توتنهام هوتسبير / أرسنال، الجولة التاسعة والعشرين، السبت 2/3/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

أرسنال / مانشستر يونايتد، الجولة الثلاثين، السبت 9/3/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وولفرهامبتون / أرسنال، الجولة الحادية والثلاثين، السبت 16/3/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

أرسنال / نيوكاسل يونايتد، الجولة الثانية والثلاثين، السبت 30/3/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

إيفرتون / أرسنال، الجولة الثالثة والثلاثين، السبت 6/4/2019، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

واتفورد / أرسنال، الجولة الرابعة والثلاثين، السبت 13/4/2019، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

ارسنال / كريستال بالاس، الجولة الخامسة والثلاثين، السبت 20/4/2019، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

ليستر سيتي / أرسنال، الجولة السادسة والثلاثين، السبت 27/4/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

أرسنال / برايتون أند هوف ألبيون، الجولة السابعة والثلاثين، السبت 4/5/2019، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

بيرنلي / أرسنال، الجولة الثامنة والثلاثين، الأحد 12/5/2019، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

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