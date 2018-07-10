رسمياً: كريستيانو رونالدو ينتقل رسمياً إلى يوفنتوس قادماً من ريال مدريد

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أعلن نادي ريال مدريد رسمياً اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العاشر من شهر يوليو الحالي عن رحيل الدون كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، وذلك في صفقة وصلت قيمتها إلى مبلغ 105 مليون يورو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقد أكد نادي ريال مدريد بشكل رسمي أن عقد الدون كريستيانو رونالدو سوف يكون لمدة أربعة مواسم كاملة مع نادي يوفنتوس، على أن يصل راتب الدون كريستيانو رونالدو إلى مبلغ 30 مليون يورو صافي من الضرائب في العام الواحد.

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وبذلك يتلقى الفريق الملكي وأنصاره ثاني ضربة موجعة في الميركاتو الصيفي الحالي، وخاصة بعدما سبق وأن رحل عن صفوف الفريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، علماً بأن المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بات هو أيضاً في طريقه من أجل الرحيل عن صفوف النادي الملكي قبل انطلاقة الموسم المقبل.

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