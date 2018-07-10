ملخص مباراة فرنسا وبلجيكا الثلاثاء 10/7/2018 في كأس العالم روسيا 2018

Advertisements

ملخص مباراة فرنسا وبلجيكا، تأهل منتخب منتخب فرنسا إلى الدور النهائي من المونديال عقب فوزه على حساب نظيره منتخب بلجيكا بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العاشر من شهر يوليو الحالي على ملعب سانت بطرسبرج في مدينة سانت بطرسبرج على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب فرنسا في المباراة المدافع صامويل أومتيتي في الدقيقة الحادية والخمسين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، ليجد منتخب فرنسا بذلك نفسه في مواجهة الفائز من مباراة منتخب إنجلترا مع نظيره منتخب كرواتيا، وإليكم الآن ملخص مباراة فرنسا وبلجيكا.

Advertisements

وجاءت تشكيلة منتخب فرنسا الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: بنجامين / رافاييل فاران / صامويل أومتيتي / لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: نغولو كانتي / بليز ماتويدي / بول بوغبا / كيليان مبابي / أنطوان جريزمان.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو.

المدير الفني: الفرنسي ديدييه ديشان.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة منتخب بلجيكا الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توبي / فينسنت كومباني / يان فيرتونغن.

خط الوسط: ناصر الشاذلي / أكسل فيتسل / موسى ديمبيلي / مروان فيلايني / كيفين دي بروين / إيدين هازارد.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو.

المدير الفني: الإسباني روبيرتو مارتينيز.

ملخص مباراة فرنسا وبلجيكا والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة فرنسا وبلجيكا، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول المنتخب الفرنسي أن يفرض استحواذه بشكل كامل على مجريات اللعب، وفي مقابل ذلك تراجع منتخب بلجيكا نوعاً ما إلى مناطقه الخلفية من أجل تأمين مرماه من الأهداف مع الاعتماد في الوقت ذاته على الهجمات المرتدة السريعة.

وفي الدقيقة السابعة عشر سنحت أولى الفرص الخطيرة لمصلحة المنتخب الفرنسي في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب المخضرم بليز ماتويدي كرة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى تيبو كورتوا أمسك بالكرة بسهولة كبيرة.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب منتخب بلجيكا في المباراة، فقد جاء في الدقيقة الثانية والعشرين حينما سدد المدافع توبي كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى هوغو لوريس أبعد الكرة إلى الخارج بنجاح محافظاً على نظافة شباكه من الأهداف.

وفي الدقيقة الثانية والثلاثين هدد المنتخب الفرنسي مرمى منافسه المنتخب البلجيكي من جديد، وهذه المرة حينما سدد المهاجم أوليفيه جيرو كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر لحارس المرمى تيبو كورتوا.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الأربعين، كاد المنتخب الفرنسي ينجح أخيراً في افتتاح التسجيل، وذلك حينما انفرد الظهير الأيمن بنجامين بحارس المرمى تيبو كورتوا، إلا أن الأخير تألق بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة بنجاح.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط واصل كلاً من المنتخبين عملية البحث عن تسجيل الأهداف، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد على الإطلاق حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الطرفين.

ملخص مباراة فرنسا وبلجيكا والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة فرنسا وبلجيكا، في شوط المباراة الثاني دخل كل منتخب عازماً على ترجمة فرصه الواضحة في الشوط الأول إلى أهداف هذه المرة في الشوط الثاني، وخاصة وأن كلاً منهما يرغب في تفادي خوض الأشواط الإضافية تجنباً لعامل الإرهاق.

وفي الدقيقة الحادية والخمسين نجح المنتخب الفرنسي في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له المدافع صامويل أومتيتي الهدف الأول برأسه من داخل منطقة الجزاء إثر ركلة ركنية لصالح منتخب بلاده وسط حالة من الصدمة من طرف لاعبي منتخب بلجيكا.

وفي الدقيقة الستين حاول المدير الفني الإسباني روبيرتو مارتينيز أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية بحثاً عن تسجيل هدف التعادل قبل فوات الأوان، وذلك من خلال إشراك المهاجم دريس ميرتينز بدلاً من متوسط الميدان موسى ديمبيلي.

وبعدها بأربعة دقائق فقط كاد منتخب بلجيكا ينجح في تعديل النتيجة، وذلك حينما سدد اللاعب مروان فيلايني كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيسر لحارس المرمى هوغو لوريس بقليل.

وفي الدقيقة الثمانين واصل المدير الفني الإسباني روبيرتو مارتينيز محاولة تنشيط خطوطه الأمامية وخاصة في ظل قوة التنظيم الدفاعي للمنتخب الفرنسي، وهذه المرة من خلال إشراك اللاعب يانيك فيريرا كاراسكو بدلاً من اللاعب مروان فيلايني.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الخامسة والثمانين، حاول المدير الفني الفرنسي ديدييه ديشان أن يُغلق كافة مناطقه الدفاعية بإحكام شديد للغاية، وذلك من خلال إشراك متوسط الميدان ستيفن نزونزي بدلاً من المهاجم أوليفيه جيرو.



وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة واصل منتخب بلجيكا عملية بحثه عن تسجيل هدف التعادل من أجل الذهاب إلى الأشواط الإضافية، إلا أن ذلك السيناريو استمر دون أي جديد على الإطلاق حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز وتأهل منتخب فرنسا في نهاية المطاف إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العالم.

إقرأ أيضاً:

تردد قنوات بي إن ماكس الناقلة الحصرية لبطولة كأس العالم روسيا 2018

ملخص مباريات ربع نهائي كأس العالم روسيا 2018

ملخص كامل لجميع مباريات ثمن نهائي كأس العالم روسيا 2018

ملخص أبرز مباريات دور المجموعات في كأس العالم روسيا 2018

ملخص كامل لمباريات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2018

ملخص كامل لجميع مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2018