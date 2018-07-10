بيان رسمي من النادي الأهلي.. وآل الشيخ يواصل هجومه الشرس على الخطيب

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شهد اليوم الثلاثاء الموافق لليوم العاشر من شهر يوليو الحالي قيام مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بإصدار بياناً رسمياً، وذلك رداً منه على العديد من التجاوزات في حقه على مستوى بعض وسائل الإعلام المصرية في الآونة الأخيرة إضافة إلى بعض الجهات المسؤولة في كرة القدم المصرية.

وفي إطار ذلك البيان الرسمي، أكد مجلس إدارة النادي الأهلي أنه سوف يتخذ كافة الإجراءات القانونية في الفترة القادمة تجاه كل التجاوزات التي حدثت ضده في الآونة الأخيرة، وذلك سواء من طرف بعض وسائل الإعلام أو حتى من طرف المسئولين داخل أو خارج مصر.

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وبعد نشر البيان بساعات قليلة فقط، جاء الرد الشرس للغاية من طرف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، والذي لا يزال يواصل حربه العنيفة الإعلامية على مجلس إدارة النادي الأهلي بشكل خاص.

حيث كتب المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: “لا أملك إلا أن أقول لم أرى ضعف أكثر من هذا، سكت دهراً ومن بعد ذلك نطلق ببيان ضعيف وغير واضح الاتجاه”.

كما أضاف أيضاً: “عموماً أنا جاهز لكل شئ، ولكل من قبض، كل شئ موثق، بلاش كتر مهازل ولمو أنفسكم، أهنتُم الكيان، أنتم عار عليه، الجمهور يجب أن يكشفكُم على حقيقتكم، وأنكُم تقومون بمنافعكم الشخصية، وفي الكواليس كَالأقزام، عيب”.

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