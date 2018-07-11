تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من إنجلترا وكرواتيا في مباراة اليوم بكأس العالم

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يشهد اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يوليو الحالي إقامة ثاني مباريات الدور نصف النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وذلك حينما يلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره المنتخب الكرواتي في مساء اليوم.

ومن المقرر أن تُقام المباراة المنتظرة بين المنتخب الإنجليزي وبين نظيره المنتخب الكرواتي في مساء اليوم الأربعاء على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الإنجليزي جاريث ساوثجيت بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة إنجليزية سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / هاري ماغواير.

خط الوسط: كيران تريبير / جوردان هندرسون / أشلي يونغ / جيسي لينغارد / ديلي آلي.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / هاري كين.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم المدير الفني الكرواتي زلاتكو داليتش بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كرواتية سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: سوباسيتش.

خط الدفاع: فرساليكو / ديان لوفرين / فيدا / إيفان سترينيتش.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / لوكا مودريتش / إيفان راكيتيتش / إيفان بيريسيتش / أنتي ريبيتش.

خط الهجوم: ماريو ماندزوكيتش.

وإليكم الآن طريق المنتخب الإنجليزي انطلاقاً من دور المجموعات وصولاً إلى الدور نصف النهائي من عمر المونديال:

منتخب إنجلترا 1/2 منتخب تونس، الجولة الأولى من دور المجموعات.

منتخب إنجلترا 1/6 منتخب بنما، الجولة الثانية من دور المجموعات.

منتخب إنجلترا 1/0 منتخب بلجيكا، الجولة الثالثة من دور المجموعات.

منتخب إنجلترا 1/1 منتخب كولومبيا، فاز منتخب إنجلترا بركلات الترجيح، الدور ثمن النهائي.

منتخب إنجلترا 0/2 منتخب السويد، الدور ربع النهائي.

أما الآن سوف نستعرض لكم طريق المنتخب الكرواتي انطلاقاً من دور المجموعات وصولاً إلى الدور نصف النهائي من عمر المونديال:

منتخب كرواتيا 0/2 منتخب نيجيريا، الجولة الأولى من دور المجموعات.

منتخب كرواتيا 0/3 منتخب الأرجنتين، الجولة الثانية من دور المجموعات.

منتخب كرواتيا 1/2 منتخب ايسلندا، الجولة الثالثة من دور المجموعات.

منتخب كرواتيا 1/1 منتخب الدنمارك، فاز منتخب كرواتيا بركلات الترجيح، الدور ثمن النهائي.

منتخب كرواتيا 2/2 منتخب روسيا، فاز منتخب كرواتيا بركلات الترجيح، الدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة إنجلترا وكرواتيا عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة، وأيضاً سوف يتم نقل مباراة إنجلترا وكرواتيا عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

كما ستكون مباراة إنجلترا وكرواتيا منقولة أيضاً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة إنجلترا وكرواتيا منقولة عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية.

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