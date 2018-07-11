محامي تركي آل الشيخ يصدم مجلس الخطيب.. ويؤكد “ردنا في المحكمة” !

Advertisements

لا تزال الأزمة مشتعلة للغاية بين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وبين المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، وخاصة بعد البيان الرسمي الذي أصدره النادي الأهلي في يوم أمس الثلاثاء، مما أسفر عن ردة فعل غاضبة للغاية من جانب المستشار تركي آل الشيخ.

وبناءً على ذلك البيان الرسمي الصادر عن النادي الأهلي، قام محمد حمودة محامي المستشار تركي آل الشيخ بالرد في صباح اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يوليو الحالي عبر إذاعة الشباب والرياضة.

Advertisements

حيث أكد المحامي محمد حمودة أنه لم تصل إليه حتى هذه اللحظة أي بلاغات رسمية من طرف مجلس إدارة النادي الأهلي ضد المستشار تركي آل الشيخ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه جاهز تماماً من الناحية القانونية في حالة وصول أي بلاغ رسمي.

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المحامي محمد حمودة إلى أنه قد تقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام، وذلك من أجل معرفة أوجه صرف التبرعات التي قام بدفعها إلى مجلس إدارة النادي الأهلي طوال الفترة التي كان فيها على علاقة طيبة بالنادي الأهلي.

كما شدد أيضاً المحامي محمد حمودة على أن المستشار تركي آل الشيخ لا يرغب في أن يرد مجلس إدارة النادي الأهلي الأموال التي قام بالتبرع بها، بل يرغب في معرفة أوجه صرف هذه الأموال من الناحية القانونية، مؤكداً في ختام تصريحاته على أن رده سوف يكون في المحكمة في حالة تفكير مجلس إدارة النادي الأهلي في تقديم أي بلاغ رسمي ضد المستشار تركي آل الشيخ.

إقرأ أيضاً:

بيان رسمي من النادي الأهلي.. وآل الشيخ يواصل هجومه الشرس على مجلس الخطيب

تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من إنجلترا وكرواتيا في مباراة اليوم بكأس العالم