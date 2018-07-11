موعد مباريات مانشستر يونايتد في موسم 2018 / 2019

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يستعد عشاق نادي مانشستر يونايتد لبداية غمار الموسم الجديد 2018 / 2019، وخاصة وأن الجميع يترقب الموسم الثالث للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مع فريق الشياطين الحمر، حيث كان النجاح حليفاً لفريق مانشستر يونايتد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في موسمه الأول، بينما كان الفشل هو العنوان الأبرز للموسم الثاني أي الموسم الماضي تحديداً.

ولا شك أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يعلم جيداً أنه لا يوجد أمامه أي مجال للفشل في الموسم المقبل، وخاصة وأن الفشل مرة أخرى سوف يعني بدون أدنى شك رحيله عن قلعة أولد ترافورد مثلما حدث له في فترة سابقة حينما كان مدرباً سواء لفريق تشيلسي الإنجليزي في حقبته الثانية أو حتى حينما كان مدرباً لفريق ريال مدريد في الموسم الثالث له مع النادي الملكي.

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ولا يزال فريق مانشستر يونايتد غير نشيط على الإطلاق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، حيث اقتصرت أبرز صفقاته على التعاقد مع متوسط الميدان البرازيلي فريد قادماً من صفوف نادي شاختار الأوكراني، وهو بكل تأكيد الأمر الذي لا يرقى على الإطلاق إلى تطلعات وطموحات عشاق نادي مانشستر يونايتد.

وبكل تأكيد سوف تكون الفترة القادمة حاسمة للغاية بالنسبة إلى فريق مانشستر يونايتد قبل انطلاقة الموسم الجديد، وخاصة في ظل الصفقات القوية التي قامت بها معظم الأندية الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز في الميركاتو الصيفي الحالي حتى هذه اللحظة.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات مانشستر يونايتد الودية تحضيراً للموسم المقبل 2018 / 2019، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات مانشستر يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً موعد مباريات مانشستر يونايتد في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى موعد مباريات مانشستر يونايتد في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، وأيضاً موعد مباريات مانشستر يونايتد في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

ومن المتوقع أن تكون قائمة فريق مانشستر يونايتد الأساسية في الموسم الجديد 2018 / 2019 على النحو التالي دون تغييرات كثيرة مثلما كان الحال في الموسم الماضي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا / سيرجيو روميرو.

خط الدفاع: أنطونيو فالنسيا / كريس سمالينغ / فيل جونز / روخو / أشلي يونغ / إيريك بايلي / فيكتور ليندلوف / لوك شو.

خط الوسط: أندير هيريرا / نيمانيا ماتيتش / خوان ماتا / أليكسيس سانشيز / جيسي لينغارد.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو / ماركوس راشفورد.

موعد مباريات مانشستر يونايتد الودية تحضيراً للموسم الجديد 2018 / 2019

مانشستر يونايتد / أمريكا المكسيكي، الجمعة 20/7/2018، الساعة 04:00 صباحاً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد / سان خوسيه الأمريكي، الأحد 22/7/2018، الساعة 23:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ميلان الإيطالي / مانشستر يونايتد، الخميس 26/7/2018، الساعة 05:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد / ليفربول الإنجليزي، السبت 28/7/2018، الساعة 23:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد / ريال مدريد الإسباني، الأربعاء 1/8/2018، الساعة 02:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ الألماني / مانشستر يونايتد، الأحد 5/8/2018، الساعة 20:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباريات مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

مانشستر يونايتد / ليستر سيتي، الجولة الأولى، الجمعة 10/8/2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

برايتون أند هوف ألبيون / مانشستر يونايتد، الجولة الثانية، الأحد 19/8/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد / توتنهام هوتسبير، الجولة الثالثة، الإثنين 27/8/2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

بيرنلي / مانشستر يونايتد، الجولة الرابعة، السبت 1/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

واتفورد / مانشستر يونايتد، الجولة الخامسة، السبت 15/9/2018، الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد / وولفرهامبتون، الجولة السادسة، السبت 22/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

وست هام يونايتد / مانشستر يونايتد، الجولة السابعة، السبت 29/9/2018، الساعة 13:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد / نيوكاسل يونايتد، الجولة الثامنة، السبت 6/10/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي / مانشستر يونايتد، الجولة التاسعة، السبت 20/10/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد / ايفرتون، الجولة العاشرة، السبت 27/10/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

بورنموث / مانشستر يونايتد، الجولة الحادية عشر، السبت 3/11/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي / مانشستر يونايتد، الجولة الثانية عشر، السبت 10/11/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد / كريستال بالاس، الجولة الثالثة عشر، السبت 24/11/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ساوثهامبتون / مانشستر يونايتد، الجولة الرابعة عشر، السبت 1/12/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد / أرسنال، الجولة الخامسة عشر، الثلاثاء 4/12/2018، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد / فولهام، الجولة السادسة عشر، السبت 8/12/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول / مانشستر يونايتد، الجولة السابعة عشر، السبت 15/12/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

كارديف سيتي / مانشستر يونايتد، الجولة الثامنة عشر، السبت 22/12/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد / هدرسفيلد تاون، الجولة التاسعة عشر، الأربعاء 26/12/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد / بورنموث، الجولة العشرين، السبت 29/12/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

نيوكاسل يونايتد / مانشستر يونايتد، الجولة الحادية والعشرين، الثلاثاء 1/1/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

توتنهام هوتسبير / مانشستر يونايتد، الجولة الثانية والعشرين، السبت 12/1/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد / برايتون أند هوف ألبيون، الجولة الثالثة والعشرين، السبت 19/1/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد / بيرنلي، الجولة الرابعة والعشرين، الثلاثاء 29/1/2019، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليستر سيتي / مانشستر يونايتد، الجولة الخامسة والعشرين، السبت 2/2/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فولهام / مانشستر يونايتد، الجولة السادسة والعشرين، السبت 9/2/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد / ليفربول، الجولة السابعة والعشرين، السبت 23/2/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

كريستال بالاس / مانشستر يونايتد، الجولة الثامنة والعشرين، الثلاثاء 26/2/2019، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد / ساوثهامبتون، الجولة التاسعة والعشرين، السبت 2/3/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

أرسنال / مانشستر يونايتد، الجولة الثلاثين، السبت 9/3/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد / مانشستر سيتي، الجولة الحادية والثلاثين، السبت 16/3/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد / واتفورد، الجولة الثانية والثلاثين، السبت 30/3/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ولفرهامبتون / مانشستر يونايتد، الجولة الثالثة والثلاثين، السبت 6/4/2019، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد / وست هام يونايتد، الجولة الرابعة والثلاثين، السبت 13/4/2019، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

إيفرتون / مانشستر يونايتد، الجولة الخامسة والثلاثين، السبت 20/4/2019، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد / تشيلسي، الجولة السادسة والثلاثين، السبت 27/4/2019، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

هدرسفيلد تاون / مانشستر يونايتد، الجولة السابعة والثلاثين، السبت 4/5/2019، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد / كارديف سيتي، الجولة الثامنة والثلاثين، الأحد 12/5/2019، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

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