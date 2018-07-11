ملخص مباراة إنجلترا وكرواتيا الأربعاء 11/7/2018 في كأس العالم روسيا 2018

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ملخص مباراة إنجلترا وكرواتيا، تأهل منتخب كرواتيا إلى نهائي المونديال عقب فوزه على حساب نظيره منتخب إنجلترا بهدفين مقابل هدف واحد بعد الأشواط الإضافية، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الأربعاء الموافق لليوم الحادي عشر من شهر يوليو الحالي على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب كرواتيا في المباراة كلاً من اللاعب إيفان بيريسيتش في الدقيقة الثامنة والستين، إضافة إلى النجم المخضرم ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة التاسعة بعد المائة، فيما سجل الهدف الوحيد لمصلحة منتخب إنجلترا في المباراة اللاعب كيران تريبير في الدقيقة الخامسة.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الدور نصف النهائي في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وبذلك يجد منتخب كرواتيا نفسه في مواجهة نظيره منتخب فرنسا في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم، فيما يواجه منتخب إنجلترا نظيره منتخب بلجيكا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وجاءت تشكيلة منتخب إنجلترا الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / هاري ماغواير.

خط الوسط: كيران تريبير / جوردان هندرسون / أشلي يونغ / جيسي لينغارد / ديلي آلي.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / هاري كين.

المدير الفني: الإنجليزي جاريث ساوثجيت.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة منتخب كرواتيا الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: سوباسيتش.

خط الدفاع: فرساليكو / ديان لوفرين / فيدا / إيفان سترينيتش.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / لوكا مودريتش / إيفان راكيتيتش / إيفان بيريسيتش / أنتي ريبيتش.

خط الهجوم: ماريو ماندزوكيتش.

المدير الفني: الكرواتي زلاتكو داليتش.

ملخص مباراة إنجلترا وكرواتيا والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة إنجلترا وكرواتيا، في شوط المباراة الأول وكما كان متوقعاً حاول كل منتخب أن يفرض أسلوب لعبه على الطرف الآخر، وخاصة وأن كلاً منهما يمتلك كل الإمكانيات الفنية اللازمة من أجل الاستحواذ على الكرة بشكل كامل وخاصة منتخب كرواتيا الذي يمتاز بخط وسط ميدان عالمي.

وفي الدقيقة الخامسة سنحت أمام المنتخب الإنجليزي فرصة مثالية للغاية من أجل افتتاح التسجيل، وذلك حينما احتسب الحكم له ركلة حرة مباشرة قريبة من منطقة الجزاء، ليتولى تنفيذها اللاعب الشاب كيران تريبير بطريقة أكثر من رائعة مسجلاً على إثرها الهدف الأول لمصلحة منتخب الأسود الثلاثة وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير الإنجليزية في المدرجات.

ومع مرور الدقائق فرض منتخب كرواتيا استحواذه بشكل كامل على الكرة مثلما أراد، ولكن دون أن يتمكن من تشكيل أي خطورة على الإطلاق على مرمى المنتخب الإنجليزي وسط حالة من الحيرة الكبيرة من طرف المدير الفني الكرواتي زلاتكو داليتش.

وفي الدقيقة الثانية والثلاثين جاء أول رد فعل حقيقي من جانب منتخب كرواتيا في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب مارسيلو بروزوفيتش كرة من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى جوردان بيكفورد أمسك الكرة بسهولة دون أي مشاكل على الإطلاق.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة السادسة والثلاثين، كاد المنتخب الإنجليزي يحسم الأمور نهائياً من خلال إضافة الهدف الثاني، وذلك حينما سدد اللاعب جيسي لينغارد كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت جانباً وسط حسرة كبيرة للغاية من جانبه.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط لم يتغير الوضع على الإطلاق من المنتخبين، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع تقدم منتخب إنجلترا بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة إنجلترا وكرواتيا والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة إنجلترا وكرواتيا، في شوط المباراة الثاني دخل منتخب كرواتيا عازماً على تدارك تأخره في النتيجة قبل فوات الأوان، وفي مقابل ذلك بحث منتخب إنجلترا عن تسجيل هدفه الثاني في المباراة من أجل قتل المباراة بشكل نهائي حتى يضمن مقعده في المباراة النهائية.

ومع مرور الدقائق ظهر العجز واضحاً على لاعبي منتخب كرواتيا من الناحية الهجومية بشكل ملحوظ للغاية، وخاصة في ظل التنظيم الدفاعي المحكم للمنتخب الإنجليزي إضافة إلى الإرهاق الذي بدا تأثيره واضحاً على كل لاعبي المنتخب الكرواتي.

وفي الدقيقة الثامنة والستين حدث ما لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق، وذلك حينما تمكن المنتخب الكرواتي من تسجيل هدف التعادل عبر اللاعب إيفان بيريسيتش الذي استغل ثغرة واضحة في خط دفاع المنتخب الإنجليزي ليُشعل بدوره أجواء المباراة من جديد.

وفي الدقيقة الثانية والسبعين كاد منتخب كرواتيا يقلب الطاولة على منافسه المنتخب الإنجليزي، وذلك حينما سدد اللاعب إيفان بيريسيتش كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن القائم الأيسر لحارس المرمى جوردان بيكفورد تصدى للكرة وحرم المنتخب الكرواتي من تسجيل ثاني أهدافه في المباراة.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير حاول المدير الفني الإنجليزي جاريث ساوثجيت أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية سعياً إلى التقدم في النتيجة من جديد، وذلك من خلال إشراك اللاعب ماركوس راشفورد بدلاً من اللاعب رحيم ستيرلينغ.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة لم يتمكن أي من المنتخبين من فعل أي شئ جديد على الإطلاق، ليستمر ذلك السيناريو حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الثاني على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل منتخب، وبالتالي يضطر المنتخبان إلى اللجوء إلى الأشواط الإضافية من أجل حسم بطاقة العبور إلى النهائي الحلم

ملخص مباراة إنجلترا وكرواتيا والأشواط الإضافية من المباراة

ملخص مباراة إنجلترا وكرواتيا، في الشوط الإضافي الأول واصل كل منتخب عملية بحثه عن تسجيل الهدف الثاني، وخاصة في ظل رغبة كلاً منهما في تفادي خوض ركلات الترجيح التي لا تكون عادلة في نهاية المطاف.

وفي الدقيقة الخامسة والتسعين تلقى المنتخب الكرواتي ضربة موجعة للغاية، وذلك بعدما تعرض ظهيره الأيسر إيفان سترينيتش إلى إصابة عضلية لم يتمكن على إثرها من إكمال المباراة، مما جعل المدير الفني الكرواتي زلاتكو داليتش مضطراً إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك الظهير الأيسر يوسيب بيفاريتش بدلاً منه.

وفي الدقيقة الأولى بعد المائة حاول المدير الفني الكرواتي زلاتكو داليتش أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية على أمل أن يتمكن منتخب بلاده من خطف الهدف الثاني، وذلك من خلال إشراك اللاعب أندري كراماريتش بدلاً من اللاعب أنتي ريبيتش.

ولم يتغير الوضع في بقية دقائق الشوط الإضافي الأول حتى أطلق الحكم صافرة النهاية، وفي الشوط الإضافي الثاني نجح المنتخب الكرواتي أخيراً في تسجيل هدفه الثاني في المباراة، وذلك تحديداً في الدقيقة التاسعة بعد المائة عبر النجم المخضرم ماريو ماندزوكيتش الذي استغل بدوره ثغرة واضحة في خط دفاع المنتخب الإنجليزي وسط فرحة لا مثيل لها من طرف الجماهير الكرواتية.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط الإضافي الثاني، نجح منتخب كرواتيا في الحفاظ على تقدمه في النتيجة وفي مقابل ذلك فشل المنتخب الإنجليزي في تعديل النتيجة، ليستمر ذلك السيناريو حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز وتأهل منتخب كرواتيا إلى الدور النهائي لبطولة كأس العالم للمرة الأول في تاريخه.

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