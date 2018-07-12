موعد مباريات مانشستر سيتي في موسم 2018 / 2019

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يستعد عشاق نادي مانشستر سيتي لبداية غمار الموسم الجديد 2018 / 2019، وخاصة وأن الجميع داخل نادي مانشستر سيتي يطمح في الموسم القادم إلى التتويج بالمزيد من الألقاب سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى القاري من أجل استكمال مسيرة النجاح التي بدأها المدرب الإسباني بيب جوارديولا منذ الموسم الماضي.

ولا شك أن عشاق نادي مانشستر سيتي يترقبون بشدة الموسم الثالث رفقة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، وخاصة وأن الجميع سوف تكون عيونه مسلطة على لقب دوري أبطال أوروبا هذه المرة، حيث فشل فريق مانشستر سيتي في الظفر باللقب الأعرق أوروبياً منذ قدوم المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

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وعلى المستوى الميركاتو الصيفي الحالي لا يزال فريق مانشستر سيتي لم يتعاقد بعض مع أسماء لامعة، باستثناء النجم الجزائري رياض محرز الذي يُعتبر أبرز صفقة ربما في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى هذه اللحظة خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ولم يتمكن فريق مانشستر سيتي من الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا، وفي مقابل ذلك نجح فريق مانشستر سيتي في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز كما نجح أيضاً في الفوز بلقب كأس الرابطة الإنجليزية.

ومن المتوقع أن تتألف قائمة فريق مانشستر سيتي الأساسية بنسبة كبيرة للغاية في موسم 2018 / 2019 على النحو التالي في انتظار حدوث أي تغييرات جديدة في الميركاتو الصيفي الحالي:

حراسة المرمى: مورايس / كلاوديو برافو.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / نيكولاس أوتاميندي / فينسنت كومباني / إيميريك لابورت / بنجامين ميندي / دانيلو.

خط الوسط: فرناندينيو / فابيان ديلف / ليروي ساني / ديفيد سيلفا / برناردو سيلفا / رحيم ستيرلينغ / كيفين دي بروين / رياض محرز.

خط الهجوم: سيرجيو أجويرو / غابرييل جيسوس.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات مانشستر سيتي الودية تحضيراً لانطلاقة الموسم الجديد 2018 / 2019، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات مانشستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم موعد مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى موعد مباريات مانشستر سيتي في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، وأيضاً موعد مباريات مانشستر سيتي في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباريات مانشستر سيتي الودية تحضيراً للموسم المقبل 2018 / 2019

مانشستر سيتي / بوروسيا دورتموند الألماني، السبت 21/7/2018، الساعة 03:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي / ليفربول الإنجليزي، الخميس 26/7/2018، الساعة 02:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ الألماني / مانشستر سيتي، الأحد 29/7/2018، الساعة 01:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مانشستر سيتي في الدرع الخيرية الإنجليزية 2018 / 2019

مانشستر سيتي / تشيلسي، الأحد 5/8/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

أرسنال / مانشستر سيتي، الجولة الأولى، الأحد 12/8/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي / هدرسفيلد تاون، الجولة الثانية، الأحد 19/8/2018، الساعة 14:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

ولفرهامبتون / مانشستر سيتي، الجولة الثالثة، السبت 25/8/2018، الساعة 13:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي / نيوكاسل يونايتد، الجولة الرابعة، السبت 1/9/2018، الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي / فولهام، الجولة الخامسة، السبت 15/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

كارديف سيتي / مانشستر سيتي، الجولة السادسة، السبت 22/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي / برايتون أند هوف ألبيون، الجولة السابعة، السبت 29/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

ليفربول / مانشستر سيتي، الجولة الثامنة، السبت 6/10/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي / بيرنلي، الجولة التاسعة، السبت 20/10/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

توتنهام هوتسبير / مانشستر سيتي، الجولة العاشرة، السبت 27/10/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي / ساوثهامبتون، الجولة الحادية عشر، السبت 3/11/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي / مانشستر يونايتد، الجولة الثانية عشر، السبت 1/12/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وست هام يونايتد / مانشستر سيتي، الجولة الثالثة عشر، السبت 24/11/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي / بورنموث، الجولة الرابعة عشر، السبت 1/12/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

واتفورد / مانشستر سيتي، الجولة الخامسة عشر، الثلاثاء 4/12/2018، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي / مانشستر سيتي، الجولة السادسة عشر، السبت 8/12/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي / إيفرتون، الجولة السابعة عشر، السبت 15/12/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي / كريستال بالاس، الجولة الثامنة عشر، السبت 22/12/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليستر سيتي / مانشستر سيتي، الجولة التاسعة عشر، الأربعاء 26/12/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ساوثهامبتون / مانشستر سيتي، الجولة العشرين، السبت 29/12/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي / ليفربول، الجولة الحادية والعشرين، الثلاثاء 1/1/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي / وولفرهامبتون، الجولة الثانية والعشرين، السبت 12/1/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

هدرسفيلد تاون / مانشستر سيتي، الجولة الثالثة والعشرين، السبت 19/1/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

نيوكاسل يونايتد / مانشستر سيتي، الجولة الرابعة والعشرين، الأربعاء 30/1/2019، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي / أرسنال، الجولة الخامسة والعشرين، السبت 2/2/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي / تشيلسي، الجولة السادسة والعشرين، السبت 9/2/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

إيفرتون / مانشستر سيتي، الجولة السابعة والعشرين، السبت 23/2/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي / وست هام يونايتد، الجولة الثامنة والعشرين، الأربعاء 27/2/2019، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

بورنموث / مانشستر سيتي، الجولة التاسعة والعشرين، السبت 2/3/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي / واتفورد، الجولة الثلاثين، السبت 9/3/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد / مانشستر سيتي، الجولة الحادية والثلاثين، السبت 16/3/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فولهام / مانشستر سيتي، الجولة الثانية والثلاثين، السبت 30/3/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي / كارديف سيتي، الجولة الثالثة والثلاثين، السبت 6/4/2019، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

كريستال بالاس / مانشستر سيتي، الجولة الرابعة والثلاثين، السبت 13/4/2019، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي / توتنهام هوتسبير، الجولة الخامسة والثلاثين، السبت 20/4/2019، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

بيرنلي / مانشستر سيتي، الجولة السادسة والثلاثين، السبت 27/4/2019، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي / ليستر سيتي، الجولة السابعة والثلاثين، السبت 4/5/2019، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

برايتون أند هوف ألبيون / مانشستر سيتي، الجولة الثامنة والثلاثين، الأحد 12/5/2019، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

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