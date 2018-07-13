موعد مباريات تشيلسي في موسم 2018 / 2019

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يستعد عشاق نادي تشيلسي لبداية غمار الموسم الجديد 2018 / 2019، وخاصة وأن الفريق اللندني ينتظره موسماً مختلفاً تماماً عما كان الحال عليه في الموسم الماضي، والذي كان كارثياً بالنسبة إلى فريق تشيلسي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات تشيلسي الودية تحضيراً من أجل الاستعداد بشكل مثالي للموسم الجديد، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم موعد مباريات تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً موعد مباريات تشيلسي في مسابقة الدوري الأوروبي، إضافة إلى موعد مباريات تشيلسي في مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، وأخيراً موعد مباراة تشيلسي في مسابقة كأس الرابطة الإنجليزية.

وكان فريق تشيلسي قد نجح في الموسم الماضي في الفوز بلقب وحيد فقط لا غير، وهو لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، مما سوف يُعطيه فرصة خوض مباراة الدرع الخيرية الإنجليزية في مطلع الموسم الجديد أمام حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي وهو فريق مانشستر سيتي.

ولكن وفي مقابل ذلك أنهى فريق تشيلسي مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي في المركز الخامس في الترتيب، وبالتالي اكتفى بضمان مقعده في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، وذلك بعكس رغبة جماهير النادي اللندنية التي كانت ترغب في خوض غمار مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن جماهير نادي تشيلسي يبدو عليها التفاؤل مع انطلاقة الموسم الحالي، وخاصة مع التغير الكبير الذي حدث على مستوى الجهاز الفني لفريق البلوز، وذلك من خلال إقالة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي الذي كان بمثابة عقبة رئيسية أمام طموحات فريق تشيلسي في الموسم الماضي، علماً بأن البديل هو إيطالي الجنسية أيضاً ولكنه يتمثل في المدرب الإيطالي ماوريزيو ساري الذي قدم مع فريق نابولي في المواسم القليلة الماضية كرة قدم رائعة للغاية.

وبكل تأكيد سوف يكون أنصار نادي تشيلسي على موعد مع إبرام صفقات من الطراز الرفيع خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك في إطار سعي إدارة النادي اللندني إلى إعادة فريق تشيلسي من جديد إلى مكانه الطبيعي في الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن تتألف قائمة فريق تشيلسي الأساسية في الموسم المقبل على النحو التالي في انتظار حدوث أي تغييرات في الميركاتو الصيفي الحالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا / ويلي كاباييرو.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / غاري كاهيل / ديفيد لويز / أنطونيو روديغر / أندرياس كريستنسن / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: نغولو كانتي / سيسك فابريغاس / داني درينكووتر / ويليان / بيدرو رودريغيز / إيدين هازارد / روز باركلي / فيكتور موزيس.

خط الهجوم: ألفارو موراتا / أوليفيه جيرو.

موعد مباريات تشيلسي الودية تحضيراً للموسم الجديد 2018 / 2019

بيرث جلوري الإنجليزي / تشيلسي، الإثنين 23/7/2018، الساعة 13:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي / إنتر الإيطالي، السبت 28/7/2018، الساعة 20:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

أرسنال الإنجليزي / تشيلسي، الأربعاء 1/8/2018، الساعة 21:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي / أولمبيك ليون الفرنسي، الثلاثاء 7/8/2018، الساعة 21:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة تشيلسي في الدرع الخيرية الإنجليزية 2018 / 2019

تشيلسي / مانشستر سيتي، الأحد 5/8/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباريات تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

هدرسفيلد تاون / تشيلسي، الجولة الأولى، السبت 11/8/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي / أرسنال، الجولة الثانية، السبت 18/8/2018، الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

نيوكاسل يونايتد / تشيلسي، الجولة الثالثة، الأحد 26/8/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي / بورنموث، الجولة الرابعة، السبت 1/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي / كارديف سيتي، الجولة الخامسة، السبت 15/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

وست هام يونايتد / تشيلسي، الجولة السادسة، السبت 23/9/2018، الساعة 14:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي / ليفربول، الجولة السابعة، السبت 29/9/2018، الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ساوثهامبتون / تشيلسي، الجولة الثامنة، السبت 6/10/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي / مانشستر يونايتد، الجولة التاسعة، السبت 20/10/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

بيرنلي / تشيلسي، الجولة العاشرة، السبت 27/10/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي / كريستال بالاس، الجولة الحادية عشر، السبت 3/11/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي / إيفرتون، الجولة الثانية عشر، السبت 10/11/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

توتنهام هوتسبير / تشيلسي، الجولة الثالثة عشر، السبت 24/11/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي / فولهام، الجولة الرابعة عشر، السبت 1/12/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

وولفرهامبتون / تشيلسي، الجولة الخامسة عشر، الثلاثاء 4/12/2018، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي / مانشستر سيتي، الجولة السادسة عشر، السبت 8/12/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

برايتون أند هوف ألبيون / تشيلسي، الجولة السابعة عشر، السبت 15/12/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي / ليستر سيتي، الجولة الثامنة عشر، السبت 22/12/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

واتفورد / تشيلسي، الجولة التاسعة عشر، الأربعاء 26/12/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

كريستال بالاس / تشيلسي، الجولة العشرين، السبت 29/12/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي / ساوثهامبتون، الجولة الحادية والعشرين، الثلاثاء 1/1/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي / نيوكاسل يونايتد، الجولة الثانية والعشرين، السبت 12/1/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

أرسنال / تشيلسي، الجولة الثالثة والعشرين، السبت 19/1/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

بورنموث / تشيلسي، الجولة الرابعة والعشرين، الثلاثاء 29/1/2019، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي / هدرسفيلد تاون، الجولة الخامسة والعشرين، السبت 2/2/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي / تشيلسي، الجولة السادسة والعشرين، السبت 9/2/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي / برايتون أند هوف ألبيون، الجولة السابعة والعشرين، السبت 23/2/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي / توتنهام هوتسبير، الجولة الثامنة والعشرين، الأربعاء 27/2/2019، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

فولهام / تشيلسي/ الجولة التاسعة والعشرين، السبت 2/3/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي / ولفرهامبتون، الجولة الثلاثين، السبت 9/3/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

إيفرتون / تشيلسي، الجولة الحادية والثلاثين، السبت 16/3/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

كارديف سيتي / تشيلسي، الجولة الثانية والثلاثين، السبت 30/3/2019، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي / وست هام يونايتد، الجولة الثالثة والثلاثين، السبت 6/4/2019، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

ليفربول / تشيلسي، الجولة الرابعة والثلاثين، السبت 13/4/2019، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي / بيرنلي، الجولة الخامسة والثلاثين، السبت 20/4/2019، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد / تشيلسي، الجولة السادسة والثلاثين، السبت 27/4/2019، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي / واتفورد، الجولة السابعة والثلاثين، السبت 4/5/2019، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

ليستر سيتي / تشيلسي، الجولة الثامنة والثلاثين، الأحد 12/5/2019، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

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