تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من إنجلترا وبلجيكا في مباراة اليوم بكأس العالم

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يشهد اليوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يوليو الحالي إقامة مباراة تحديد المركز الثالث والمركز الرابع في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وذلك حينما يواجه المنتخب الإنجليزي نظيره المنتخب البلجيكي.

ومن المقرر أن تُقام مباراة إنجلترا وبلجيكا في عصر اليوم السبت على ملعب سانت بطرسبرج في مدينة سانت بطرسبرج على أرض دولة روسيا، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

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ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الإنجليزي جاريث ساوثجيت بالاعتماد على تشكيلة إنجليزية سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / هاري ماغواير.

خط الوسط: كيران تريبير / جوردان هندرسون / أشلي يونغ / جيسي لينغارد / ديلي آلي.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / هاري كين.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم المدير الفني الإسباني روبيرتو مارتينيز بالاعتماد على تشكيلة بلجيكية سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توبي / فينسنت كومباني / يان فيرتونغن.

خط الوسط: توماس مونييه / أكسل فيتسل / مروان فيلايني / ناصر الشاذلي / كيفين دي بروين / إيدين هازارد.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو.

وإليكم الآن طريق منتخب إنجلترا طوال مشواره في مونديال روسيا الحالي انطلاقاً من مرحلة المجموعات وصولاً إلى مباراة تحديد المركز الثالث والمركز الرابع:

منتخب إنجلترا 1/2 منتخب تونس، الجولة الأولى من دور المجموعات.

منتخب إنجلترا 1/6 منتخب بنما، الجولة الثانية من دور المجموعات.

منتخب إنجلترا 1/0 منتخب بلجيكا، الجولة الثالثة من دور المجموعات.

منتخب إنجلترا 1/1 منتخب كولومبيا، فاز منتخب إنجلترا بركلات الترجيح، الدور ثمن النهائي.

منتخب إنجلترا 0/2 منتخب السويد، الدور ربع النهائي.

منتخب إنجلترا 2/1 منتخب كرواتيا، الدور نصف النهائي.

أما الآن سوف نستعرض لكم طريق منتخب بلجيكا طوال مشواره في مونديال روسيا الحالي انطلاقاً من مرحلة المجموعات وصولاً إلى مباراة تحديد المركز الثالث والمركز الرابع:

منتخب بلجيكا 0/3 منتخب بنما، الجولة الأولى من دور المجموعات.

منتخب بلجيكا 2/5 منتخب تونس، الجولة الثانية من دور المجموعات.

منتخب بلجيكا 0/1 منتخب إنجلترا، الجولة الثالثة من دور المجموعات.

منتخب بلجيكا 2/3 منتخب اليابان، الدور ثمن النهائي.

منتخب بلجيكا 1/2 منتخب البرازيل، الدور ربع النهائي.

منتخب بلجيكا 1/0 منتخب فرنسا، الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة إنجلترا وبلجيكا عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، إضافة إلى قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، وأيضاً قناة بي إن سبورت HD المفتوحة، وأيضاً قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة عبر هذه القنوات.

كما يُمكن أيضاً متابعة مباراة إنجلترا وبلجيكا عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية.

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