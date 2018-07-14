موعد مباريات بايرن ميونخ في موسم 2018 / 2019

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موعد مباريات بايرن ميونخ، يستعد عشاق نادي بايرن ميونخ الألماني لانطلاقة الموسم الجديد 2018 / 2019، والذي سوف يكون مختلفاً بدون أدنى شك عما كان عليه الحال في الموسم الماضي، حيث كان فريق بايرن ميونخ في الموسم الماضي في أيدي أمينة رفقة المدرب الألماني المخضرم يوب هاينكس.

ولكن إدارة النادي البافاري قررت أن تقوم بتعيين المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش بدلاً منه انطلاقاً من الموسم القادم، وخاصة في ظل رغبة المدرب الألماني المخضرم يوب هاينكس في العودة من جديد إلى اعتزال عالم التدريب للمرة الثانية، مما وضع إدارة نادي بايرن ميونخ أمام حتمية البحث عن مدرب جديد بأي وسيلة ممكنة قبل بداية المعسكر الصيفي للفريق البافاري.

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وعلى الرغم من أن المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش يُعتبر صغير السن، إلا أنه أثبت في الموسم الماضي جدراته بشكل واضح على التواجد مع فريق عريق مثل فريق بايرن ميونخ، ويكفي الإشارة فقط إلى أن المدرب نيكو كوفاتش نجح في قيادة فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت في الموسم الماضي إلى الفوز بلقب كأس ألمانيا، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب فريقه الحالي بايرن ميونخ.

ولا يزال عشاق نادي بايرن ميونخ في انتظار قيام إدارة النادي بإجراء بعض التعاقدات القوية خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق البافاري قبل انطلاقة الموسم الجديد من أجل المنافسة بكل قوة على مختلف الألقاب، علماً بأن أبرز ما فعلته إدارة نادي بايرن ميونخ طوال الأشهر القليلة الماضية هو تجديد عقد بعض اللاعبين المخضرمين لموسم آخر مع النادي مثل النجم الفرنسي فرانك ريبيري إضافة إلى النجم الهولندي أريين روبن.

ومن المتوقع أن تتألف قائمة فريق بايرن ميونخ الأساسية في الموسم الجديد على النحو التالي في انتظار حدوث أي تعاقدات في الميركاتو الصيفي الحالي أو حتى رحيل أي لاعب عن صفوف الفريق:

حراسة المرمى: مانويل نوير / سيفين أورلايش.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش / جيروم بواتينج / مات هوميلس / رافينيا / نيكولاس سولي / ديفيد ألابا / خوان بيرنات.

خط الوسط: خافي مارتينيز / تياجو ألكانتارا / سيباستيان رودي / ليون غوريتسكا / كورنتان توليسو / أريين روبن / فرانك ريبيري / توماس مولر / كينغسلي كومان.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي / ساندرو فاغنر.

ولم ينجح فريق بايرن ميونخ في الموسم الماضي سوى في الفوز بكلاً من لقب الدوري الألماني إضافة إلى لقب كأس السوبر الألماني، وفي مقابل ذلك تم إقصاء الفريق البافاري من الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا على يد فريق ريال مدريد الإسباني، كما خسر أيضاً لقب كأس ألمانيا بعد وصوله إلى المباراة النهائية على يد فريق آينتراخت فرانكفورت.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات بايرن ميونخ الودية تحضيراً للموسم الجديد 2018 / 2019، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم أيضاً موعد مباريات بايرن ميونخ في مسابقة الدوري الألماني.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم موعد مباريات بايرن ميونخ في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى موعد مباريات بايرن ميونخ في مسابقة كأس ألمانيا، وأيضاً موعد مباراة بايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني.

موعد مباريات بايرن ميونخ الودية تحضيراً للموسم الجديد 2018 / 2019

بايرن ميونخ / باريس سان جيرمان الفرنسي، السبت 21/7/2018، الساعة 16:05 عصراً بتوقيت القاهرة.

يوفنتوس الإيطالي / بايرن ميونخ، الخميس 26/7/2018، الساعة 01:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ / مانشستر سيتي الإنجليزي، الأحد 29/7/2018، الساعة 01:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ / مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأحد 5/8/2018، الساعة 20:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ / شيكاغو فاير الأمريكي، الثلاثاء 28/8/2018، الساعة 20:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة بايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني 2018 / 2019

آينتراخت فرانكفورت / بايرن ميونخ، الأحد 12/8/2018، الساعة 20:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباريات بايرن ميونخ في الدوري الألماني 2018 / 2019

بايرن ميونخ / هوفنهايم، الجولة الأولى، الجمعة 24/8/2018، الساعة 20:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

شتوتجارت / بايرن ميونخ، الجولة الثانية، السبت 1/9/2018، الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ / باير ليفركوزن، الجولة الثالثة، السبت 15/9/2018، الساعة 15:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

شالكه / بايرن ميونخ، الجولة الرابعة، السبت 22/9/2018، الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ / أوجسبورغ، الجولة الخامسة، الثلاثاء 25/9/2018، الساعة 20:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

هيرتا برلين / بايرن ميونخ، الجولة السادسة، الجمعة 28/9/2018، الساعة 20:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ / بوروسيا مونشنغلادباخ، الجولة السابعة، السبت 6/10/2018، الساعة 15:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

فولفسبورج / بايرن ميونخ، الجولة الثامنة، السبت 20/10/2018، الساعة 15:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

ماينز / بايرن ميونخ، الجولة التاسعة، السبت 27/10/2018، الساعة 15:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ / فرايبورج، الجولة العاشرة، السبت 3/11/2018، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

بوروسيا دورتموند / بايرن ميونخ، الجولة الحادية عشر، السبت 10/11/2018، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ / فورتونا دوسلدورف، الجولة الثانية عشر، السبت 24/11/2018، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

فيردر بريمن / بايرن ميونخ، الجولة الثالثة عشر، السبت 1/12/2018، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ / نورنبيرج، الجولة الرابعة عشر، السبت 8/12/2018، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

هانوفر / بايرن ميونخ، الجولة الخامسة عشر، السبت 15/12/2018، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ / لايبزيغ، الجولة السادسة عشر، الأربعاء 19/12/2018، الساعة 21:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

آينتراخت فرانكفورت / بايرن ميونخ، الجولة السابعة عشر، السبت 22/12/2018، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

هوفنهايم / بايرن ميونخ، الجولة الثامنة عشر، السبت 19/1/2019، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ / شتوتجارت، الجولة التاسعة عشر، السبت 26/1/2019، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

باير ليفركوزن / بايرن ميونخ، الجولة العشرين، السبت 2/2/2019، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ / شالكه، الجولة الحادية والعشرين، السبت 9/2/2019، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

أوجسبورج / بايرن ميونخ، الجولة الثانية والعشرين، السبت 16/2/2019، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ / هيرتا برلين، الجولة الثالثة والعشرين، السبت 23/2/2019، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

بوروسيا مونشنغلادباخ / بايرن ميونخ، الجولة الرابعة والعشرين، السبت 2/3/2019، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ / فولفسبورج، الجولة الخامسة والعشرين، السبت 9/3/2019، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ / ماينز، الجولة السادسة والعشرين، السبت 16/3/2019، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

فرايبورج / بايرن ميونخ، الجولة السابعة والعشرين، السبت 30/3/2019، الساعة 16:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ / بوروسيا دورتموند، الجولة الثامنة والعشرين، السبت 6/4/2018، الساعة 15:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

فورتونا دوسلدورف / بايرن ميونخ، الجولة التاسعة والعشرين، السبت 13/4/2019، الساعة 15:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ / فيردر بريمن، الجولة الثلاثين، السبت 20/4/2019، الساعة 15:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

نورنبيرج / بايرن ميونخ، الجولة الحادية والثلاثين، السبت 27/4/2019، الساعة 15:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ / هانوفر، الجولة الثانية والثلاثين، السبت 4/5/2019، الساعة 15:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

لايبزيغ / بايرن ميونخ، الجولة الثالثة والثلاثين، السبت 11/5/2019، الساعة 15:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ / آينتراخت فرانكفورت، الجولة الرابعة والثلاثين، السبت 18/5/2019، الساعة 15:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

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