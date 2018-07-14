ملخص مباراة إنجلترا وبلجيكا السبت 14/7/2018 في كأس العالم روسيا 2018

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ملخص مباراة إنجلترا وبلجيكا، حقق منتخب بلجيكا الفوز على حساب نظيره منتخب إنجلترا بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم السبت الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يوليو الحالي على ملعب سانت بطرسبرج في مدينة سانت بطرسبرج على أرض دولة روسيا.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب بلجيكا في المباراة كلاً من اللاعب توماس مونييه في الدقيقة الرابعة، إضافة إلى النجم إيدين هازارد في الدقيقة الثانية والثمانين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن مباراة تحديد المركز الثالث والمركز الرابع في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

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وجاءت تشكيلة منتخب إنجلترا الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: فيل جونز / جون ستونز / هاري ماغواير.

خط الوسط: كيران تريبير / إيريك داير / داني روز / فابيان ديلف / روبن لوفتس تشيك.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينغ / هاري كين.

المدير الفني: الإنجليزي جاريث ساوثجيت.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة منتخب بلجيكا الأساسية في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توبي / فينسنت كومباني / يان فيرتونغن.

خط الوسط: توماس مونييه / أكسل فيتسل / يوري تيليمانس / ناصر الشاذلي / كيفين دي بروين / إيدين هازارد.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو.

المدير الفني: الإسباني روبيرتو مارتينيز.

ملخص مباراة إنجلترا وبلجيكا والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة إنجلترا وبلجيكا، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل منتخب أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، وخاصة منتخب إنجلترا الذي دخل المباراة بالعديد من التغييرات على مستوى تشكيلته الأساسية.

وفي الدقيقة الرابعة نجح المنتخب البلجيكي في مباغتة نظيره المنتخب الإنجليزي، وذلك حينما استغل اللاعب توماس مونييه ثغرة واضحة في خط دفاع منتخب إنجلترا ليُسجل على إثرها الهدف الأول لمصلحة منتخب بلجيكا في المباراة واضعاً منتخب بلاده في المقدمة.

ولم يكتفِ المنتخب البلجيكي بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي وأيضاً إسعاد جماهيره الغفيرة، وفي الدقيقة الثانية عشر كاد يتحقق له ذلك حينما سدد النجم كيفين دي بروين كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى جوردان بيكفورد تصدى لها بنجاح وأبقى على آمال منتخب بلاده في المباراة.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب المنتخب الإنجليزي في المباراة، فقد جاء في الدقيقة الرابعة والعشرين حينما سدد القائد هاري كين كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت جانباً وسط تشجيع كبير من طرف المدير الفني الإنجليزي جاريث ساوثجيت.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الخامسة والثلاثين، كاد المنتخب البلجيكي يُضيف هدفه الثاني في المباراة، وهذه المرة حينما سدد المدافع توبي كرة مقصية من داخل منطقة الجزاء، إلا أن كرته علت العارضة بقليل.

وبعدها بأربعة دقائق فقط لا غير تلقى المنتخب البلجيكي ضربة قوية نوعاً ما، وذلك بسبب تعرض اللاعب ناصر الشاذلي إلى إصابة عضلية لم يتمكن على إثرها من إكمال المباراة، مما دفع المدير الفني الإسباني روبيرتو مارتينيز إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك المدافع توماس فيرمايلين بدلاً منه.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط هدأ إيقاع اللعب نوعاً ما من الطرفين، سواء من طرف المنتخب البلجيكي المتقدم في النتيجة أو حتى من طرف المنتخب الإنجليزي الذي ظهر عليه واضحاً عدم الرضا عن خوض هذه المباراة، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد على الإطلاق حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع تقدم منتخب بلجيكا بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة إنجلترا وبلجيكا والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة إنجلترا وبلجيكا، في شوط المباراة الثاني وقبل انطلاق صافرة البداية حاول المدير الفني الإنجليزي جاريث ساوثجيت أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية من أجل تدارك تأخره في النتيجة قبل فوات الأوان، وذلك من خلال إشراك كلاً من الثنائي ماركوس راشفورد إضافة إلى جيسي لينغارد بدلاً من الثنائي داني روز إضافة إلى رحيم ستيرلينغ.

وفي الدقيقة الستين حاول المدير الفني الإسباني روبيرتو مارتينيز أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية هو الآخر من أجل إضافة المزيد من الأهداف، وذلك من خلال إشراك المهاجم دريس ميرتينز بدلاً من المهاجم روميلو لوكاكو.

ومع مرور الدقائق بدأ المنتخب الإنجليزي يفرض استحواذه على الكرة بشكل كامل في إطار بحثه عن تعديل النتيجة، وفي مقابل ذلك تراجع المنتخب البلجيكي بكامل عناصره إلى مناطقه الخلفية وظهر عليه عامل الإرهاق بشكل واضح للغاية.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الرابعة والسبعين كاد المنتخب الإنجليزي ينجح في تحقيق مسعاه، وذلك حينما سدد المدافع هاري ماغواير كرة برأسه من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن لحارس المرمى تيبو كورتوا.

وفي الدقيقة الثامنة والسبعين حاول المدير الفني الإسباني روبيرتو مارتينيز أن يقوم بتعزيز خط وسط ميدانه الدفاعي لإغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مرماه، وذلك من خلال إشراك اللاعب موسى ديمبيلي بدلاً من اللاعب يوري تيليمانس.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير كاد المنتخب البلجيكي يحسم الأمور نهائياً، وذلك حينما سدد اللاعب توماس مونييه كرة على الطائر من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى جوردان بيكفورد تألق بشكل ملفت للغاية وتصدى للكرة بنجاح.

وفي الدقيقة الثانية والثمانين قضى المنتخب البلجيكي نهائياً على كل حظوظ المنتخب الإنجليزي، وذلك بعدما استغل القائد إيدين هازارد هجمة مرتدة سريعة انفرد على إثرها بحارس المرمى جوردان بيكفورد، ومن ثم وضع الكرة مباشرة في الشباك حاسماً الأمور بنسبة كبيرة للغاية.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على حاله دون أي تغيير على الإطلاق، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز المنتخب البلجيكي ليضمن بالتالي بدوره المركز الثالث في مونديال روسيا الحالي، فيما اكتفى المنتخب الإنجليزي بنيل المركز الرابع في نهاية المطاف.

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