تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من فرنسا وكرواتيا في نهائي كأس العالم اليوم

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يشهد مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يوليو الحالي إقامة المباراة النهائية في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م، وذلك حينما يلتقي المنتخب الفرنسي مع نظيره المنتخب الكرواتي على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة فرنسا وكرواتيا تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الفرنسي ديدييه ديشان بالاعتماد على تشكيلة فرنسية سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: بنجامين / رافاييل فاران / صامويل أومتيتي / لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: نغولو كانتي / بليز ماتويدي / بول بوغبا / كيليان مبابي / أنطوان جريزمان.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم المدير الفني الكرواتي زلاتكو داليتش بالاعتماد على تشكيلة كرواتيية سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: سوباسيتش.

خط الدفاع: فرساليكو / ديان لوفرين / فيدا / إيفان سترينيتش.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / لوكا مودريتش / إيفان راكيتيتش / إيفان بيريسيتش / أنتي ريبيتش.

خط الهجوم: ماريو ماندزوكيتش.

وإليكم الآن طريق المنتخب الفرنسي انطلاقاً من دور المجموعات وصولاً إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم روسيا 2018:

منتخب فرنسا 1/2 منتخب أستراليا، الجولة الأولى من دور المجموعات.

منتخب فرنسا 0/1 منتخب بيرو، الجولة الثانية من دور المجموعات.

منتخب فرنسا 0/0 منتخب الدنمارك، الجولة الثالثة من دور المجموعات.

منتخب فرنسا 3/4 منتخب الأرجنتين، الدور ثمن النهائي.

منتخب فرنسا 0/2 منتخب الأوروغواي، الدور ربع النهائي.

منتخب فرنسا 0/1 منتخب بلجيكا، الدور نصف النهائي.

أما الآن سوف نستعرض لكم طريق المنتخب الكرواتي انطلاقاً من دور المجموعات وصولاً إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم روسيا 2018:

منتخب كرواتيا 0/2 منتخب نيجيريا، الجولة الأولى من دور المجموعات.

منتخب كرواتيا 0/3 منتخب الأرجنتين، الجولة الثانية من دور المجموعات.

منتخب كرواتيا 1/2 منتخب ايسلندا، الجولة الثالثة من دور المجموعات.

منتخب كرواتيا 1/1 منتخب الدنمارك، فاز منتخب كرواتيا بركلات الترجيح، الدور ثمن النهائي.

منتخب كرواتيا 2/2 منتخب روسيا، فاز منتخب كرواتيا بركلات الترجيح، الدور ربع النهائي.

منتخب كرواتيا 1/2 منتخب إنجلترا، الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فرنسا وكرواتيا عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD1 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

كما سوف يتم نقل مباراة فرنسا وكرواتيا عبر قناة بي إن ماكس سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى، كما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وأيضاً سوف يتم نقل مباراة فرنسا وكرواتيا عبر قناة بي إن سبورت 4K المشفرة عالية الجودة، إضافة إلى قناة بي إن سبورت HD المفتوحة، وأيضاً قناة بي إن ماكس سبورت HD3 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً قناة بي إن ماكس سبورت HD4 المشفرة باللغة الفرنسية.

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