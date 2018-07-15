موعد مباريات باريس سان جيرمان في موسم 2018 / 2019

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يستعد عشاق نادي باريس سان جيرمان لانطلاقة غمار الموسم الجديد 2018 / 2019، والذي سوف يعرف حقبة جديدة نوعاً ما بالنسبة إلى فريق العاصمة الفرنسية باريس، وخاصة بعدما قررت إدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي أن تقوم بتغيير مدرب الفريق الباريسي فور نهاية الموسم الماضي مباشرة.

حيث قامت إدارة نادي باريس سان جيرمان بتعيين المدرب الألماني توماس توخيل في منصب مدرب فريق باريس سان جيرمان، وذلك خلفاً للمدرب الإسباني أوناي إيمري الذي فشل تماماً في إقناع إدارة نادي باريس سان جيرمان بقدرته على الاستمرار في منصبه للموسم الثالث على التوالي.

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ولا شك أن الهدف الرئيسي لفريق باريس سان جيرمان من جديد في الموسم القادم، سوف يكون هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي الباريسي، علماً بأن الفشل كان دائماً يُلاحق فريق باريس سان جيرمان طوال السنوات القليلة الماضية بعكس ما كان عليه الحال على الصعيد المحلي.

وعلى صعيد فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لا يزال نادي باريس سان جيرمان لم ينشط الشكل المطلوب، حيث اقتصرت تعاقدات نادي باريس سان جيرمان حتى هذه اللحظة على صفقة انتقال حر، وذلك من خلال التعاقد مع الأسطورة الإيطالية وهو حارس المرمى المخضرم جانلويجي بوفون.

وفي الموسم الماضي نجح فريق باريس سان جيرمان في الفوز بلقب الدوري الفرنسي، إضافة إلى لقب كأس فرنسا وأيضاً لقب كأس السوبر الفرنسي، وأخيراً لقب كأس الرابطة الفرنسية، ولكن وفي مقابل ذلك فشل الفريق الباريسي في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما تم إقصائه منذ الدور ثمن النهائي على يد فريق ريال مدريد الإسباني.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات باريس سان جيرمان الودية تحضيراً للموسم الجديد 2018 / 2019، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم أيضاً موعد مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم موعد مباريات باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى موعد مباراة باريس سان جيرمان في كأس السوبر الفرنسي، وأيضاً موعد مباريات باريس سان جيرمان في مسابقة كأس فرنسا، وأخيراً موعد مباريات باريس سان جيرمان في مسابقة كأس الرابطة الفرنسية.

ومن المتوقع أن تتألف قائمة فريق باريس سان جيرمان في الموسم الجديد 2018 / 2019 على النحو التالي في انتظار حدوث أي تغييرات في الميركاتو الصيفي الحالي سواء من خلال التعاقد مع لاعبين جدد أو من خلال رحيل آخرين عن صفوف الفريق الباريسي:

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون / ألفونس أريولا / كيفن تراب.

خط الدفاع: داني ألفيس / توماس مونييه / تياغو سيلفا / ماركينيوس / كيمبيمبى / كورزاوا / يوري بيرشيش.

خط الوسط: ماركو فيراتي / جيوفاني لو سيلسو / أنخيل دي ماريا / أدريان رابيو / يوليان دراكسلر.

خط الهجوم: نيمار جونيور / كيليان مبابي / إدينسون كافاني.

موعد مباريات باريس سان جيرمان الودية تحضيراً للموسم الجديد 2018 / 2019

بايرن ميونخ الألماني / باريس سان جيرمان، السبت 21/7/2018، الساعة 16:05 عصراً بتوقيت القاهرة.

أرسنال الإنجليزي / باريس سان جيرمان، السبت 28/7/2018، الساعة 13:35 ظهراً بتوقيت القاهرة.

باريس سان جيرمان / أتلتيكو مدريد الإسباني، الإثنين 30/7/2018، الساعة 13:35 ظهراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان في كأس السوبر الفرنسي 2018 / 2019

باريس سان جيرمان / موناكو، السبت 4/8/2018.

موعد مباريات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2018 / 2019

باريس سان جيرمان / كُان، الجولة الأولى، الأحد 12/8/2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

جانجون / باريس سان جيرمان، الجولة الثانية، السبت 18/8/2018.

باريس سان جيرمان / أنجيه، الجولة الثالثة، السبت 25/8/2018.

أولمبيك نيمس / باريس سان جيرمان، الجولة الرابعة، السبت 1/9/2018.

باريس سان جيرمان / سانت إيتيان، الجولة الخامسة، السبت 15/9/2018.

رين / باريس سان جيرمان، الجولة السادسة، السبت 22/9/2018.

باريس سان جيرمان / ستاد ريمس، الجولة السابعة، الأربعاء 26/9/2018.

نيس / باريس سان جيرمان، الجولة الثامنة، السبت 29/9/2018.

باريس سان جيرمان / أولمبيك ليون، الجولة التاسعة، الاحد 7/10/2018.

باريس سان جيرمان / أميان، الجولة العاشرة، السبت 20/10/2018.

أولمبيك مارسيليا / باريس سان جيرمان، الجولة الحادية عشر، الأحد 28/10/2018.

باريس سان جيرمان / ليل، الجولة الثانية عشر، السبت 3/11/2018.

موناكو / باريس سان جيرمان، الجولة الثالثة عشر، الأحد 11/11/2018.

باريس سان جيرمان / تولوز، الجولة الرابعة عشر، السبت 24/11/2018.

بوردو / باريس سان جيرمان، الجولة الخامسة عشر، السبت 1/12/2018.

ستراسبورغ / باريس سان جيرمان، الجولة السادسة عشر، الأربعاء 5/12/2018.

باريس سان جيرمان / مونبلييه، الجولة السابعة عشر، السبت 8/12/2018.

ديجون / باريس سان جيرمان، الجولة الثامنة عشر، السبت 15/12/2018.

باريس سان جيرمان / نانت، الجولة التاسعة عشر، السبت 22/12/2018.

أميان / باريس سان جيرمان، الجولة العشرين، السبت 12/1/2019.

باريس سان جيرمان / جانجون، الجولة الحادية والعشرين، السبت 19/1/2019.

باريس سان جيرمان / رين، الجولة الثانية والعشرين، السبت 26/1/2019.

أولمبيك ليون / باريس سان جيرمان، الجولة الثالثة والعشرين، الاحد 3/2/2019.

باريس سان جيرمان / بوردو، الجولة الرابعة والعشرين، السبت 9/2/2019.

سانت إيتيان / باريس سان جيرمان، الجولة الخامسة والعشرين، السبت 16/2/2019.

باريس سان جيرمان / أولمبيك نيمس، الجولة السادسة والعشرين، السبت 23/2/2019.

كُان / باريس سان جيرمان، الجولة السابعة والعشرين، السبت 2/3/2019.

نانت / باريس سان جيرمان، الجولة الثامنة والعشرين، السبت 9/3/2019.

باريس سان جيرمان / أولمبيك مارسيليا، الجولة التاسعة والعشرين، الاحد 17/3/2019.

تولوز / باريس سان جيرمان، الجولة الثلاثين، الاحد 30/3/2019.

باريس سان جيرمان / ستراسبورغ، الجولة الحادية والثلاثين، السبت 6/4/2019.

ليل / باريس سان جيرمان، الجولة الثانية والثلاثين، السبت 13/4/2019.

باريس سان جيرمان / موناكو، الجولة الثالثة والثلاثين، الأحد 21/4/2019.

مونبلييه / باريس سان جيرمان، الجولة الرابعة والثلاثين، الاحد 28/4/2019.

باريس سان جيرمان / نيس، الجولة الخامسة والثلاثين، السبت 4/5/2019.

انجيه / باريس سان جيرمان، الجولة السادسة والثلاثين، السبت 11/5/2019.

باريس سان جيرمان / ديجون، الجولة السابعة والثلاثين، السبت 18/5/2019.

ستاد ريمس / باريس سان جيرمان، الجولة الثامنة والثلاثين، السبت 25/5/2019.

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