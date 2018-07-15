ملخص مباراة فرنسا وكرواتيا الاحد 15/7/2018 في نهائي كأس العالم روسيا 2018

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ملخص مباراة فرنسا وكرواتيا، نجح منتخب فرنسا في التتويج بلقب كأس العالم بعد فوزه على حساب نظيره منتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في مساء اليوم الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يوليو الحالي على ملعب لوجنيكي في العاصمة الروسية موسكو.

وقد نجح في تسجيل أهداف منتخب فرنسا في المباراة كلاً من النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثامنة عشر، إضافة إلى النجم أنطوان جريزمان في الدقيقة الثامنة والثلاثين من ركلة جزاء، وأيضاً النجم بول بوغبا في الدقيقة الثامنة والخمسين، وأخيراً النجم كيليان مبابي في الدقيقة الخامسة والستين.

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أما أهداف منتخب كرواتيا في المباراة فقد سجلها كلاً من اللاعب إيفان بيريسيتش في الدقيقة الثامنة والعشرين، إضافة إلى النجم ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة التاسعة والستين، علماً بأن هذه المباراة جاءت ضمن المباراة النهائية في إطار بطولة كأس العالم روسيا 2018 م.

وجاءت تشكيلة منتخب فرنسا الأساسية في المباراة النهائية على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: بنجامين / رافاييل فاران / صامويل أومتيتي / لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: نغولو كانتي / بليز ماتويدي / بول بوغبا / كيليان مبابي / أنطوان جريزمان.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو.

المدير الفني: الفرنسي ديدييه ديشان.

أما على الجانب المقابل فقد جائت تشكيلة منتخب كرواتيا في هذه المباراة النهائية على النحو التالي:

حراسة المرمى: سوباسيتش.

خط الدفاع: فرساليكو / ديان لوفرين / فيدا / إيفان سترينيتش.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش / إيفان راكيتيتش / لوكا مودريتش / إيفان بيريسيتش / أنتي ريبيتش.

خط الهجوم: ماريو ماندزوكيتش.

المدير الفني: الكرواتي زلاتكو داليتش.

ملخص مباراة فرنسا وكرواتيا والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة فرنسا وكرواتيا، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل منتخب أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب، وخاصة منتخب كرواتيا الذي يمتلك بدوره أفضل خط وسط ميدان في العالم بأكمله.

وفي الدقيقة الثامنة عشر اشتعلت أجواء المباراة النهائية، وذلك حينما نجح المنتخب الفرنسي في تسجيل هدفه الأول في المباراة والذي جاء من ركلة حرة غير مباشرة وصلت على رأس النجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، والذي قام بدوره بوضع الكرة في شباك منتخب بلاده واضعاً منتخب فرنسا في المقدمة.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب منتخب كرواتيا في المباراة فلم يتأخر كثيراً، وذلك تحديداً في الدقيقة الثامنة والعشرين حينما نجح المنتخب الكرواتي في تعديل النتيجة عبر اللاعب إيفان بيريسيتش بطريقة رائعة للغاية لتشتعل من جديد أجواء النهائي الكبير.

وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً في الدقيقة الثامنة والثلاثين، سنحت أمام المنتخب الفرنسي فرصة مثالية للغاية من أجل التقدم مرة أخرى في النتيجة، وهذه المرة حينما احتسب الحكم له ركلة جزاء بعد حصوله على المساعدة من تقنية حكم الفيديو، ليتولى تنفيذها النجم أنطوان جريزمان بنجاح محرزاً الهدف الثاني لمصلحة منتخب بلاده فرنسا.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر الشوط بحث المنتخب الكرواتي عن تعديل النتيجة من جديد، ليستمر ذلك السيناريو دون أي جديد على الإطلاق من المنتخبين حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط على وقع تقدم منتخب فرنسا بهدفين مقابل هدف واحد.

ملخص مباراة فرنسا وكرواتيا والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة فرنسا وكرواتيا، في شوط المباراة الثاني دخل المنتخب الكرواتي عازماً على تدارك تأخره في النتيجة قبل فوات الأوان، وفي مقابل ذلك حاول المنتخب الفرنسي أن يعتمد بشكل رئيسي على الهجمات المرتدة السريعة من أجل قتل المباراة نهائياً.

وفي الدقيقة الثامنة والأربعين سنحت فرصة خطيرة للغاية لمصلحة المنتخب الكرواتي، وذلك حينما سدد اللاعب أنتي ريبيتش كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى هوغو لوريس أبعد للكرة بأطراف أصابعه للخارج ببراعة كبيرة للغاية.

وفي الدقيقة الرابعة والخمسين تلقى المنتخب الفرنسي ضربة موجعة للغاية، وذلك حينما تعرض اللاعب نغولو كانتي إلى إصابة عضلية لم يتمكن على إثرها من إكمال المباراة، مما دفع المدير الفرنسي ديدييه ديشان إلى إخراجه من أرض الملعب ومن ثم إشراك اللاعب ستيفن نزونزي بدلاً منه.

وفي الدقيقة التاسعة والخمسين نجح المنتخب الفرنسي في حسم الأمور في المباراة النهائية بالرغم من أفضلية منتخب كرواتيا، وذلك حينما سجل له النجم بول بوغبا الهدف الثالث عقب استغلاله ثغرة في خط دفاع المنتخب الكرواتي وسط فرحة لا مثيل لها من طرف الجماهير الفرنسية.

وفي الدقيقة الخامسة والستين قضى المنتخب الفرنسي على كل آمال المنتخب الكرواتي بصورة نهائية، وهذه المرة حينما سجل النجم كيليان مبابي الهدف الرابع وسط حالة من الانهيار من طرف لاعبي منتخب كرواتيا.

وبعدها بأربعة دقائق فقط أشعل المنتخب الكرواتي المباراة من جديد نوعاً ما، وذلك حينما استغل النجم ماريو ماندزوكيتش خطأ فادح من حارس المرمى هوغو لوريس، ليُسجل على إثره الهدف الثاني لمصلحة منتخب كرواتيا.

وفي الدقيقة الحادية والسبعين حاول المدير الفني الكرواتي زلاتكو داليتش أن يقوم بتنشيط خطوطه الأمامية على أمل العودة من جديد في المباراة، وذلك من خلال إشراك المهاجم أندري كراماريتش بدلاً من اللاعب أنتي ريبيتش.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة واصل المنتخب الكرواتي عملية بحثه عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل العودة مجدداً في المباراة، إلا أنه فشل في ذلك حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز المنتخب الفرنسي الذي نجح بدوره في التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.

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