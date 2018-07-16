ملخص كامل لأبرز مباريات كأس العالم روسيا 2018

عاشت جماهير وعشاق كرة القدم في كل مكان في العالم أياماً لا مثيل لها على مدار الشهر الماضي بأكمله، وتحديداً منذ يوم الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يونيو الماضي وحتى يوم أمس الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يوليو الحالي، وذلك من خلال الاستمتاع بمشاهدة أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم وهو بطولة كأس العالم.
وقد أسفر المونديال في نسخته الماضية عن تتويج منتخب فرنسا بلقبه الثاني في تاريخه كبطلاً للعالم، لتتوجه الآن كل الأنظار بعد أربع سنوات إلى دولة قطر التي سوف تكون منظمة للنسخة القادمة من المونديال على أرضها، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم ملخص أبرز مباريات كأس العالم روسيا 2018.
ملخص مباراة السعودية وروسيا في افتتاح كأس العالم روسيا 2018
نجح المنتخب الروسي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره المنتخب السعودي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم.
ملخص مباراة مصر والأوروغواي في كأس العالم روسيا 2018
نجح منتخب الأوروغواي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره المنتخب الوطني المصري في بطولة كأس العالم روسيا 2018.
ملخص مباراة المغرب وإيران في كأس العالم روسيا 2018
نجح المنتخب الإيراني في تحقيق الانتصار على حساب نظيره المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم روسيا 2018.
ملخص مباراة إسبانيا والبرتغال في كأس العالم روسيا 2018
حسمت نتيجة التعادل مباراة القمة التي جمعت بين منتخب إسبانيا وبين نظيره منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم روسيا 2018.
ملخص مباراة الأرجنتين وايسلندا في كأس العالم روسيا 2018
حسم التعادل نتيجة المباراة التي جمعت بين منتخب الأرجنتين وبين نظيره منتخب ايسلندا في بطولة كأس العالم روسيا 2018.
ملخص مباراة ألمانيا والمكسيك في كأس العالم روسيا 2018
نجح المنتخب المكسيكي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم روسيا 2018.
ملخص مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم روسيا 2018
حسم التعادل نتيجة المباراة التي جمعت بين منتخب البرازيل وبين نظيره منتخب سويسرا في بطولة كأس العالم روسيا 2018.
ملخص مباراة تونس وإنجلترا في كأس العالم روسيا 2018
نجح المنتخب الإنجليزي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره المنتخب التونسي في بطولة كأس العالم روسيا 2018.
ملخص مباراة مصر وروسيا في كأس العالم روسيا 2018
نجح المنتخب الروسي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره المنتخب الوطني المصري في بطولة كأس العالم روسيا 2018.
ملخص مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم روسيا 2018
نجح المنتخب البرتغالي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم روسيا 2018.
ملخص مباراة الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم روسيا 2018
نجح المنتخب الكرواتي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم روسيا 2018.
ملخص مباراة تونس وبلجيكا في كأس العالم روسيا 2018
نجح المنتخب البلجيكي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره المنتخب التونسي في بطولة كأس العالم روسيا 2018.
ملخص مباراة ألمانيا والسويد في كأس العالم روسيا 2018
نجح المنتخب الألماني في تحقيق الانتصار على حساب نظيره المنتخب السويدي في بطولة كأس العالم روسيا 2018.
ملخص مباراة مصر والسعودية في كأس العالم روسيا 2018
نجح المنتخب السعودي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره المنتخب الوطني المصري في بطولة كأس العالم روسيا 2018.
ملخص مباراة البرتغال وإيران في كأس العالم روسيا 2018
حسم التعادل نتيجة المباراة التي جمعت بين منتخب البرتغال وبين نظيره منتخب إيران في بطولة كأس العالم روسيا 2018.
ملخص مباراة الأرجنتين ونيجيريا في كأس العالم روسيا 2018
نجح المنتخب الأرجنتيني في تحقيق الانتصار على حساب نظيره المنتخب النيجيري في بطولة كأس العالم روسيا 2018.
ملخص مباراة فرنسا والأرجنتين في كأس العالم روسيا 2018
نجح المنتخب الفرنسي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم روسيا 2018.
ملخص مباراة البرتغال والأوروغواي في كأس العالم روسيا 2018
نجح منتخب الأوروغواي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم روسيا 2018.
ملخص مباراة اسبانيا وروسيا في كأس العالم روسيا 2018
نجح منتخب روسيا في تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب إسبانيا في بطولة كأس العالم روسيا 2018.
ملخص مباراة بلجيكا واليابان في كأس العالم روسيا 2018
نجح منتخب بلجيكا في تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب اليابان في بطولة كأس العالم روسيا 2018.
ملخص مباراة إنجلترا وكولومبيا في كأس العالم روسيا 2018
نجح منتخب إنجلترا في تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب كولومبيا في بطولة كأس العالم روسيا 2018.
ملخص مباراة فرنسا والأوروغواي في كأس العالم روسيا 2018
نجح منتخب فرنسا في تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب الأوروغواي في بطولة كأس العالم روسيا 2018.
ملخص مباراة كرواتيا وروسيا في كأس العالم روسيا 2018
نجح منتخب كرواتيا في تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب روسيا في بطولة كأس العالم روسيا 2018.
ملخص مباراة فرنسا وبلجيكا في كأس العالم روسيا 2018
نجح منتخب فرنسا في تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب بلجيكا في بطولة كأس العالم روسيا 2018.
ملخص مباراة إنجلترا وكرواتيا في كأس العالم روسيا 2018
نجح منتخب كرواتيا في تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب إنجلترا في بطولة كأس العالم روسيا 2018.
ملخص مباراة إنجلترا وبلجيكا في كأس العالم روسيا 2018
نجح منتخب بلجيكا في تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب إنجلترا في بطولة كأس العالم روسيا 2018.
ملخص مباراة فرنسا وكرواتيا في نهائي كأس العالم روسيا 2018
نجح منتخب فرنسا في تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب كرواتيا في بطولة كأس العالم روسيا 2018.
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