ملخص كامل لأبرز مباريات كأس العالم روسيا 2018

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عاشت جماهير وعشاق كرة القدم في كل مكان في العالم أياماً لا مثيل لها على مدار الشهر الماضي بأكمله، وتحديداً منذ يوم الخميس الموافق لليوم الرابع عشر من شهر يونيو الماضي وحتى يوم أمس الأحد الموافق لليوم الخامس عشر من شهر يوليو الحالي، وذلك من خلال الاستمتاع بمشاهدة أكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم وهو بطولة كأس العالم.

وقد أسفر المونديال في نسخته الماضية عن تتويج منتخب فرنسا بلقبه الثاني في تاريخه كبطلاً للعالم، لتتوجه الآن كل الأنظار بعد أربع سنوات إلى دولة قطر التي سوف تكون منظمة للنسخة القادمة من المونديال على أرضها، وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم ملخص أبرز مباريات كأس العالم روسيا 2018.

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نجح المنتخب الروسي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره المنتخب السعودي في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم.

نجح منتخب الأوروغواي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره المنتخب الوطني المصري في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

نجح المنتخب الإيراني في تحقيق الانتصار على حساب نظيره المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

حسمت نتيجة التعادل مباراة القمة التي جمعت بين منتخب إسبانيا وبين نظيره منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

حسم التعادل نتيجة المباراة التي جمعت بين منتخب الأرجنتين وبين نظيره منتخب ايسلندا في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

نجح المنتخب المكسيكي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره المنتخب الألماني في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

حسم التعادل نتيجة المباراة التي جمعت بين منتخب البرازيل وبين نظيره منتخب سويسرا في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

نجح المنتخب الإنجليزي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره المنتخب التونسي في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

نجح المنتخب الروسي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره المنتخب الوطني المصري في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

نجح المنتخب البرتغالي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

نجح المنتخب الكرواتي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

نجح المنتخب البلجيكي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره المنتخب التونسي في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

نجح المنتخب الألماني في تحقيق الانتصار على حساب نظيره المنتخب السويدي في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

نجح المنتخب السعودي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره المنتخب الوطني المصري في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

حسم التعادل نتيجة المباراة التي جمعت بين منتخب البرتغال وبين نظيره منتخب إيران في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

نجح المنتخب الأرجنتيني في تحقيق الانتصار على حساب نظيره المنتخب النيجيري في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

نجح المنتخب الفرنسي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره المنتخب الأرجنتيني في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

نجح منتخب الأوروغواي في تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

نجح منتخب روسيا في تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب إسبانيا في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

نجح منتخب بلجيكا في تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب اليابان في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

نجح منتخب إنجلترا في تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب كولومبيا في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

نجح منتخب فرنسا في تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب الأوروغواي في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

نجح منتخب كرواتيا في تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب روسيا في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

نجح منتخب فرنسا في تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب بلجيكا في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

نجح منتخب كرواتيا في تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب إنجلترا في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

نجح منتخب بلجيكا في تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب إنجلترا في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

نجح منتخب فرنسا في تحقيق الانتصار على حساب نظيره منتخب كرواتيا في بطولة كأس العالم روسيا 2018.