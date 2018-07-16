موعد مباريات يوفنتوس بمشاركة “كريستيانو رونالدو” في موسم 2018 / 2019

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يستعد عشاق يوفنتوس الإيطالي في كل مكان حول العالم لبداية غير عادية للموسم الجديد 2018 / 2019، وخاصة وأن نادي يوفنتوس لن يدخل غمار الموسم الجديد مثلما هو الحال في كل موسم، وإنما سوف يدخل هذه المرة بالعديد من التغييرات على مستوى قائمة فريق السيدة العجوز من أجل الاستمرار في الفوز بكل الألقاب المحلية إضافة إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الذي لم يدخل خزائن نادي يوفنتوس منذ عام 1996.

ولا شك أن الصورة سوف تكون مختلفة تماماً بالنسبة إلى عشاق نادي يوفنتوس مع انطلاقة الموسم الجديد، وخاصة في ظل تعاقد إدارة نادي يوفنتوس برئاسة الإيطالي أندريا أنيلي مع الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو قادماً من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، وذلك في صفقة القرن خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية والتي وصلت قيمتها إلى مبلغ 112 مليون يورو.

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وبكل تأكيد سوف يُضيف الدون كريستيانو رونالدو الكثير ليس فقط لنادي يوفنتوس، وإنما للدوري الإيطالي بشكل عام الذي لم يعرف صفقة تاريخية بهذا الحجم منذ تعاقد نادي يوفنتوس مع النجم البرازيلي السابق رونالدو، مما سوف يُحدث من شأنه نقلة نوعية لكل أندية الدوري الإيطالي في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويبقى الفائز الأكبر في نهاية المطاف في الوقت الحالي هو نادي يوفنتوس بدون أدنى شك، والذي بات مرشحاً بقوة كبيرة منذ هذه اللحظة من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا ليس فقط في الموسم القادم، وإنما ربما في أكثر من مناسبة طيلة مدة عقد الدون كريستيانو رونالدو مع نادي السيدة العجوز، علماً بأن الدون كريستيانو رونالدو ساهم في فوز فريقه السابق ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في أربع مناسبات من أصل تسع سنوات قضاها داخل قلعة النادي الملكي.

ولم تقتصر تعاقدات نادي يوفنتوس في الميركاتو الصيفي الحالي عند ذلك الحد فحسب، حيث تعاقد نادي يوفنتوس أيضاً مع اللاعب الألماني إيمري تشان قادماً من صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، إضافة إلى حارس المرمى الإيطالي ماتيا بيرين قادماً من صفوف نادي جنوى الإيطالي، وأيضاً الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو قادماً من صفوف نادي فالنسيا الإسباني.

وفي مقابل ذلك رحل عن صفوف نادي يوفنتوس في الصيف الحالي أسطورة تاريخية لن تتكرر ربما في عالم كرة القدم، وهو حارس المرمى الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون الذي انتهى عقده مع نادي يوفنتوس في الصيف الحالي، لينتقل بالتالي في صفقة انتقال حر إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما رحل أيضاً عن صفوف نادي يوفنتوس في الصيف الحالي الظهير الأيمن السويسري المخضرم ستيفان ليشتاينر، والذي انتهى أيضاً عقده مع نادي يوفنتوس لينتقل بالتالي في صفقة انتقال حر إلى صفوف نادي أرسنال الإنجليزي.

ولن يقتصر الأمر عند ذلك فحسب، حيث لا تزال إدارة نادي يوفنتوس تُفكر في إجراء بعض التعديلات الأخرى الطفيفة على صفوف فريق السيدة العجوز، وذلك حتى يكون فريق يوفنتوس جاهزاً من جميع النواحي من أجل المنافسة بقوة على مختلف الجبهات في الموسم المقبل وخاصة لقب دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن تتألف قائمة فريق يوفنتوس بنسبة كبيرة للغاية في الموسم الجديد 2018 / 2019 على النحو التالي في انتظار حدوث المزيد من التغييرات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني / ماتيا بيرين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ماتيا دي تشيليو / دانييلي روجاني / جورجيو كيليني / مهدي بن عطية / أليكس ساندرو / أندريا بارزالي.

خط الوسط: سامي خضيرة / إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي / كلاوديو ماركيزيو / دوغلاس كوستا / فيديريكو بيرنارديسكي / ماركو بياكا / ستورارو.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو / باولو ديبالا / جونزالو هيجواين.

المدير الفني: الإيطالي ماسيمليانو أليغري.

وكان فريق يوفنتوس قد نجح في الموسم الماضي في الفوز بلقب الدوري الإيطالي للمرة السابعة على التوالي، كما نجح أيضاً في الفوز بلقب كأس إيطاليا للمرة الرابعة على التوالي، إلا أنه فشل في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بعدما تم إقصائه من الدور ربع النهائي على يد فريق ريال مدريد الإسباني.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات يوفنتوس الودية تحضيراً للموسم الجديد 2018 / 2019، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف نستعرض لكم موعد مباريات يوفنتوس في مسابقة الدوري الإيطالي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم موعد مباريات يوفنتوس في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأيضاً سوف نستعرض لكم موعد مباريات يوفنتوس في مسابقة كأس إيطاليا.

موعد مباريات يوفنتوس الودية تحضيراً للموسم الجديد 2018 / 2019

يوفنتوس / بايرن ميونخ الألماني، الخميس 26/7/2018، الساعة 01:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

بنفيكا البرتغالي / يوفنتوس، السبت 28/7/2018، الساعة 19:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

نجوم الدوري الأمريكي / يوفنتوس، الخميس 2/8/2018، الساعة 01:30 صباحاً بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد الإسباني / يوفنتوس، الأحد 5/8/2018، الساعة 00:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

موعد مباريات يوفنتوس في الدوري الإيطالي 2018 / 2019

لم يتم الكشف عنها بعد.

موعد مباريات يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019

لم يتم الكشف عنها بعد.

موعد مباريات يوفنتوس في كأس إيطاليا 2018 / 2019

لم يتم الكشف عنها بعد.

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