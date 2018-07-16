قرار هام من كارتيرون قبل مواجهة تاونشيب في دوري أبطال أفريقيا

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اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون اليوم الإثنين الموافق لليوم السادس عشر من شهر يوليو الحالي قراراً هاماً للغاية، وذلك قبل استئناف المارد الأحمر مبارياته من جديد في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

حيث قرر المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون إضافة كلاً من الثنائي مؤمن زكريا وأيضاً المدافع الجديد سليماني كوليبالي إلى قائمة المارد الأحمر الأفريقية، وذلك قبل استئناف فريق الأهلي مشواره في دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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ويأتي ذلك القرار من طرف المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون قبل مواجهة فريق الأهلي في مساء يوم غداً الثلاثاء مع ضيفه فريق تاونشيب رولز من دولة بوتسوانا، وذلك في المباراة التي سوف تجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وعقب ذلك القرار لا تزال قائمة فريق الأهلي الأفريقية متبقى بها مقعدين شاغرين، على أن يتم إضافة الثنائي المتبقي في الأيام القليلة القادمة في حالة تم التعاقد مع لاعبين جديد، أو في حالة تم الاستقرار على عدم إعارة بعض اللاعبين الآخرين خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية مثل اللاعب أحمد الشيخ أو اللاعب عمرو بركات على سبيل المثال.

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