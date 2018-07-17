تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع في مباراة اليوم بدوري أبطال أفريقيا

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة ضيفه فريق تاونشيب رولز من دولة بوتسوانا في مساء اليوم الثلاثاء الموافق لليوم السابع عشر من شهر يوليو الحالي على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتنطلق مباراة الأهلي وتاونشيب رولز تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

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ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي / سعد الدين سمير / أيمن أشرف / علي معلول.

خط الوسط: حسام عاشور / عمرو السولية / مؤمن زكريا / وليد سليمان / جونيور أجايي.

خط الهجوم: وليد أزارو.

وإليكم طريق فريق الأهلي انطلاقاً من الأدوار التمهيدية وصولاً إلى الجولة الثالثة من دور المجموعات من عمر المسابقة:

فريق الأهلي 0/4 فريق مونانا الجابوني، ذهاب الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات.

فريق مونانا 3/1 فريق الأهلي، إياب الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات.

فريق الأهلي 0/0 فريق الترجي الرياضي التونسي، الجولة الأولى من دور المجموعات.

فريق كمبالا سيتي الأوغندي 0/2 فريق الأهلي، الجولة الثانية من دور المجموعات.

أما الآن سوف نستعرض لكم جدول ترتيب المجموعة الأولى في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد مرور أول جولتين من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق الترجي الرياضي، يمتلك في رصيده 4 نقاط.

المركز الثاني: فريق تاونشيب رولز، يمتلك في رصيده 3 نقاط.

المركز الثالث: فريق كمبالا سيتي، يمتلك في رصيده 3 نقاط.

المركز الرابع: فريق الأهلي، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط.

وسوف تكون مباراة الأهلي وتاونشيب رولز منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الأهلي وتاونشيب رولز منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة المصرية على التردد الأرضي.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن طريق فريق تاونشيب رولز انطلاقاً من الأدوار التمهيدية وصولاً إلى الجولة الثالثة من دور المجموعات:

فريق تاونشيب رولز 0/3 فريق المريخ السوداني، ذهاب الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى دور المجموعات.

فريق المريخ 1/2 فريق تاونشيب رولز، إياب الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى دور المجموعات.

فريق يانج أفريكانز التنزاني 2/1 فريق تاونشيب رولز، ذهاب الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات.

فريق تاونشيب رولز 0/0 فريق يانج أفريكانز، إياب الدور التمهيدي الأخير المؤهل إلى دور المجموعات.

فريق تاونشيب رولز 0/1 فريق كمبالا سيتي، الجولة الأولى من دور المجموعات.

فريق الترجي الرياضي 1/4 فريق تاونشيب رولز، الجولة الثانية من دور المجموعات.

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