موعد مباريات ريال مدريد في موسم 2018 / 2019

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يستعد عشاق نادي ريال مدريد لبداية غمار الموسم الجديد 2018 / 2019، وخاصة في ظل التغيرات الهائلة التي تم حدوثها خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بين أوساط الفريق الملكي، والتي تمثلت أولاً في رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عقب نهاية الموسم الماضي مباشرة، ومن ثم جاءت الصدمة الكبرى من خلال رحيل الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولا شك أن رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان عن صفوف النادي الملكي، كان له وقعاً قوياً على جماهير النادي الملكي في ظل النجاحات الباهرة التي حققها المدرب الفرنسي رفقة نادي ريال مدريد طوال المدة التي قضاها مع النادي الملكي.

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أما إدارة نادي ريال مدريد برئاسة الإسباني فلورنتينو بيريز فلم تتأخر بدورها في عملية تعيين المدرب الجديد للفريق الملكي، وذلك من خلال تعيين المدرب الإسباني الشاب جولين لوبيتيجي الذي كان مديراً فنياً للمنتخب الإسباني قبل انطلاقة مونديال روسيا الماضي.

وعلى الرغم من أن إدارة نادي ريال مدريد اعتقدت حينها أنها قد نجحت في إعادة الهدوء إلى قلعة النادي الملكي، حدث ما لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق وذلك حينما أبدى الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو رغبته في الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد.

وحينما تم تداول هذه الأنباء في مختلف وسائل الإعلام العالمية، لم يُصدقها أي أحد من عشاق النادي الملكي بصفة خاصة ومن جماهير كرة القدم بشكل عام، حتى جاء الإعلان الرسمي من طرف إدارة نادي ريال مدريد ومعها تلقت جماهير النادي الملكي صدمة لم يكن ينتظرها أي أحد منهم على الإطلاق.

وفي إطار تفسير قرار الرحيل المفاجئ عن صفوف نادي ريال مدريد، أكد الدون كريستيانو رونالدو في بيان رسمي لكل عشاق نادي ريال مدريد أنه في حاجة ماسة إلى خوض تحدي جديد في مسيرته الرياضية بعدما نجح في تحقيق كل الإنجازات والبطولات الممكنة رفقة النادي الملكي على مدار السنوات التسع الماضية.

أما عن الوافدين الجدد لا تزال إدارة نادي ريال مدريد تعمل في هدوء تام من أجل جلب الصفقات التي ينتظرها عشاق النادي الملكي قبل مطلع الموسم الجديد، واقتصرت صفقات النادي الملكي حتى هذه اللحظة في الميركاتو الصيفي الحالي على التعاقد مع الظهير الأيمن الإسباني الفارو اودريوزولا قادماً من صفوف نادي ريال سوسيداد الإسباني.

وكان فريق ريال مدريد قد نجح في الموسم الماضي في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى لقب كأس السوبر الأوروبي وأيضاً لقب كأس العالم للأندية، وفي مقابل ذلك فشل في الفوز بكلاً من لقب كأس ملك إسبانيا إضافة إلى لقب الدوري الإسباني.

ومن المتوقع أن تتألف قائمة فريق ريال مدريد في الموسم الجديد 2018 / 2019 على النحو التالي في انتظار حدوث أي صفقات أخرى في الأيام القادمة أو حتى في انتظار رحيل أي لاعب عن صفوف النادي الملكي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس / كيكو كاسيا / لوكا زيدان.

خط الدفاع: داني كارفاخال / أودريوزولا / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / خيسوس فاييخو / مارسيلو / ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / ماركوس لورينتي / لوكا مودريتش / توني كروس / ماتيو كوفاسيتش / لوكاس فاسكيز / ماركو أسينسيو / جاريث بيل.

خط الهجوم: كريم بنزيمة / بورخا مايورال.

المدير الفني: الإسباني جولين لوبيتيجي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات ريال مدريد الودية تحضيراً للموسم الجديد 2018 / 2019، وإضافة إلى ذلك أيضاً سوف نستعرض لكم موعد مباريات ريال مدريد في مسابقة الدوري الإسباني.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً موعد مباريات ريال مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى موعد مباريات ريال مدريد في مسابقة كأس ملك إسبانيا، وأيضاً موعد مباريات ريال مدريد في مسابقة كأس السوبر الأوروبي.

موعد مباريات ريال مدريد الودية تحضيراً للموسم الجديد 2018 / 2019

مانشستر يونايتد الإنجليزي / ريال مدريد، الأربعاء 1/8/2018، الساعة 02:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد / يوفنتوس الإيطالي، الأحد 5/8/2018، الساعة 00:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد / روما الإيطالي، الأربعاء 8/8/2018، الساعة 02:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة ريال مدريد في كأس السوبر الأوروبي 2018 / 2019

ريال مدريد / أتلتيكو مدريد الإسباني، الأربعاء 15/8/2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2018 / 2019

لم يتم الكشف عنها بعد.

موعد مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019

لم يتم الكشف عنها بعد.

موعد مباريات ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019

لم يتم الكشف عنها بعد.

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