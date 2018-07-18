الخطيب يتخذ قراراً هاماً بخصوص المشاركة في المونديال !

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اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قراراً في غاية الأهمية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر يوليو الحالي، وذلك بخصوص مشاركة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم.

حيث أعلن النادي الأهلي اليوم الأربعاء بشكل رسمي عدم مشاركته في بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي من المقرر أن يتم تنظيمها على أرض دولة قطر في شهر أكتوبر المقبل من العام الحالي 2018.

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وفي إطار البيان الرسمي الصادر عن النادي الأهلي، أكد الأخير أن ذلك القرار قد جاء من طرف النادي الأهلي من أجل الالتزام بالسياسة العامة لجمهورية مصر العربية في الوقت الحالي، وخاصة في ظل انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين دولة قطر وبين بعض الدول العربية الأخرى مثل جمهورية مصر العربية إضافة إلى كلاً من الإمارات العربية المتحدة وأيضاً المملكة العربية السعودية.

ويأتي ذلك البيان الرسمي من طرف النادي الأهلي رداً على خطاب رسمي استلمه مؤخراً من الاتحاد المصري لكرة اليد، حيث قام الاتحاد المصري لكرة اليد بترشيح النادي الأهلي من أجل تمثيل جمهورية مصر العربية في بطولة كأس العالم لكرة اليد على أرض دولة قطر.

إلا أن النادي الأهلي قرر الاعتذار هو الآخر في بيان رسمي مع شرح كافة الأسباب وراء ذلك الإعتذار، وهو الأمر الذي لا يخفى على أحد في الأشهر القليلة الماضية التي عرفت توتراً واضحاً في العلاقات بين بعض الدول العربية وخاصة بين دولة قطر وبين المملكة العربية السعودية بسبب بعض الخلافات السياسية التي باتت تُفسد عالم الرياضة بشكل واضح للغاية.

ولا شك أن الشعب العربي بأكمله سوف يكون في حالة ترقب كبير في السنوات القادمة لمعرفة مدى تأثير هذه الخلافات السياسية على الوحدة العربية، وخاصة وأن دولة قطر سوف تكون على موعد مع التاريخ بعد أربع سنوات فقط من الآن، وذلك حينما تستضيف بطولة كأس العالم لأول مرة في التاريخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المؤكد أن استمرار هذه الخلافات السياسية وأيضاً انقطاع العلاقات بين بعض الدول العربية مع دولة قطر، سوف يؤثر من ناحية سلبية على تنظيم دولة قطر لأكبر محفل دولي رياضي على مستوى العالم بأكمله.

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