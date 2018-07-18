نادي تركي يُبدي رغبته جدياً في ضم نجم الأهلي الصيف الحالي

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ذكرت تقارير صحفية تركية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر يوليو الحالي أن أحد أندية الدوري التركي يرغب بقوة في التعاقد مع أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت التقارير إلى أن إدارة نادي قاسم باشا التركي معجب بشدة باللاعب النيجيري جونيور أجايي، والذي بات يُعتبر أحد الركائز الأساسية في تشكيلة المارد الأحمر منذ الموسم الماضي بعد تألقه بشكل ملفت للغاية سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد الإفريقي.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن إدارة نادي قاسم باشا مستعدة لتقديم عرض مغري للغاية إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب النيجيري جونيور أجايي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن إدارة نادي قاسم باشا لن تقوم باتخاذ أي خطوة رسمية في هذه الصفقة، إلا في حالة واحدة فقط وهي رحيل اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه عن صفوف النادي في الصيف الحالي.

ومن جانبه اقترب اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه بقوة من الانتقال إلى صفوف نادي غلطة سراي قبل انطلاقة الموسم المقبل، علماً بأن أول موسم سوف يقضيه اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه مع نادي غلطة سراي سوف يكون على سبيل الإعارة، على أن يقوم نادي غلطة سراي بشراء اللاعب بصفة نهائية في الميركاتو الصيفي القادم.

ولا شك أن التفريط في خدمات اللاعب النيجيري جونيور أجايي من طرف مجلس إدارة النادي الأهلي لن يكون سهلاً على الإطلاق في الصيف الحالي، وخاصة في ظل التحديات الصعبة التي تنتظر المارد الأحمر في الموسم المقبل.

ويأتي في مقدمة هذه التحديات المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أفريقيا، إضافة إلى لقب الدوري المصري الممتاز وأيضاً لقب كأس مصر، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن فريق الأهلي سوف يُنافس أيضاً على كلاً من لقب كأس السوبر المصري إضافة إلى لقب البطولة العربية للأندية.

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