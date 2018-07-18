مفاجأة جديدة من مرتضى منصور لجماهير القلعة البيضاء.. تعرف على التفاصيل

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يبدو أن جماهير نادي الزمالك سوف تكون على موعد مع مفاجأة جديدة في الأيام القليلة القادمة، وذلك بعدما أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الاربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر يوليو الحالي عن عقد مؤتمر صحفي في مقر نادي الزمالك في يوم السبت القادم من أجل الكشف عن مفاجأة مدوية.

فمن خلال تصريحات له اليوم الأربعاء للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أكد المستشار مرتضى منصور أن نادي الزمالك لا يزال يتعرض إلى مؤامرة كبيرة من بعض الأشخاص الذين كانوا مشاركين تحديداً في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الماضية.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المستشار مرتضى منصور إلى أن الحملة المأجورة التي تقوم بها إحدى القنوات الفضائية المصرية ضد مجلس إدارة نادي الزمالك، لن تؤثر تماماً على نادي الزمالك أو أي عضو من أعضاء مجلس إدارة النادي.

كما شدد أيضاً المستشار مرتضى منصور على أنه سوف يقوم بفضح هذه القناة الفضائية في مؤتمر يوم السبت القادم أمام جماهير نادي الزمالك، وخاصة في ظل المستندات القانونية التي سوف تكشف عن فضائح مدوية لكل شخص متورط في هذه الحملة الإعلامية المأجورة ضد مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي.

وعلى الرغم من الأجواء المتوترة التي يعيشها نادي الزمالك نوعاً من الناحية الإدارية ما مع المستشار مرتضى منصور، إلا أن الأخير لا يزال يعمل بكل قوة من أجل توفير كافة متطلبات نجاح فريق الزمالك في الموسم المقبل.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن نادي الزمالك قد أجرى حتى هذه اللحظة سبعة صفقات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك في إطار سعي مجلس إدارة نادي الزمالك من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من أجل المنافسة بكل قوة على كافة الألقاب الممكنة.

وتعاقد نادي الزمالك حتى الآن مع حارس المرمى عماد السيد قادماً من صفوف نادي إنبي، إضافة إلى المهاجم عمر السعيد قادماً من صفوف نادي وادي دجلة، وأيضاً متوسط الميدان محمد حسن قادماً من صفوف نادي وادي دجلة أيضاً.

كما تعاقد نادي الزمالك أيضاً مع المهاجم المغربي حميد أحداد، إضافة إلى صانع الألعاب إبراهيم حسن قادماً من صفوف نادي الإسماعيلي، وأيضاً الظهير الأيسر بهاء مجدي قادماً من صفوف نادي الإسماعيلي، وأخيراً متوسط الميدان الشاب محمد سيد مخلوف قادماً من صفوف نادي فاركو، علماً بأن الصفقة الأخيرة المنتظرة سوف تتم في الأيام القليلة القادمة من خلال التعاقد مع متوسط الميدان التونسي فرجاني ساسي.

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