أول رد رسمي من النادي الأهلي على مبادرة الصلح من تركي آل الشيخ

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شهد اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر يوليو الحالي أول رد رسمي من طرف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وذلك رداً على مبادرة الصلح التي قام بها المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية من أجل التصالح مع النادي الأهلي والتنازل عن كافة القضايا ضد إدارة النادي.

حيث جاء نص بيان النادي الأهلي الرسمي على النحو التالي:

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النادي الأهلي يتحرك كعهده دائماً في إطار مسؤوليته المجتمعية والوطنية، ويُدرك تماماً دوره الريادي كأكبر الكيانات الرياضية في وطننا العربي في ترسيخ العلاقات المتميزة بين الجماهير العربية والبعد بها عن أي فتنة قد تُصيبها.

يُثمن مجلس إدارة النادي الأهلي مبادرة المستشار تركي آل الشيخ في غلق صفحة الخلافات التي لم ولن يستفيد منها أي طرف، ويؤكد النادي الأهلي على مقابلة هذا الإحترام بكل الإحترام، وينضم إليه في إيقاف كافة الدعاوى القضائية بين كل الأطراف، ويدعو الجميع إلى طي هذه الصفحة نهائياً والتركيز في العمل بما ينهض برياضتنا في مصر والوطن العربي.

يتمنى النادي الأهلي التوفيق للسيد المستشار تركي آل الشيخ وشركائه المستثمرين في تجربتهم الجديدة بنادي بيراميدز في إطار من المنافسة الشريفة لإعلاء قيمة الرياضة العربية.

ويأتي ذلك البيان من طرف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رداً على مبادرة الصلح التي قام بها المستشار تركي آل الشيخ من خلال قناة صدى البلد رفقة الإعلامي أحمد شوبير، حيث اقترح المستشار تركي آل الشيخ التصالح مع مجلس إدارة النادي الأهلي مقابل التنازل عن كل القضايا بين الطرفين.

ولكن النادي الأهلي لم يرد على مبادرة الصلح بعدها مباشرة، مما جعل محمد حمودة محامي المستشار تركي آل الشيخ يُشدد على أن المستشار تركي آل الشيخ لن يتنازل عن أي قضية قام برفعها ضد مجلس إدارة النادي الأهلي في ظل رد الفعل السلبي من طرف الأخير.

ولا شك أن بيان النادي الأهلي الرسمي سوف يُنهي بدون أدنى شك كل الخلافات بين جميع الأطراف، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الأزمة تبقى مشتعلة للغاية بين المستشار تركي آل الشيخ وبين جماهير النادي الأهلي.

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