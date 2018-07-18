مصادر صحفية مصرية تكشف حقيقة اقتراب حسين الشحات من الأهلي

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كشفت مصادر صحفية مصرية اليوم الأربعاء الموافق لليوم الثامن عشر من شهر يوليو الحالي عن حقيقة اقتراب اللاعب المصري حسين الشحات المحترف في صفوف نادي العين الإماراتي من الإنتقال إلى صفوف النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

حيث أشارت المصادر إلى أن كل ما يتردد في الآونة الأخيرة في مختلف وسائل الإعلام المصرية حول وجود مفاوضات بين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وبين مجلس إدارة نادي العين من أجل ضم اللاعب حسين الشحات، هي مجرد شائعات ليس لها أي أساس من الصحة على الإطلاق.

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كما أضافت المصادر أيضاً أن اللاعب حسين الشحات نفسه لا يرغب في الرحيل عن صفوف نادي العين الإماراتي تحت أي ظرف من الظروف في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك سواء كان الطرف الراغب به هو النادي الأهلي أو حتى أي نادي آخر مهما كانت قيمة الصفقة.

وقد أكدت المصادر أيضاً أن مجلس إدارة نادي العين الإماراتي كانت تعلم جيداً منذ الوهلة الأولى حينما تعاقدت مع اللاعب حسين الشحات، أن العديد من الأندية سوف ترغب في التعاقد معه نظراً إلى الإمكانيات الفنية الكبيرة التي يمتلكها اللاعب، لذا قامت إدارة نادي العين الإماراتي بوضع شرط جزائي في عقد اللاعب تصل قيمته إلى مبلغ 10 مليون يورو.

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