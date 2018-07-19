الأهلي يحسم الجدل بخصوص القائمة الأفريقية وأسماء المعارين !

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حسم النادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع عشر من شهر يوليو الحالي كل الجدل، وذلك سواء بخصوص قائمة المارد الأحمر الأفريقية التي لا يزال بها مقعدين شاغرين، أو حتى بخصوص أسماء اللاعبين الذين سوف يتم إعارتهُم خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم الخميس وتحديداً للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد الكابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة بالنادي الأهلي أن المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون سوف يحسم ملف آخر مقعدين في قائمة المارد الأحمر الأفريقية في الأيام القادمة.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن محمد يوسف إلى أن باب القيد الأفريقي سوف يتم إغلاقه في اليوم الرابع من شهر أغسطس المقبل من العام الحالي 2018، وهو الأمر الذي يمنح بالتالي المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون الوقت الكافي من أجل اتخاذ قراره النهائي بخصوص ذلك الموضوع.

أما عن ملف اللاعبين الذين سوف يتم إعارتهُم في الميركاتو الصيفي الحالي، فقد شدد الكابتن محمد يوسف على أن المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون سوف يعقد اجتماعاً خاصاً مع لجنة الكرة بالنادي الأهلي في الأيام القليلة القادمة من أجل حسم ذلك الملف بشكل نهائي.

وتأتي هذه التصريحات من طرف الكابتن محمد يوسف بعد الانتصار المريح الذي حققه المارد الأحمر في يوم الثلاثاء الماضي، والذي جاء على حساب ضيفه فريق تاونشيب رولز من دولة بوتسوانا في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون قد قرر منح كافة لاعبي المارد الأحمر الذين شاركوا في هذه المباراة راحة سلبية من التدريبات الجماعية في يوم أمس الأربعاء، على أن يخوض المارد الأحمر مباراة ودية اليوم الخميس أمام فريق الجونة استعداداً للتحديات القادمة.

وينتظر فريق الأهلي مواجهة أخرى صعبة في اليوم الثامن والعشرين من شهر يوليو الحالي، وذلك حينما يحل ضيفاً على نظيره فريق تاونشيب رولز على أرض دولة بوتسوانا ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن فوز فريق الأهلي في هذه المباراة سوف يجعله قريباً للغاية من التأهل إلى الدور ربع النهائي من عمر المسابقة.

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