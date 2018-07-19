موعد مباريات برشلونة بقيادة “ليونيل ميسي” في موسم 2018 / 2019

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يستعد عشاق نادي برشلونة لانطلاقة غمار الموسم الجديد 2018 / 2019، والذي سوف يكون فيه سعي الفريق الكتالوني كبيراً للغاية من أجل الاستمرار في حصد الألقاب سواء على الصعيد المحلي أو خاصة المنافسة بكل قوة على الصعيد الأوروبي وتحديداً مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولا شك أن استقرار فريق برشلونة على المستوى الفني منذ الموسم الماضي وحتى هذه اللحظة، سوف يُساعد الفريق الكتالوني كثيراً على تقديم مستويات مميزة للغاية في الموسم القادم سواء على الصعيد المحلي أو خاصة على الصعيد القاري.

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وبكل تأكيد سوف يكون للقائد الأرجنتيني ليونيل ميسي عامل كبير للغاية مرة أخرى من أجل قيادة فريق برشلونة نحو التتويج بمختلف الألقاب من جديد، وذلك على الرغم من الحالة النفسية السيئة التي مر بها البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد فشله مع منتخب بلاده الأرجنتين في مونديال روسيا الماضي إثر الإقصاء من الدور ثمن النهائي من عمر المونديال.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن جماهير نادي برشلونة تعلم جيداً أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، سوف يعود إلى حالته النفسية المثالية مع انطلاقة الموسم القادم مثلما كان الحال دائماً مع كل موسم جديد أو تحديداً بعد كل خيبة دولية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع منتخب بلاده الأرجنتين.

ولم يشهد الميركاتو الصيفي الحالي بالنسبة إلى نادي برشلونة نشاطاً كبيراً، حيث اقتصرت صفقات النادي الكتالوني حتى هذه اللحظة على التعاقد مع كلاً من المدافع الفرنسي كليمنت قادماً من صفوف نادي إشبيلية الإسباني، إضافة إلى اللاعب البرازيلي الشاب أرثر قادماً من صفوف الدوري البرازيلي.

وفي مقابل ذلك رحل عن صفوف النادي الكتالوني حتى الآن كلاً من متوسط الميدان البرازيلي باولينيو، والذي عاد بدوره مرة أخرى إلى صفوف نادي غوانجو إيفرجراندي الصيني، أما الصدمة الأكبر لعشاق نادي برشلونة فقد تمثلت في رحيل النجم الإسباني المخضرم أندريس إنييستا والذي رحل بدوره إلى صفوف الدوري الياباني.

ومن المتوقع أن تتألف قائمة فريق برشلونة في الموسم الجديد 2018 / 2019 على النحو التالي في انتظار حدوث أي تغيرات خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، وذلك سواء من خلال التعاقد مع المزيد من اللاعبين أو حتى من خلال رحيل بعض اللاعبين الآخرين:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: سيرجيو روبيرتو / نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / صامويل أومتيتي / توماس فيرمايلين / كليمنت / جوردي ألبا / لوكاس دين.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أندريه غوميش / فيليبي كوتينيو / أرثر / دينيس سواريز.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز / باكو ألكاسير.

المدير الفني: الإسباني إرنستو فالفيردي.

وكان فريق برشلونة قد نجح في الموسم الماضي في التتويج بلقب الدوري الإسباني، إضافة إلى لقب كأس ملك إسبانيا وأيضاً لقب كأس السوبر الإسباني، وفي مقابل ذلك فشل في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعدما تم إقصائه من الدور ربع النهائي على يد فريق روما الإيطالي.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات برشلونة الودية تحضيراً للموسم الجديد 2018 / 2019، وإضافة إلى ذلك سوف نستعرض لكم أيضاً موعد مباريات برشلونة في مسابقة الدوري الإسباني.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إننا سوف نستعرض لكم أيضاً موعد مباريات برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى موعد مباريات برشلونة في مسابقة كأس ملك إسبانيا، وأخيراً موعد مباراة برشلونة في مسابقة كأس السوبر الإسباني.

موعد مباريات برشلونة الودية تحضيراً للموسم الجديد 2018 / 2019

برشلونة / توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الأحد 29/7/2018، الساعة 05:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

برشلونة / روما الإيطالي، الأربعاء 1/8/2018، الساعة 04:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

ميلان الإيطالي / برشلونة، الأحد 5/8/2018، الساعة 02:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

برشلونة / بوكا جونيورز الأرجنتيني، الأربعاء 15/8/2018.

موعد مباراة برشلونة في كأس السوبر الإسباني 2018 / 2019

برشلونة / اشبيلية، الأحد 12/8/2018.

موعد مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2018 / 2019

لم يتم الكشف عنها بعد.

موعد مباريات برشلونة في دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019

لم يتم الكشف عنها بعد.

موعد مباريات برشلونة في كأس ملك إسبانيا 2018 / 2019

لم يتم الكشف عنها بعد.

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