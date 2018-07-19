عمرو جمال يكشف عن وجهته القادمة بعد اجتماعه مع لجنة الكرة بالنادي الأهلي

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كشف المصري عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع عشر من شهر يوليو الحالي عن وجهته القادمة، وذلك بعد اجتماعه اليوم في مقر النادي الأهلي مع لجنة الكرة بالنادي الأهلي.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أكد المهاجم عمرو جمال أنه استقر مع لجنة الكرة بالنادي الأهلي بعد اجتماع اليوم على مواصلة فترة إعارته مرة أخرى لإحدى الأندية خارج مصر في الموسم المقبل.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المهاجم عمرو جمال إلى أن الجلسة التي جمعته اليوم مع الكابتن عبد العزيز عبد الشافي عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي، كانت جلسة ودية للغاية وخاصة في ظل كونه واحداً من أبناء النادي الأهلي.

كما شدد المهاجم عمرو جمال أيضاً في تصريحاته على أن رغبة استمرار فترة إعارته كانت متبادلة بقوة بينه وبين لجنة الكرة بالنادي الأهلي، وخاصة في ظل تواجد العديد من اللاعبين في الوقت الحالي في مركزه مثل المهاجم المغربي وليد أزارو إضافة إلى كلاً من الثنائي المصري مروان محسن وأيضاً صلاح محسن.

وفي ختام تصريحاته أكد المهاجم عمرو جمال أنه سوف يستمر في المشاركة في التدريبات الجماعية لفريق الأهلي في الأيام القليلة القادمة، على أن يحسم وجهته القادمة بشكل رسمي بعد الإطلاع على كافة عروض الإعارة التي وصلت له في الآونة الأخيرة.

ويُعاني المهاجم عمرو جمال منذ موسمين من فقدان مكانه الأساسي في فريق الأهلي، مما جعل النادي الأهلي يستقر على إعارته في المرة الأولى إلى صفوف نادي بيدفيست الجنوب الأفريقي، قبل أن يستقر على إعارته مرة أخرى وهذه المرة كانت إلى صفوف نادي هلسنكي الفنلندي في الميركاتو الشتوي الماضي.

ومن جانبه كان المهاجم عمرو جمال يأمل في أن تُسفر إعارته إلى أحد الدوريات الأوروبية عن مشاركته رفقة المنتخب الوطني المصري في مونديال روسيا الماضي، وهو الأمر الذي لم يحدث مما جعله يبحث من جديد عن تحدي جديد من أجل إثبات قدراته حتى يتمكن من العودة مرة أخرى إلى صفوف النادي الأهلي.

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