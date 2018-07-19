مرتضى منصور يكشف عن آخر التطورات بخصوص مستقبل طارق حامد

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كشف المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الخميس الموافق لليوم التاسع عشر من شهر يوليو الحالي عن آخر التطورات، وذلك بخصوص مستقبل متوسط الميدان المخضرم طارق حامد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

فمن خلال تصريحات له اليوم الخميس وتحديداً للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أكد المستشار مرتضى منصور أن نادي الوحدة السعودي قد أرسل عرضاً رسمياً اليوم الخميس، وذلك من أجل التعاقد مع اللاعب المخضرم طارق حامد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مقابل دفع مبلغ مليون دولار.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المستشار مرتضى منصور إلى أن ذلك العرض سوف يتم دراسته أولاً من طرف كل أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، على أن يتم عرضه بعد ذلك على الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس، وذلك من أجل اتخاذ قرار نهائي بخصوص مستقبل اللاعب مع نادي الزمالك.

وكان الفترة الماضية قد شهدت مشاحنات قوية نوعاً ما بين كلاً من المستشار مرتضى منصور وبين اللاعب المخضرم طارق حامد، وذلك بسبب رفض الأخير تجديد عقده مع نادي الزمالك دون زيادة المقابل المادي الذي يحصل عليه في العام الواحد.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن طارق حامد جدد عقده في نهاية المطاف مع نادي الزمالك، مع حصوله أيضاً في الوقت ذاته على وعداً من المستشار مرتضى منصور بالسماح له بالرحيل عن صفوف القلعة البيضاء في حالة وصل له أي عرضاً مناسباً لنادي الزمالك وقيمته الكبيرة من الناحية المادية.

ولا شك أن اللاعب طارق حامد يرغب في حسم مستقبله قبل انطلاقة الموسم الجديد، وخاصة وأن جميع الأندية قد بدأت تحضيراتها استعداداً من أجل انطلاقة الموسم المقبل، علماً بأن مسابقة الدوري المصري الممتاز سوف تنطلق بشكل رسمي بعد أسابيع قليلة فقط من الآن مثلها مثل مختلف الدوريات سواء على المستوى العربي أو حتى على المستوى الأوروبي.

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