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موعد المباريات الودية، بدأت جميع الأندية على مستوى العالم بأكمله وخاصة على الصعيد الأوروبي معسكراتها الصيفية، وذلك في إطار استعداد جميع الأندية من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م والذي ينطلق بشكل رسمي على مستوى القارة الأوروبية في شهر أغسطس المقبل من العام الحالي 2018.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم مواعيد جميع المباريات الودية لأبرز وأقوى الأندية الأوروبية، والتي تتمثل في كلاً من قطبي كرة القدم الإسبانية وهما ريال مدريد وبرشلونة إضافة إلى عملاق كرة القدم الألمانية وهو نادي بايرن ميونخ وأيضاً عملاق كرة القدم الإيطالية وهو نادي يوفنتوس، وأخيراً العديد من الأندية الأوروبية الأخرى في مواجهات منتظرة للغاية.

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موعد أبرز المباريات الودية تحضيراً للموسم الجديد 2018 / 2019

مانشستر يونايتد الإنجليزي / أمريكا المكسيكي، الجمعة 20/7/2018، الساعة 04:00 صباحاً بتوقيت القاهرة.

بشكتاش التركي / كراسنودار الروسي، الجمعة 20/7/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

طرابزون سبور التركي / سبارتاك موسكو الروسي، الجمعة 20/7/2018، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

روما الإيطالي / أفيلينو الإيطالي، الجمعة 20/7/2018، الجمعة 20/7/2018، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

غلطة سراي التركي / فالنسيا الإسباني، السبت 21/7/2018، الساعة 17:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فنربخشة التركي / فينورد روتردام الهولندي، السبت 21/7/2018، الساعة 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

إنتر الإيطالي / زينيت الروسي، السبت 21/7/2018، الساعة 20:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد الإنجليزي / سان خوسيه الأمريكي، الأحد 22/7/2018، الساعة 23:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

بيرث جلوري الأسترالي / تشيلسي الإنجليزي، الإثنين 23/7/2018، الساعة 13:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

طرابزون سبور التركي / الدحيل القطري، الإثنين 23/7/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

أيندهوفن الهولندي / أولمبياكوس اليوناني، الثلاثاء 24/7/2018، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

شيفيلد يونايتد الإنجليزي / إنتر الإيطالي، الثلاثاء 24/7/2018، الساعة 19:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

أياكس أمستردام الهولندي / قونيا سبور التركي، الخميس 26/7/2018، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

أيندهوفن الهولندي / فالنسيا الإسباني، السبت 28/7/2018، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فينورد روتردام الهولندي / ليفانتي الإسباني، الأحد 29/7/2018، الساعة 14:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

فنربخشة التركي / كالياري الإيطالي، الأربعاء 1/8/2018، الساعة 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

يوفنتوس الإيطالي / نجوم الدوري الأمريكي، الخميس 2/8/2018، الساعة 01:30 صباحاً بتوقيت القاهرة.

بوروسيا دورتموند الألماني / رين الفرنسي، الجمعة 3/8/2018، الساعة 19:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول الإنجليزي / نابولى الإيطالي، السبت 4/8/2018، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

أرسنال الإنجليزي / إشبيلية الإسباني، السبت 4/8/2018، الساعة 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

جيرونا الإسباني / توتنهام هوتسبير الإنجليزي، السبت 4/8/2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

شتوتجارت الألماني / أتلتيكو مدريد الإسباني، الأحد 5/8/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ الألماني / مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأحد 5/8/2018، الساعة 20:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

نابولي الإيطالي / بوروسيا دورتموند الألماني، الثلاثاء 7/8/2018، الساعة 19:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول الإنجليزي / تورينو الإيطالي، الثلاثاء 7/8/2018، الساعة 20:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

كالياري الإيطالي / أتلتيكو مدريد الإسباني، الأربعاء 8/8/2018، الساعة 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

بوروسيا دورتموند الألماني / لاتسيو الإيطالي، الأحد 12/8/2018، الساعة 17:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

برشلونة الإسباني / بوكا جونيورز الأرجنتيني، الأربعاء 15/8/2018.

بايرن ميونخ الألماني / شيكاغو فاير الأمريكي، الثلاثاء 28/8/2018، الساعة 20:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباريات كأس الأبطال الدولية الودية تحضيراً للموسم الجديد 2018 / 2019

مانشستر سيتي الإنجليزي / بوروسيا دورتموند الألماني، السبت 21/7/2018، الساعة 03:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ الألماني / باريس سان جيرمان الفرنسي، السبت 21/7/2018، الساعة 16:05 عصراً بتوقيت القاهرة.

ليفربول الإنجليزي / بوروسيا دورتموند الألماني، الأحد 22/7/2018، الساعة 22:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

يوفنتوس الإيطالي / بايرن ميونخ الألماني، الخميس 26/7/2018، الساعة 01:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

بوروسيا دورتموند الألماني / بنفيكا البرتغالي، الخميس 26/7/2018، الساعة 02:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي الإنجليزي / ليفربول الإنجليزي، الخميس 26/7/2018، الساعة 02:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

روما الإيطالي / توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الخميس 26/7/2018، الساعة 04:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

ميلان الإيطالي / مانشستر يونايتد الإنجليزي، الخميس 26/7/2018، الساعة 05:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

أتلتيكو مدريد الإسباني / أرسنال الإنجليزي، الخميس 26/7/2018، الساعة 13:35 ظهراً بتوقيت القاهرة.

أرسنال الإنجليزي / باريس سان جيرمان الفرنسي، السبت 28/7/2018، الساعة 13:35 ظهراً بتوقيت القاهرة.

بنفيكا البرتغالي / يوفنتوس الإيطالي، السبت 28/7/2018، الساعة 19:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي الإنجليزي / إنتر الإيطالي، السبت 28/7/2018، الساعة 20:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد الإنجليزي / ليفربول الإنجليزي، السبت 28/7/2018، الساعة 23:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ الألماني / مانشستر سيتي الإنجليزي، الأحد 29/7/2018، الساعة 01:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

برشلونة الإسباني / توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الأحد 29/7/2018، الساعة 05:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

باريس سان جيرمان الفرنسي / أتلتيكو مدريد الإسباني، الاثنين 30/7/2018، الساعة 13:35 ظهراً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد الإنجليزي / ريال مدريد الإسباني، الأربعاء 1/8/2018، الساعة 02:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

توتنهام هوتسبير الإنجليزي / ميلان الإيطالي، الأربعاء 1/8/2018، الساعة 02:35 صباحاً بتوقيت القاهرة.

برشلونة الإسباني / روما الإيطالي، الأربعاء 1/8/2018، الساعة 04:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

أرسنال الإنجليزي / تشيلسي الإنجليزي، الأربعاء 1/8/2018، الساعة 21:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

بنفيكا البرتغالي / أولمبيك ليون الفرنسي، الأربعاء 1/8/2018، الساعة 22:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

إنتر الإيطالي / أولمبيك ليون الفرنسي، السبت 4/8/2018، الساعة 20:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد الإسباني / يوفنتوس الإيطالي، الأحد 5/8/2018، الساعة 00:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

ميلان الإيطالي / برشلونة الإسباني، الأحد 5/8/2018، الساعة 02:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي الإنجليزي / أولمبيك ليون الفرنسي، الثلاثاء 7/8/2018، الساعة 21:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

ريال مدريد الإسباني / روما الإيطالي، الأربعاء 8/8/2018، الساعة 02:05 صباحاً بتوقيت القاهرة.

أتلتيكو مدريد الإسباني / إنتر الإيطالي، السبت 11/8/2018، الساعة 21:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

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