عدلي القيعي يوضح موقف النادي الأهلي من الجنوب الأفريقي باكا

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قام عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي بتوضيح موقف النادي الأهلي في مساء يوم أمس الخميس الموافق لليوم التاسع عشر من شهر يوليو الحالي، وذلك بخصوص مستقبل اللاعب الجنوب أفريقي باكا مع المارد الأحمر قبل انطلاقة الموسم الجديد 2018 / 2019.

فمن خلال تصريحات تليفزيونية له في مساء يوم أمس الخميس، أكد عدلي القيعي أن اللاعب الجنوب أفريقي باكا يُعتبر من اللاعبين الواعدين أصحاب المستقبل الكبير، وخاصة في ظل القدرات الفنية أو حتى البدنية التي يمتلكها اللاعب.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار عدلي القيعي إلى أن الأزمة في الوقت الحالي، تتمثل في أن كل العروض التي وصلت إلى اللاعب الجنوب أفريقي باكا سواء من داخل مصر أو حتى من خارجها، كانت بهدف التعاقد بشكل نهائي وليس فقط على سبيل الإعارة مثلما يرغب النادي الأهلي.

كما شدد أيضاً عدلي القيعي في تصريحاته على أن الإعارة هي الحل الأمثل بالنسبة إلى اللاعب الجنوب أفريقي باكا وليس الرحيل بشكل نهائي عن صفوف النادي الأهلي، مطالباً في الوقت ذاته وكيل أعمال اللاعب الجنوب أفريقي بضرورة إيجاد عروض إعارة لباكا وليس عروض شراء بشكل نهائي حتى لا يضر بمصلحة اللاعب نفسه.

وفي ختام تصريحاته أكد عدلي القيعي أن لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، باتت تهتم كثيراً بالمواهب الشابة والفئات السنية الصغيرة حتى لا يأتي اليوم من جديد ويندم النادي الأهلي على ضياع موهبة كبيرة منه مثلما هو الحال حالياً مع اللاعب حسين الشحات المحترف في صفوف نادي العين الإماراتي.

ومن جانبه كان اللاعب الجنوب أفريقي باكا قد عانى بشكل ملفت للغاية طوال الموسم الماضي بأكمله من الجلوس حبيساً على مقاعد البدلاء، وهو الأمر الذي جعل اللاعب يُبدي رغبته جدياً في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء، وذلك في إطار سعيه إلى الحصول على فرصة في مكان آخر حتى يتمكن من إثبات قدراته بشكل أكبر.

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