تركي آل الشيخ يُهاجم مجلس الخطيب من جديد رغم موافقة الأهلي على المصالحة !

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يبدو أن الأزمة لن تهدأ على الإطلاق بين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وبين المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، وذلك على الرغم من مبادرة الصلح التي بدأ بها الأخير والتي وافق عليها بعد ذلك النادي الأهلي.

حيث قام مجلس إدارة النادي الأهلي بإصدار بياناً رسمياً في يوم الأربعاء الماضي تعقيباً على مبادرة الصلح التي بدأها المستشار تركي آل الشيخ، وفي إطار ذلك البيان أكد النادي الأهلي أنه وافق على التصالح مع المستشار تركي آل الشيخ وذلك من خلال التنازل عن كافة القضايا المرفوعة من كلا الجانبين.

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ولكن بيان النادي الأهلي لم يُعجب المستشار تركي آل الشيخ على الإطلاق، حيث قام الأخير بالتعليق بشكل قوي للغاية في مساء يوم أمس الخميس عبر حسابه الرسمي على فيس بوك مهاجماً مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

حيث قال المستشار تركي آل الشيخ: “أنا تنازلت عن القضايا وأبديت حبي للنادي الأهلي، معرفش اللي بيقول مدام اعتذار احنا مسامحين ! أنا لم أعتذر لأحد، ولمن يقول وبما انك تنازلت نحن متنازلين أقول بوضوح، أنا تنازلت عن حق”.

كما أضاف أيضاً: “وأنتم أرجو منكم أن لا تتنازلو عن أي شئ، كفاية عجرفة ملهاش لزمة ولا طعم، عيب ! أنا قلت بوضوح أنا مسامح في كل شئ، لم أعتذر، ولم أطلب أحداً أن يُسامحني، اللي عنده حاجة هناك طرق نظامية ليحصل عليها”.

وفي ختام حديثه قال: “لا أحد يظهر بمظهر أنه تنازل عن حق له بعد أن تنازلت، أنا أطلب من أي أحد أن لا يُسامحني، هل في أوضح من كده ؟”.

ولا شك أن تعليق المستشار تركي آل الشيخ بهذه الطريقة على بيان مجلس إدارة النادي الأهلي، سوف يُشعل من جديد الأجواء المتوترة للغاية بين المستشار تركي آل الشيخ وبين جميع الأطراف وخاصة جماهير النادي الأهلي التي أسعدها كثيراً إنتهاء الأزمة في يوم الأربعاء الماضي.

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