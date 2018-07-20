الأهلي يواصل تحضيراته استعداداً لمباراة الإياب أمام تاونشيب في دوري الأبطال

Advertisements

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم الجمعة الموافق لليوم العشرين من شهر يوليو الحالي في مقر النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة تحت قيادة المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، وذلك استعداداً من أجل خوض مباراته القادمة خارج أرضه أمام مضيفه فريق تاونشيب رولز البوتسواني في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وقد شهد مران المارد الأحمر اليوم تأدية كلاً من الثلاثي أحمد فتحي إضافة إلى مروان محسن وأيضاً صلاح محسن تدريبات بدنية في صالة الجيم، فيما خاض كل اللاعبين الذين شاركوا في المباراة الودية يوم أمس الخميس أمام فريق الجونة تدريبات استشفائية فقط.

Advertisements

أما كلاً من الثنائي حسام عاشور إضافة إلى وليد سليمان فقد عاد كلاهما اليوم الجمعة للمشاركة من جديد في التدريبات الجماعية، حيث كان اللاعب حسام عاشور قد تعرض إلى كدمة في الركبة في المباراة الماضية التي فاز بها فريق الأهلي على حساب ضيفه فريق تاونشيب رولز، بينما كان اللاعب وليد سليمان قد تعرض هو الآخر إلى كدمة في قصبة الساق.

وعلى هامش المران الجماعي للمارد الأحمر اليوم الجمعة أيضاً، غاب عن المران كلاً من الظهير الأيسر التونسي علي معلول بداعي الإرهاق، فيما غاب اللاعب مؤمن زكريا عن المران بسبب تعرضه إلى نزلة برد شديدة في المعدة.

ومن المقرر أن يواجه فريق الأهلي مضيفه فريق تاونشيب رولز البوتسواني في اليوم الثامن والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة بوتسوانا، علماً بأن هذه المباراة تأتي ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الأولى في إطار دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتل فريق الأهلي في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى مع امتلاكه في رصيده 4 نقاط، علماً بأنه قد جمعها من خلال تحقيق الانتصار في مباراة واحدة إضافة إلى سقوطه في فخ التعادل في مباراة أخرى، بينما تعرض المارد الأحمر إلى الخسارة في مباراة واحدة فقط.

إقرأ أيضاً: ملخص كامل لأبرز مباريات كأس العالم روسيا 2018