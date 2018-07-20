ريال مدريد يبدأ في التحرك جدياً لضم هازارد من أجل تعويض رحيل الدون رونالدو

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ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم الجمعة الموافق لليوم العشرين من شهر يوليو الحالي أن إدارة نادي ريال مدريد برئاسة الإسباني فلورنتينو بيريز تستعد للتحرك بشكل رسمي، وذلك في إطار سعيها إلى التعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد من صفوف نادي تشيلسي الإنجليزي، تعويضاً لمغادرة الدون كريستيانو رونالدو المنضم إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي في الميركاتو الصيفي الحالي.

حيث أشارت التقارير إلى أن ممثلين عن إدارة نادي ريال مدريد سوف يلتقون يوم غداً السبت مع وكيل أعمال النجم البلجيكي إيدين هازارد، وذلك من أجل تقديم أولى العروض الرسمية سعياً لضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

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كما أضافت التقارير أيضاً أن هذه الخطوة من إدارة نادي ريال مدريد سوف تأتي بعدما أعطى النجم البلجيكي إيدين هازارد الضوء الأخضر لوكيل أعماله من أجل الرحيل عن صفوف قلعة ستامفورد بريدج في الصيف الحالي، وخاصة في ظل رغبته في الانتقال إلى صفوف النادي الملكي بعد رحيل الدون كريستيانو رونالدو.

وقد أكدت التقارير أيضاً أن العرض الأول الذي سوف يتم تقديمه من طرف إدارة نادي ريال مدريد من أجل التعاقد مع النجم البلجيكي إيدين هازارد، سوف تصل قيمته إلى مبلغ 120 مليون يورو مع الوضع في الاعتبار أن هذه القيمة سوف ترتفع بدون أدنى شك طوال مدة المفاوضات بين الطرفين.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن العائق الأكبر أمام النادي الملكي من أجل إتمام الصفقة في نهاية المطاف، يبقى هو الروسي رومان أبراموفيتش رئيس نادي تشيلسي والذي أكد في أكثر من مناسبة سابقة لمختلف وسائل الإعلام الإنجليزية أن التخلي عن خدمات النجم البلجيكي إيدين هازارد لن يحدث إلا في حالة دفع مبلغ 220 مليون يورو.

وبكل تأكيد يُسابق النادي الملكي الزمن من أجل تعويض رحيل الدون كريستيانو رونالدو، وخاصة وأن الموسم الجديد بات على مشارف الإنطلاق في منتصف شهر أغسطس القادم، وتحديداً في اليوم السادس عشر من عمر الشهر حينما يلاقي الفريق الملكي جاره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني ضمن مباراة كأس السوبر الأوروبي.

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