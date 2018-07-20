موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الودية السبت 21/7/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، يستعد فريق بايرن ميونخ الألماني لملاقاة نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في يوم السبت الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم في كل مكان يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في هذه المباراة.

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موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، يستعد فريق بايرن ميونخ الألماني لملاقاة نظيره فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في يوم السبت الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان تحديداً في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الخامسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، تُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمختلف البطولات سواء الأوروبية أو الآسيوية أو حتى الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى منطقة شمال أفريقيا، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن شبكة قنوات بي إن سبورت تتكفل أيضاً بنقل جميع المباريات الودية التحضيرية قبل انطلاقة كل موسم جديد.

أما مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة باللغة العربية، إضافة إلى قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات بايرن ميونخ والتشكيل المتوقع

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، يدخل فريق بايرن ميونخ غمار أولى مبارياته القوية في معسكره الصيفي، وهو عازماً على تقديم أفضل مستوى لديه في إطار استعداده من أجل انطلاقة الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

ولا شك أن الفريق البافاري سوف يكون مغايراً نوعاً ما عما كان عليه الحال في الموسم الماضي، وخاصة بعد رحيل المدرب الألماني المخضرم يوب هاينكس عن صفوف الفريق البافاري، علماً بأن المدرب الألماني يوب هاينكس كان قد جاء في منتصف الموسم الماضي بشكل مؤقت من أجل إصلاح ما أفسده المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي الذي تم إقالته من نادي بايرن ميونخ في شهر ديسمبر من العام الماضي 2017.

وبكل تأكيد تترقب جماهير نادي بايرن ميونخ الحقبة الجديدة الآن للفريق البافاري انطلاقاً من الموسم القادم، وذلك رفقة المدرب الكرواتي الجديد نيكو كوفاتش الذي كان مدرباً سابقاً لفريق آينتراخت فرانكفورت في الموسم الماضي.

وبدون أدنى شك تُدرك الجماهير البافارية جيداً أن المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش يتمتع بالإمكانيات اللازمة من أجل قيادة الفريق البافاري، ويكفي الإشارة فقط إلى أن المدرب الكرواتي قاد فريق آينتراخت فرانكفورت في الموسم الماضي إلى الفوز بلقب كأس ألمانيا، وذلك بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب فريق بايرن ميونخ.

وعلى الرغم من أن نادي بايرن ميونخ لم يدخل حتى هذه اللحظة فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بقوة، إلا أن الفريق البافاري يمتلك تشكيلة في غاية القوة ليست في حاجة إلى أي تغيير على الإطلاق، وخاصة بعدما تم تجديد عقود كوادر الفريق مثل الهولندي المخضرم أرين روبن إضافة إلى الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري.

ومن المتوقع أن يقوم المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيفين أورلايش.

خط الدفاع: رافينيا / خوان بيرنات / خافي مارتينيز / ديفيد ألابا.

خط الوسط: أرتورو فيدال / ريناتو سانشيز / أرين روبن / كينغسلي كومان / فرانك ريبيري.

خط الهجوم: ساندرو فاغنر.

آخر تحضيرات باريس سان جيرمان والتشكيل المتوقع

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، يدخل فريق باريس سان جيرمان غمار أولى مبارياته في معسكره الصيفي في دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وهو في وضع مماثل تقريباً لمنافسه في هذه المباراة فريق بايرن ميونخ.

حيث من المقرر أن يبدأ فريق باريس سان جيرمان الموسم الجديد بشكل مغاير تماماً عما كان عليه الحال في آخر موسمين، وذلك بعد رحيل المدرب الإسباني أوناي إيمري عن صفوف النادي الباريسي عقب نهاية الموسم الماضي مباشرة.

أما عملية الإعلان عن المدرب البديل فلم تتأخر على الإطلاق، وذلك بعدما قامت إدارة نادي باريس سان جيرمان برئاسة القطري ناصر الخليفي بتعيين المدرب الألماني توماس توخيل من أجل قيادة دفة فريق العاصمة الفرنسية في الموسم القادم.

وعلى الرغم من أن المدرب الألماني توماس توخيل لا يتمتع بتلك الخبرة الكبيرة في عالم التدريب، إلا أنه أثبت جدراته التدريبية حينما كان مدرباً لفريق بوروسيا دورتموند في الموسم قبل الماضي، مما جعله الاختيار الأمثل لفريق العاصمة الفرنسية باريس وخاصة في ظل أسلوب لعبه الهجومي المميز للغاية.

ولا شك أن أسلوب لعب المدرب الألماني توماس توخيل سوف يتناسب كثيراً مع فريق باريس سان جيرمان، وخاصة في ظل القوة الهجومية الضاربة التي يمتلكها الفريق الباريسي والتي تتمثل بدون أدنى شك في كلاً من الثلاثي البرازيلي نيمار جونيور إضافة إلى الأوروغوياني إدينسون كافاني وأيضاً الفرنسي كيليان مبابي.

ومن المتوقع أن يقوم المدرب الألماني توماس توخيل بالاعتماد على تشكيلة يغيب عنها الكثير من النجوم بسبب العطلة الصيفية، والتي سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: جانلويجي بوفون.

خط الدفاع: ريجن / نسوك / ريماني / زاجري.

خط الوسط: لاسانا ديارا / أدريان رابيو / كريستوفر نكونكو.

خط الهجوم: خيسي رودريغيز / وياه / فري.

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