موعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2018 / 2019

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موعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، يستعد عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم إلى متابعة مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجديد 2018 / 2019 م، والذي سوف ينطلق تحديداً في يوم الجمعة الموافق لليوم العاشر من شهر أغسطس القادم من العام الحالي 2018.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم موعد مباريات الدوري الإنجليزي بالكامل منذ الجولة الأولى وحتى الجولة الأخيرة من عمر المسابقة، علماً بأن الموسم الجديد سوف يكون فيه الصراع مشتعلاً للغاية على اللقب، وذلك بين نادي مانشستر سيتي حامل اللقب إضافة إلى كلاً من نادي ليفربول وأيضاً نادي مانشستر يونايتد.

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ولن يقتصر الصراع عند هذه الأندية فحسب، بل من المتوقع أيضاً أن يُصارع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بكل قوة كلاً من نادي توتنهام هوتسبير إضافة إلى نادي تشيلسي، فيما لا يزال دور نادي أرسنال غير معلوم نظراً إلى العديد من التغييرات التي حدثت في الفريق اللندني عقب نهاية الموسم الماضي مباشرة.

موعد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

مانشستر يونايتد / ليستر سيتي، الجمعة 10/8/2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

نيوكاسل يونايتد / توتنهام هوتسبير، السبت 11/8/2018، الساعة 13:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

بورنموث / كارديف سيتي، السبت 11/8/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

فولهام / كريستال بالاس، السبت 11/8/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

هدرسفيلد تاون / تشيلسي، السبت 11/8/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

واتفورد / برايتون أند هوف ألبيون، السبت 11/8/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

ولفرهامبتون / إيفرتون، السبت 11/8/2018، الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول / وست هام يونايتد، الأحد 12/8/2018، الساعة 14:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

ساوثهامبتون / بيرنلي، الأحد 12/8/2018، الساعة 14:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

أرسنال / مانشستر سيتي، الأحد 12/8/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

كارديف سيتي / نيوكاسل يونايتد، السبت 18/8/2018، الساعة 13:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

بيرنلي / واتفورد، السبت 18/8/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

إيفرتون / ساوثهامبتون، السبت 18/8/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

ليستر سيتي / وولفرهامبتون، السبت 18/8/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

توتنهام هوتسبير / فولهام، السبت 18/8/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

وست هام يونايتد / بورنموث، السبت 18/8/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي / أرسنال، السبت 18/8/2018، الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي / هدرسفيلد تاون، الأحد 19/8/2018، الساعة 14:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

برايتون أند هوف ألبيون / مانشستر يونايتد، الأحد 19/8/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

كريستال بالاس / ليفربول، الاثنين 20/8/2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

ولفرهامبتون / مانشستر سيتي، السبت 25/8/2018، الساعة 13:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

بورنموث / إيفرتون، السبت 25/8/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

ارسنال / وست هام يونايتد، السبت 25/8/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

فولهام / بيرنلي، السبت 25/8/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

هدرسفيلد تاون / كارديف سيتي، السبت 25/8/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

ساوثهامبتون / ليستر سيتي، السبت 25/8/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

ليفربول / برايتون أند هوف ألبيون، السبت 25/8/2018، الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

واتفورد / كريستال بالاس، الأحد 26/8/2018، الساعة 14:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

نيوكاسل يونايتد / تشيلسي، الأحد 26/8/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد / توتنهام هوتسبير، الاثنين 27/8/2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

ليستر سيتي / ليفربول، السبت 1/9/2018، الساعة 13:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

برايتون أند هوف ألبيون / فولهام، السبت 1/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

بيرنلي / مانشستر يونايتد، السبت 1/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي / بورنموث، السبت 1/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

كريستال بالاس / ساوثهامبتون، السبت 1/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

إيفرتون / هدرسفيلد تاون، السبت 1/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

وست هام يونايتد / وولفرهامبتون، السبت 1/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي / نيوكاسل يونايتد، السبت 1/9/2018، الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

كارديف سيتي / أرسنال، الأحد 2/9/2018، الساعة 14:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

واتفورد / توتنهام هوتسبير، الأحد 2/9/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

توتنهام هوتسبير / ليفربول، السبت 15/9/2018، الساعة 13:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

بورنموث / ليستر سيتي، السبت 15/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي / كاردف سيتي، السبت 15/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

هدرسفيلد تاون / كريستال بالاس، السبت 15/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي / فولهام، السبت 15/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

نيوكاسل يونايتد / ارسنال، السبت 15/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

واتفورد / مانشستر يونايتد، السبت 15/9/2018، الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ولفرهامبتون / بيرنلي، الأحد 16/9/2018، الساعة 14:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

إيفرتون / وست هام يونايتد، الأحد 16/9/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ساوثهامبتون / برايتون أند هوف ألبيون، الاثنين 17/9/2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

فولهام / واتفورد، السبت 22/9/2018، الساعة 13:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

بيرنلي / بورنموث، السبت 22/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

كارديف سيتي / مانشستر سيتي، السبت 22/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

كريستال بالاس / نيوكاسل يونايتد، السبت 22/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

ليستر سيتي / هدرسفيلد تاون، السبت 22/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

ليفربول / ساوثهامبتون، السبت 22/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد / وولفرهامبتون، السبت 22/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

برايتون أند هوف ألبيون / توتنهام هوتسبير، السبت 22/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

وست هام يونايتد / تشيلسي، الأحد 23/9/2018، الساعة 14:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

أرسنال / إيفرتون، الأحد 23/9/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

وست هام يونايتد / مانشستر يونايتد، السبت 29/9/2018، الساعة 13:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

أرسنال / واتفورد، السبت 29/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

إيفرتون / فولهام، السبت 29/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

هدرسفيلد تاون / توتنهام هوتسبير، السبت 29/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

مانشستر سيتي / برايتون أند هوف ألبيون، السبت 29/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

نيوكاسل يونايتد / ليستر سيتي، السبت 29/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

وولفرهامبتون / ساوثهامبتون، السبت 29/9/2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي / ليفربول، السبت 29/9/2018، الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

كارديف سيتي / بيرنلي، الأحد 30/9/2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

بورنموث / كريستال بالاس، الاثنين 1/10/2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

برايتون أند هوف ألبيون / وست هام يونايتد، السبت 6/10/2018.

بيرنلي / هدرسفيلد تاون.

كريستال بالاس / ولفرهامبتون.

فولهام / ارسنال.

ليستر سيتي / إيفرتون.

ليفربول / مانشستر سيتي.

مانشستر يونايتد / نيوكاسل يونايتد.

ساوثهامبتون / تشيلسي.

توتنهام هوتسبير / كارديف سيتي.

واتفورد / بورنموث.

موعد مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

بورنموث / ساوثهامبتون، السبت 20/10/2018.

ارسنال / ليستر سيتي.

كارديف سيتي / فولهام.

تشيلسي / مانشستر يونايتد.

إيفرتون / كريستال بالاس.

هدرسفيلد تاون / ليفربول.

مانشستر سيتي / بيرنلي.

نيوكاسل يونايتد / برايتون أند هوف ألبيون.

وست هام يونايتد / توتنهام هوتسبير.

وولفرهامبتون / واتفورد.

موعد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

برايتون أند هوف ألبيون / وولفرهامبتون، السبت 27/10/2018.

بيرنلي / تشيلسي.

كريستال بالاس / ارسنال.

فولهام / بورنموث.

ليستر سيتي / وست هام يونايتد.

ليفربول / كارديف سيتي.

مانشستر يونايتد / إيفرتون.

ساوثهامبتون / نيوكاسل يونايتد.

توتنهام هوتسبير / مانشستر سيتي.

واتفورد / هدرسفيلد تاون.

موعد مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

بورنموث / مانشستر يونايتد، السبت 3/11/2018.

أرسنال / ليفربول.

كارديف سيتي / ليستر سيتي.

تشيلسي / كريستال بالاس.

إيفرتون / برايتون أند هوف ألبيون.

هدرسفيلد تاون / فولهام.

مانشستر سيتي / ساوثهامبتون.

نيوكاسل يونايتد / واتفورد.

وست هام يونايتد / بيرنلي.

وولفرهامبتون / توتنهام هوتسبير.

موعد مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

أرسنال / وولفرهامبتون، السبت 10/11/2018.

كارديف سيتي / برايتون أند هوف ألبيون.

تشيلسي / إيفرتون.

كريستال بالاس / توتنهام هوتسبير.

هدرسفيلد تاون / وست هام يونايتد.

ليستر سيتي / بيرنلي.

ليفربول / فولهام.

مانشستر سيتي / مانشستر يونايتد.

نيوكاسل يونايتد / بورنموث.

ساوثهامبتون / واتفورد.

موعد مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

بورنموث / أرسنال، السبت 24/11/2018.

برايتون أند هوف ألبيون / ليستر سيتي.

بيرنلي / نيوكاسل يونايتد.

إيفرتون / كارديف سيتي.

فولهام / ساوثهامبتون.

مانشستر يونايتد / كريستال بالاس.

توتنهام هوتسبير / تشيلسي.

واتفورد / ليفربول.

وست هام يونايتد / مانشستر سيتي.

ولفرهامبتون / هدرسفيلد تاون.

موعد مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

ارسنال / توتنهام هوتسبير، السبت 1/12/2018.

كارديف سيتي / وولفرهامبتون.

تشيلسي / فولهام.

كريستال بالاس / بيرنلي.

هدرسفيلد تاون / برايتون أند هوف ألبيون.

ليستر سيتي / واتفورد.

ليفربول / إيفرتون.

مانشستر سيتي / بورنموث.

نيوكاسل يونايتد / وست هام يونايتد.

ساوثهامبتون / مانشستر يونايتد.

موعد مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

بورنموث / هدرسفيلد تاون، الثلاثاء 4/12/2018.

برايتون أند هوف ألبيون / كريستال بالاس.

بيرنلي / ليفربول.

فولهام / ليستر سيتي.

واتفورد / مانشستر سيتي.

وست هام يونايتد / كارديف سيتي.

وولفرهامبتون / تشيلسي.

مانشستر يونايتد / أرسنال.

إيفرتون / نيوكاسل يونايتد.

توتنهام هوتسبير / ساوثهامبتون.

موعد مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

بورنموث / ليفربول، السبت 8/12/2018.

أرسنال / هدرسفيلد تاون.

بيرنلي / برايتون أند هوف ألبيون.

كارديف سيتي / ساوثهامبتون.

تشيلسي / مانشستر سيتي.

إيفرتون / واتفورد.

ليستر سيتي / توتنهام هوتسبير.

مانشستر يونايتد / فولهام.

نيوكاسل يونايتد / وولفرهامبتون.

وست هام يونايتد / كريستال بالاس.

موعد مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

برايتون أند هوف ألبيون / تشيلسي، السبت 15/12/2018.

كريستال بالاس / ليستر سيتي.

فولهام / وست هام يونايتد.

هدرسفيلد تاون / نيوكاسل يونايتد.

ليفربول / مانشستر يونايتد.

مانشستر سيتي / إيفرتون.

ساوثهامبتون / أرسنال.

توتنهام هوتسبير / بيرنلي.

واتفورد / كارديف سيتي.

وولفرهامبتون / بورنموث.

موعد مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

بورنموث / برايتون أند هوف ألبيون، السبت 22/12/2018.

ارسنال / بيرنلي.

كارديف سيتي / مانشستر يونايتد.

تشيلسي / ليستر سيتي.

إيفرتون / توتنهام هوتسبير.

هدرسفيلد تاون / ساوثهامبتون.

مانشستر سيتي / كريستال بالاس.

نيوكاسل يونايتد / فولهام.

وست هام يونايتد / واتفورد.

وولفرهامبتون / ليفربول.

موعد مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

برايتون أند هوف ألبيون / أرسنال، الأربعاء 26/12/2018.

بيرنلي / إيفرتون.

كريستال بالاس / كارديف سيتي.

فولهام / وولفرهامبتون.

ليستر سيتي / مانشستر سيتي.

ليفربول / نيوكاسل يونايتد.

مانشستر يونايتد / هدرسفيلد تاون.

ساوثهامبتون / وست هام يونايتد.

توتنهام هوتسبير / بورنموث.

واتفورد / تشيلسي.

موعد مباريات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

برايتون أند هوف ألبيون / إيفرتون، السبت 29/12/2018.

بيرنلي / وست هام يونايتد.

كريستال بالاس / تشيلسي.

فولهام / هدرسفيلد تاون.

ليستر سيتي / كارديف سيتي.

ليفربول / أرسنال.

مانشستر يونايتد / بورنموث.

ساوثهامبتون / مانشستر سيتي.

توتنهام هوتسبير / وولفرهامبتون.

واتفورد / نيوكاسل يونايتد.

موعد مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

بورنموث / واتفورد، الثلاثاء 1/1/2019.

ارسنال / فولهام.

كارديف سيتي / توتنهام هوتسبير.

تشيلسي / ساوثهامبتون.

إيفرتون / ليستر سيتي.

هدرسفيلد تاون / بيرنلي.

مانشستر سيتي / ليفربول.

نيوكاسل يونايتد / مانشستر يونايتد.

وست هام يونايتد / برايتون أند هوف ألبيون.

وولفرهامبتون / كريستال بالاس.

موعد مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

برايتون أند هوف ألبيون / ليفربول، السبت 12/1/2019.

بيرنلي / فولهام.

كارديف سيتي / هدرسفيلد تاون.

تشيلسي / نيوكاسل يونايتد.

كريستال بالاس / واتفورد.

إيفرتون / بورنموث.

ليستر سيتي / ساوثهامبتون.

مانشستر سيتي / وولفرهامبتون.

توتنهام هوتسبير / مانشستر يونايتد.

وست هام يونايتد / أرسنال.

موعد مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

بورنموث / وست هام يونايتد، السبت 19/1/2019.

أرسنال / تشيلسي.

فولهام / توتنهام هوتسبير.

هدرسفيلد تاون / مانشستر سيتي.

ليفربول / كريستال بالاس.

مانشستر يونايتد / برايتون أند هوف ألبيون.

نيوكاسل يونايتد / كارديف سيتي.

ساوثهامبتون / إيفرتون.

واتفورد / بيرنلي.

وولفرهامبتون / ليستر سيتي.

موعد مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

بورنموث / تشيلسي، الثلاثاء 29/1/2019.

ارسنال / كارديف سيتي.

فولهام / برايتون أند هوف ألبيون.

هدرسفيلد تاون / إيفرتون.

وولفرهامبتون / وست هام يونايتد.

مانشستر يونايتد / بيرنلي.

نيوكاسل يونايتد / مانشستر سيتي.

ساوثهامبتون / كريستال بالاس.

ليفربول / ليستر سيتي.

توتنهام هوتسبير / واتفورد.

موعد مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

برايتون أند هوف ألبيون / واتفورد، السبت 2/2/2019.

بيرنلي / ساوثهامبتون.

كارديف سيتي / بورنموث.

تشيلسي / هدرسفيلد تاون.

كريستال بالاس / فولهام.

إيفرتون / وولفرهامبتون.

ليستر سيتي / مانشستر يونايتد.

مانشستر سيتي / أرسنال.

توتنهام هوتسبير / نيوكاسل يونايتد.

وست هام يونايتد / ليفربول.

موعد مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

برايتون أند هوف ألبيون / بيرنلي، السبت 9/2/2019.

كريستال بالاس / وست هام يونايتد.

فولهام / مانشستر يونايتد.

هدرسفيلد تاون / أرسنال.

ليفربول / بورنموث.

مانشستر سيتي / تشيلسي.

ساوثهامبتون / كارديف سيتي.

توتنهام هوتسبير / ليستر سيتي.

واتفورد / إيفرتون.

وولفرهامبتون / نيوكاسل يونايتد.

موعد مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

بورنموث / وولفرهامبتون، السبت 23/2/2019.

ارسنال / ساوثهامبتون.

بيرنلي / توتنهام هوتسبير.

كارديف سيتي / واتفورد.

تشيلسي / برايتون أند هوف ألبيون.

إيفرتون / مانشستر سيتي.

ليستر سيتي / كريستال بالاس.

مانشستر يونايتد / ليفربول.

نيوكاسل يونايتد / هدرسفيلد تاون.

وست هام يونايتد / فولهام.

موعد مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

أرسنال / بورنموث، الثلاثاء 26/2/2019.

كارديف سيتي / إيفرتون.

هدرسفيلد تاون / وولفرهامبتون.

ليستر سيتي / برايتون أند هوف ألبيون.

كريستال بالاس / مانشستر يونايتد.

تشيلسي / توتنهام هوتسبير.

نيوكاسل يونايتد / بيرنلي.

ساوثهامبتون / فولهام.

ليفربول / واتفورد.

مانشستر سيتي / وست هام يونايتد.

موعد مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

بورنموث / مانشستر سيتي، السبت 2/3/2019.

برايتون أند هوف ألبيون / هدرسفيلد تاون.

بيرنلي / كريستال بالاس.

إيفرتون / ليفربول.

فولهام / تشيلسي.

مانشستر يونايتد / ساوثهامبتون.

توتنهام هوتسبير / أرسنال.

واتفورد / ليستر سيتي.

وست هام يونايتد / نيوكاسل يونايتد.

وولفرهامبتون / كارديف سيتي.

موعد مباريات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

أرسنال / مانشستر يونايتد، السبت 9/3/2019.

كارديف سيتي / وست هام يونايتد.

تشيلسي / ولفرهامبتون.

كريستال بالاس / برايتون أند هوف ألبيون.

هدرسفيلد تاون / بورنموث.

ليستر سيتي / فولهام.

ليفربول / بيرنلي.

مانشستر سيتي / واتفورد.

نيوكاسل يونايتد / إيفرتون.

ساوثهامبتون / توتنهام هوتسبير.

موعد مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

بورنموث / نيوكاسل يونايتد، السبت 16/3/2019.

برايتون أند هوف ألبيون / كارديف سيتي.

بيرنلي / ليستر سيتي.

إيفرتون / تشيلسي.

فولهام / ليفربول.

مانشستر يونايتد / مانشستر سيتي.

توتنهام هوتسبير / كريستال بالاس.

واتفورد / ساوثهامبتون.

وست هام يونايتد / هدرسفيلد تاون.

وولفرهامبتون / أرسنال.

موعد مباريات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

أرسنال / نيوكاسل يونايتد، السبت 30/3/2019.

برايتون أند هوف ألبيون / ساوثهامبتون.

بيرنلي / وولفرهامبتون.

كارديف سيتي / تشيلسي.

كريستال سيتي / هدرسفيلد تاون.

فولهام / مانشستر سيتي.

ليستر سيتي / بورنموث.

ليفربول / توتنهام هوتسبير.

مانشستر يونايتد / واتفورد.

وست هام يونايتد / إيفرتون.

موعد مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

بورنموث / بيرنلي، السبت 6/4/2019.

تشيلسي / وست هام يونايتد.

إيفرتون / أرسنال.

هدرسفيلد تاون / ليستر سيتي.

مانشستر سيتي / كارديف سيتي.

نيوكاسل يونايتد / كريستال بالاس.

ساوثهامبتون / ليفربول.

توتنهام هوتسبير / برايتون أند هوف ألبيون.

واتفورد / فولهام.

ولفرهامبتون / مانشستر يونايتد.

موعد مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

برايتون أند هوف ألبيون / بورنموث، السبت 13/4/2019.

بيرنلي / كارديف سيتي.

كريستال بالاس / مانشستر سيتي.

فولهام / إيفرتون.

ليستر سيتي / نيوكاسل يونايتد.

ليفربول / تشيلسي.

مانشستر يونايتد / وست هام يونايتد.

ساوثهامبتون / وولفرهامبتون.

توتنهام هوتسبير / هدرسفيلد تاون.

واتفورد / أرسنال.

موعد مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

بورنموث / فولهام، السبت 20/4/2019.

ارسنال / كريستال بالاس.

كارديف سيتي / ليفربول.

تشيلسي / بيرنلي.

إيفرتون / مانشستر يونايتد.

هدرسفيلد تاون / واتفورد.

مانشستر سيتي / توتنهام هوتسبير.

نيوكاسل يونايتد / ساوثهامبتون.

وست هام يونايتد / ليستر سيتي.

وولفرهامبتون / برايتون أند هوف ألبيون.

موعد مباريات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

برايتون أند هوف ألبيون / نيوكاسل يونايتد، السبت 27/4/2019.

بيرنلي / مانشستر سيتي.

كريستال بالاس / إيفرتون.

فولهام / كارديف سيتي.

ليستر سيتي / أرسنال.

ليفربول / هدرسفيلد تاون.

مانشستر يونايتد / تشيلسي.

ساوثهامبتون / بورنموث.

توتنهام هوتسبير / وست هام يونايتد.

واتفورد / وولفرهامبتون.

موعد مباريات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

بورنموث / توتنهام هوتسبير، السبت 4/5/2019.

أرسنال / برايتون أند هوف ألبيون.

كارديف سيتي / كريستال بالاس.

تشيلسي / واتفورد.

إيفرتون / بيرنلي.

هدرسفيلد تاون / مانشستر يونايتد.

مانشستر سيتي / ليستر سيتي.

نيوكاسل يونايتد / ليفربول.

وست هام يونايتد / ساوثهامبتون.

وولفرهامبتون / فولهام.

موعد مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

برايتون أند هوف ألبيون / مانشستر سيتي، الأحد 12/5/2019.

بيرنلي / أرسنال.

كريستال بالاس / بورنموث.

فولهام / نيوكاسل يونايتد.

ليستر سيتي / تشيلسي.

ليفربول / ولفرهامبتون.

مانشستر يونايتد / كارديف سيتي.

ساوثهامبتون / هدرسفيلد تاون.

توتنهام هوتسبير / إيفرتون.

واتفورد / وست هام يونايتد.

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