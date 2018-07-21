موعد مباراة ليفربول ودورتموند الودية بمشاركة “محمد صلاح” الأحد 22/7/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق المصري “محمد صلاح” يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند، وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وبوروسيا دورتموند في هذه المباراة.

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موعد مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند

موعد مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند، يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لملاقاة نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني في مساء يوم الأحد الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر يوليو الحالي على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ضمن مباراة ودية تحضيراً من كلا الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار الموسم الجديد 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند تحديداً في تمام الساعة العاشرة وخمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر وخمس دقائق صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة وموعد مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند

موعد مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند، تُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لجميع المسابقات سواء على الصعيد الأوروبي أو على الصعيد الأفريقي أو حتى على الصعيد الآسيوي في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى منطقة شمال أفريقيا.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن شبكة قنوات بي إن سبورت تنقل أيضاً بشكل حصري جميع المباريات الودية لمختلف الأندية العالمية قبل انطلاقة كل موسم جديد، كما تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت أيضاً بنقل كافة المحافل الدولية في كل عام.

أما مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند سوف تكون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD1 المشفرة باللغة العربية، كما ستكون مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته الثالثة في معسكره الصيفي الحالي عازماً على تقديم أفضل أداء ممكن، وذلك حتى يصل إلى الجاهزية المثالية التي يطمح لها المدرب الألماني يورغن كلوب مع انطلاقة الموسم الجديد.

ولا شك أن كل عشاق نادي ليفربول لا يرغبون في تكرار سيناريو الموسم الماضي الكارثي، والذي قدم فيه فريق ليفربول أداء مثالي للغاية إضافة إلى تحقيق نتائج أكثر من رائعة، ولكن وفي نهاية المطاف لم يتمكن فريق ليفربول من التتويج بأي لقب على الإطلاق.

وبكل تأكيد يأمل عشاق نادي ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد، وخاصة وأنهم لم يعرفوا طعم ذلك التتويج منذ موسم 1989 / 1990 م، وهو الأمر الذي يجعل الشغف حاضراً بقوة بين لاعبي فريق ليفربول في الموسم المقبل من أجل تحقيق اللقب.

ومن المؤكد أن الصفقات القوية للغاية التي أبرمها نادي ليفربول خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، سوف تُساعده بدون أدنى شك على تحقيق مبتغاه سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى القاري وتحديداً في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

حيث تعاقد نادي ليفربول حتى هذه اللحظة مع حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر قادماً من صفوف نادي روما الإيطالي، إضافة إلى متوسط الميدان الغيني نابي كيتا قادماً من صفوف نادي لايبزيغ الألماني، وأيضاً متوسط الميدان البرازيلي فابينيو قادماً من صفوف نادي موناكو الفرنسي.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن فريق ليفربول قد استعاد أيضاً خدمات كلاً من الثنائي الإنجليزي دانييل ستوريدج، إضافة إلى الصربي لازار ماركوفيتش بعد انتهاء فترة إعارة كلاً منهما مع نهاية الموسم الماضي مباشرة.

وكانت الأزمة الرئيسية التي يُعاني منها فريق ليفربول طوال الموسم الماضي بشكل خاص، هي ضعف خطوطه الخلفية وعدم تواجد البديل المناسب في حالة غياب العناصر الأساسية لأي سبب من الأسباب، وذلك بعكس ما كان عليه الحال من الناحية الهجومية في ظل تواجد كلاً من الثلاثي المصري محمد صلاح إضافة إلى السنغالي ساديو ماني وأيضاً البرازيلي روبيرتو فيرمينو.

ومن جانبه سوف يقوم المدرب الألماني يورغن كلوب بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: لوريس كاريوس.

خط الدفاع: ناثان كلاين / فيرجيل فان دايك / راغنار كلافان / أندي روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو / نابي كيتا / جيمس ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / دانييل ستوريدج.

آخر تحضيرات بوروسيا دورتموند

موعد مباراة ليفربول وبوروسيا دورتموند، يدخل فريق بوروسيا دورتموند غمار مباراته المنتظرة أمام فريق ليفربول، وهو عازماً على مواصلة نتائجه الإيجابية على الصعيد الودي في معسكره الصيفي الحالي.

ولا شك أن فوز فريق بوروسيا دورتموند على حساب حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي وهو فريق مانشستر سيتي في أولى مبارياته الودية على أرض دولة الولايات المتحدة الأمريكية، سوف يُعطي الفريق الأصفر دافعاً قوياً للغاية من أجل الظهور بشكل أقوى في بقية مبارياته طوال معسكره الصيفي.

وبكل تأكيد تُدرك أنصار نادي بوروسيا دورتموند جيداً أن فريقُها سوف يكون مختلفاً تماماً في الموسم الجديد، وخاصة بعدما تم تعيين المدرب السويسري المخضرم لوسيان فافر على رأس الإدارة الفنية للفريق، مما سوف يجعل فريق بوروسيا دورتموند يُنافس حتى بكل قوة على لقب الدوري الألماني في الموسم القادم مع العملاق فريق بايرن ميونخ.

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