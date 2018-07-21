تعرف على التفاصيل الكاملة لمؤتمر مرتضى منصور اليوم

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شهد مقر نادي الزمالك في ظهر اليوم السبت الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يوليو الحالي قيام المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بعقد مؤتمر صحفي وسط حضور مكثف للغاية من طرف مختلف وسائل الإعلام والصحف المصرية.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم أبرز ما كشف عنه المستشار مرتضى منصور في ذلك المؤتمر الصحفي، وخاصة بخصوص المفاجآت التي وعد بها المستشار مرتضى منصور جماهير نادي الزمالك منذ أيام قليلة.

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وإليكم الآن أبرز تصريحات المستشار مرتضى منصور في المؤتمر الصحفي:

عن اللاعب مصطفى فتحي، قال المستشار مرتضى منصور: “مجلس الإدارة الحالي لنادي الزمالك كان أكثر الداعمين لمصطفى فتحي، السبب الرئيسي في نجومية اللاعب الحالية هي إعارته إلى الدوري السعودي، وافقنا على إعارته بناءً على طلبه من أجل تأمين مستقبله”.

وفي السياق ذاته أيضاً قال: “مصطفى فتحي رفض تجديد عقده في الموسم الماضي، لاعب متمرد، في حالة عدم حضوره اليوم إلى مقر النادي سوف يتم وضعه على قائمة الإنتظار”.

وعن اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا، قال المستشار مرتضى منصور: “شيكابالا بعد العودة من مونديال روسيا اتجه إلى مارينا من أجل الاستجمام، رفض الإنتظام في معسكر الفريق استعداداً للموسم الجديد، سوف يتم وضع اللاعب على قائمة الإنتظار في حالة عدم إحضار عرض من أجل رحيله عن نادي الزمالك في الصيف الحالي”.

وعن الصفقة المنتظرة لنادي الزمالك فرجاني ساسي، قال المستشار مرتضى منصور: “لم يتفاوض مجلس إدارة النادي مع فرجاني ساسي، المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية هو من يقود عملية المفاوضات، لم أتواصل مع اللاعب تماماً مثلما ذكرت بعض وسائل الإعلام”.

وعن المفاجأة المنتظرة لجماهير نادي الزمالك، قال المستشار مرتضى منصور: “استحوذنا على جزء كبير من قناتين، سامي عبد العزيز وأسامة الشيخ يؤسسان قناة نادي الزمالك، القناتين المستحوذ عليهم سوف يكونوا نواة لقناة نادي الزمالك”.

وعن مشاكل نادي الزمالك مع مصلحة الضرائب، قال المستشار مرتضى منصور: “مشكلة مصلحة الضرائب مع نادي الزمالك انتهت إلى الأبد، المشكلة كانت مع ممدوح عباس وليست معنا، يوم الأربعاء القادم سوف يتم رفع الحجز عن أموال نادي الزمالك”.

وعن قائمة فريق الزمالك في الموسم القادم، قال المستشار مرتضى منصور: “رحيل أي لاعب أو بقاءه مع نادي الزمالك بيد المدير الفني السويسري كريستيان جروس فقط لا غير، أي لاعب يرغب في الرحيل عن نادي الزمالك لن يرحل مجاناً”.

وفي إطار المفاجآت أيضاً، قال المستشار مرتضى منصور: “سوف نعقد جلسة مع شركة صينية في الأيام القادمة من أجل تصميم استاد نادي الزمالك العالمي في مدينة 6 أكتوبر”.

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