اتحاد الكرة يجتمع مع نظيره السعودي غداً الأحد لحسم موعد السوبر المصري السعودي

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أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يوليو الحالي أنه سوف يجتمع يوم غداً الأحد مع الاتحاد المصري لكرة القدم على أرض جمهورية مصر العربية، وذلك من أجل حسم الجدل بخصوص موعد مباراتي السوبر المصري السعودي بعدما تم تأجليهُما في الآونة الأخيرة.

فمن خلال تصريحات صحفية اليوم السبت، أكد لؤي السبيعي أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه سوف يصل إلى الأراضي المصرية في صباح يوم غداً الأحد، وذلك من أجل الاجتماع مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار لؤي السبيعي إلى أن اجتماع يوم غداً الأحد، سوف يشهد حسم موعد مباراتي كأس السوبر المصري السعودي، وذلك سواء بالنسبة إلى أبطال الدوري في البلدين وهما النادي الأهلي المصري إضافة إلى نادي الهلال السعودي، أو حتى بالنسبة إلى أبطال الكأس في البلدين وهما نادي الزمالك إضافة إلى نادي اتحاد جدة السعودي.

كما شدد أيضاً لؤي السبيعي في تصريحاته على أنه لن يتم توقيع أي عقود في اجتماع يوم غداً الأحد بين الاتحاد السعودي لكرة القدم وبين نظيره الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكداً في الوقت ذاته أن موعد كلاً من المباراتين سوف يتم تحديده بناءً على ما يتناسب من وقت فراغ الأندية الأربعة المعنية، وخاصة في ظل انشغال كلاً منهم بالمشاركة سواء المحلية أو القارية أو حتى على مستوى البطولة العربية للأندية.

وكانت بطولة كأس السوبر المصري السعودي على مشارف الهاوية في الأسابيع الماضية، وذلك بسبب الخلاف الحاد طوال الأشهر القليلة الماضية بين كلاً من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وبين المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.

ولكن يبدو أن الأمور قد عادت إلى نصابها بشكل طبيعي، وخاصة بعد انتهاء الأزمة بين الأطراف المعنية، علماً بأن هذه الأزمة كانت على وشك أن تجعل العلاقات بين كلاً جمهورية مصر العربية وبين المملكة العربية السعودية متوترة للغاية لولا تدخل العقلاء في الوقت المناسب.

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