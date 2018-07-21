بالأسماء.. إيهاب جلال يكشف عن أربعة لاعبين يرغبون في الرحيل عن الأهلي

Advertisements

كشف الكابتن إيهاب جلال المدير الفني السابق لفريق الزمالك والمدير الفني الحالي لفريق أهلي طرابلس الليبي اليوم السبت الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر يوليو الحالي عن أسماء أربعة لاعبين يرغبون في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

فمن خلال تصريحات له اليوم في مؤتمر صحفي، أكد الكابتن إيهاب جلال أن ناديه الجديد أهلي طرابلس سوف يسعى جاهداً إلى التعاقد مع أربعة لاعبين من صفوف النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي، وخاصة بعد التأكد من رغبة اللاعبين الأربعة في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء قبل انطلاقة الموسم الجديد.

Advertisements

وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن إيهاب جلال إلى أن هؤلاء اللاعبين الأربعة الراغبين في الرحيل عن صفوف النادي الأهلي، هم أحمد الشيخ إضافة إلى هشام محمد وأيضاً عمرو بركات وأخيراً ميدو جابر، مؤكداً في الوقت ذاته أن كلاً منهم سوف يجد مكاناً له في التشكيلة الأساسية للفريق الليبي في حالة تم التعاقد معهم.

وعن السبب الرئيسي وراء اختياره تدريب فريق أهلي طرابلس عوضاً عن تدريب منتخب مصر الأولمبي، شدد الكابتن إيهاب جلال على أنه يُفضل تدريب الأندية عوضاً عن المنتخبات بسبب الاستمرار في العمل بشكل يومي بعكس نظام العمل مع المنتخبات.

وفي ختام تصريحاته أكد الكابتن إيهاب جلال أن هدفه الرئيسي مع فريق أهلي طرابلس في الموسم الجديد، هو المنافسة بكل قوة سواء على صعيد المسابقات الأفريقية أو حتى على مستوى البطولة العربية للأندية.

إقرأ أيضاً: اتحاد الكرة يجتمع مع نظيره السعودي غداً الأحد لحسم موعد السوبر المصري السعودي